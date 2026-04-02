Google AI Pro passe à 5 To de stockage sans augmenter le prix

On en dit quoi ?



5 To pour 22 euros par mois, avec Gemini Advanced et tout le reste, c'est quand même un bon deal. Apple propose moins de stockage pour plus cher, et OpenAI ne propose pas de stockage du tout. En tous cas pas de doute, Google cherche à verrouiller ses abonnés avec un package complet. L'air de rien, ça met un peu la pression sur iCloud+, qui on espère essayera de s'aligner sur le stockage au moins.