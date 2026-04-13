John Giannandrea quitte officiellement Apple cette semaine
Par Vincent Lautier - Publié le
Arrivé de Google en 2018, John Giannandrea s'en va cette semaine après huit ans à la tête de l'IA chez Apple. Sa retraite avait été annoncée fin 2025, après les ratés d'Apple Intelligence et le report du nouveau Siri. Son dernier jour coïncide avec sa dernière échéance de stock-options, le 15 avril.
D'après Mark Gurman, Giannandrea boucle ses derniers jours en mode conseiller, le temps que ses actions Apple finissent de vester. Rien d'étonnant quand on se souvient que Cupertino l'avait déjà largement dépouillé de ses responsabilités en mars 2025. Siri, la robotique, les grands projets IA internes, tout lui avait été retiré. La retraite officielle avait été annoncée en décembre, son nom avait disparu discrètement de la page "Leadership" du site Apple quelques jours plus tard. Un départ programmé dans les moindres détails, donc, même si Apple n'a publié aucun message pour marquer le coup cette semaine. Pour la personne qui était censée transformer l'IA maison, c'est quand même une sortie très sobre.
Les équipes de Giannandrea ont été éclatées entre trois pointures d'Apple. Craig Federighi récupère la partie logicielle et les foundation models, Eddy Cue chapeaute ce qui touche aux services, et Sabih Khan, le directeur des opérations, hérite d'une autre partie.
C'est Amar Subramanya qui prend le poste de vice-président de l'IA et qui fait remonter ses décisions directement à Federighi. Le profil a de quoi faire parler : seize ans chez Google où il a piloté l'ingénierie de Gemini Assistant, puis un passage éclair de quelques mois chez Microsoft comme vice-président corporate de l'IA, avant de basculer chez Apple fin 2025.
Mark Gurman profite de l'occasion pour remettre une pièce dans la machine. Selon lui,
On voit bien qu'Apple est dans une impasse côté IA, et le départ de Giannandrea en est la démonstration la plus nette. Huit ans en poste, un salaire colossal, des promesses à chaque WWDC, et au bout du compte un Siri toujours à la traîne et une Apple Intelligence qui peine à convaincre. Reste une question qui mérite d'être posée : Subramanya va-t-il vraiment pouvoir faire bouger les lignes, ou va-t-il finir par se heurter au même plafond invisible ?
Une sortie discrète
D'après Mark Gurman, Giannandrea boucle ses derniers jours en mode conseiller, le temps que ses actions Apple finissent de vester. Rien d'étonnant quand on se souvient que Cupertino l'avait déjà largement dépouillé de ses responsabilités en mars 2025. Siri, la robotique, les grands projets IA internes, tout lui avait été retiré. La retraite officielle avait été annoncée en décembre, son nom avait disparu discrètement de la page "Leadership" du site Apple quelques jours plus tard. Un départ programmé dans les moindres détails, donc, même si Apple n'a publié aucun message pour marquer le coup cette semaine. Pour la personne qui était censée transformer l'IA maison, c'est quand même une sortie très sobre.
Un portefeuille redistribué, un successeur en place
Les équipes de Giannandrea ont été éclatées entre trois pointures d'Apple. Craig Federighi récupère la partie logicielle et les foundation models, Eddy Cue chapeaute ce qui touche aux services, et Sabih Khan, le directeur des opérations, hérite d'une autre partie.
C'est Amar Subramanya qui prend le poste de vice-président de l'IA et qui fait remonter ses décisions directement à Federighi. Le profil a de quoi faire parler : seize ans chez Google où il a piloté l'ingénierie de Gemini Assistant, puis un passage éclair de quelques mois chez Microsoft comme vice-président corporate de l'IA, avant de basculer chez Apple fin 2025.
La famille Apple et ses frontières
Mark Gurman profite de l'occasion pour remettre une pièce dans la machine. Selon lui,
le sommet d'Apple se gère comme une petite entreprise familiale, avec très peu de décideurs. Si vous n'êtes pas dans le cercle intérieur, et ce cercle est quasiment impossible à pénétrer, vous ne pouvez pas vraiment faire bouger les choses. Une analyse qui résume assez bien ce que plusieurs anciens cadres d'Apple ont déjà raconté ces dernières années. Giannandrea aurait visiblement buté sur ce même mur. À la sortie, Gurman indique qu'il ne devrait pas rejoindre un concurrent et qu'il se tournera plutôt vers du conseil en start-ups et des postes d'administrateur.
On en dit quoi ?
On voit bien qu'Apple est dans une impasse côté IA, et le départ de Giannandrea en est la démonstration la plus nette. Huit ans en poste, un salaire colossal, des promesses à chaque WWDC, et au bout du compte un Siri toujours à la traîne et une Apple Intelligence qui peine à convaincre. Reste une question qui mérite d'être posée : Subramanya va-t-il vraiment pouvoir faire bouger les lignes, ou va-t-il finir par se heurter au même plafond invisible ?