John Giannandrea quitte officiellement Apple cette semaine

On en dit quoi ?

On voit bien qu'Apple est dans une impasse côté IA, et le départ de Giannandrea en est la démonstration la plus nette. Huit ans en poste, un salaire colossal, des promesses à chaque WWDC, et au bout du compte. Reste une question qui mérite d'être posée : Subramanya va-t-il vraiment pouvoir faire bouger les lignes, ou va-t-il finir par se heurter au même plafond invisible ?