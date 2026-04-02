Google AI Pro passe à 5 To de stockage sans augmenter le prix
Par Vincent Lautier - Publié le
Google vient de faire passer le stockage de son abonnement AI Pro de 2 à 5 To, sans toucher au tarif. L'offre reste à 21,99 euros par mois et inclut toujours Gemini Advanced, Deep Research et NotebookLM. Une très bonne nouvelle pour les abonnés donc.
L'annonce a été faite le 1er avril par Shimrit Ben-Yair, responsable produit chez Google. Le stockage inclus dans l'abonnement Google AI Pro passe de 2 à 5 To, sans aucune hausse de prix. Le tarif reste fixé à 21,99 euros par mois. Le changement est déjà actif pour les abonnés existants, pas besoin de faire quoi que ce soit.
Les 5 To sont partagés entre Google Photos, Google Drive et Gmail, comme avant. Pour rappel, l'ancien forfait Google One AI Premium offrait 2 To. Google AI Pro, qui l'a remplacé, conservait ce même volume jusqu'à présent. Avec cette mise à jour, l'espace disponible fait plus que doubler.
Google AI Pro ne se limite pas au stockage. L'abonnement donne accès à Gemini Advanced avec le modèle Gemini 2.5 Pro, à la fonction Deep Research pour les analyses longues, à NotebookLM Plus pour la prise de notes assistée par IA, et aux outils de génération d'images et de vidéos (Imagen et Veo). Il inclut aussi Gemini dans Gmail, Docs et Sheets, et depuis peu Google Home Premium pour piloter sa maison en langage naturel.
Si vous utilisez un iPhone ou un Mac avec un compte Google, les 5 To de stockage peuvent largement remplacer iCloud pour les usages les plus courants. Google Photos sauvegarde déjà automatiquement les photos depuis l'app iOS, et Google Drive fonctionne sur Mac comme sur iPhone. C'est d'ailleurs ce que je fais à titre personnel, et tout roule.
5 To pour 22 euros par mois, avec Gemini Advanced et tout le reste, c'est quand même un bon deal. Apple propose moins de stockage pour plus cher, et OpenAI ne propose pas de stockage du tout. En tous cas pas de doute, Google cherche à verrouiller ses abonnés avec un package complet. L'air de rien, ça met un peu la pression sur iCloud+, qui on espère essayera de s'aligner sur le stockage au moins.
De 2 To à 5 To, même prix
L'annonce a été faite le 1er avril par Shimrit Ben-Yair, responsable produit chez Google. Le stockage inclus dans l'abonnement Google AI Pro passe de 2 à 5 To, sans aucune hausse de prix. Le tarif reste fixé à 21,99 euros par mois. Le changement est déjà actif pour les abonnés existants, pas besoin de faire quoi que ce soit.
Les 5 To sont partagés entre Google Photos, Google Drive et Gmail, comme avant. Pour rappel, l'ancien forfait Google One AI Premium offrait 2 To. Google AI Pro, qui l'a remplacé, conservait ce même volume jusqu'à présent. Avec cette mise à jour, l'espace disponible fait plus que doubler.
Ce que contient l'abonnement
Google AI Pro ne se limite pas au stockage. L'abonnement donne accès à Gemini Advanced avec le modèle Gemini 2.5 Pro, à la fonction Deep Research pour les analyses longues, à NotebookLM Plus pour la prise de notes assistée par IA, et aux outils de génération d'images et de vidéos (Imagen et Veo). Il inclut aussi Gemini dans Gmail, Docs et Sheets, et depuis peu Google Home Premium pour piloter sa maison en langage naturel.
Ce que ça change pour les utilisateurs Apple
Si vous utilisez un iPhone ou un Mac avec un compte Google, les 5 To de stockage peuvent largement remplacer iCloud pour les usages les plus courants. Google Photos sauvegarde déjà automatiquement les photos depuis l'app iOS, et Google Drive fonctionne sur Mac comme sur iPhone. C'est d'ailleurs ce que je fais à titre personnel, et tout roule.
On en dit quoi ?
5 To pour 22 euros par mois, avec Gemini Advanced et tout le reste, c'est quand même un bon deal. Apple propose moins de stockage pour plus cher, et OpenAI ne propose pas de stockage du tout. En tous cas pas de doute, Google cherche à verrouiller ses abonnés avec un package complet. L'air de rien, ça met un peu la pression sur iCloud+, qui on espère essayera de s'aligner sur le stockage au moins.