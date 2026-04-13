On en dit quoi ?



C'est le problème de fond avec les modèles embarqués qu'on confie à des assistants vocaux capables de toucher au mail, au calendrier ou aux contacts. Tant qu'on parle de gros mots, on rigole. Mais le jour où quelqu'un fait passer une instruction cachée dans un mail, et que l'IA résume ce mail en exécutant la consigne au passage, ça devient nettement moins drôle. Apple a bien réagi vite, on lui reconnaît ça.