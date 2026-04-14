OpenAI rachète Hiro Finance : allez-vous laisser une IA gérer votre argent ?

Une acquisition stratégique

Le profil d’Ethan Bloch n’est pas anodin. Il est déjà à l’origine de Digit, une néobanque dédiée à l’épargne automatique, revendue plus de 200 millions de dollars en 2021. Avant cela, il avait multiplié les projets entrepreneuriaux, avec un parcours marqué par de nombreux échecs, mais aussi quelques succès notables. Cette nouvelle intégration chez OpenAI pourrait lui permettre de contribuer directement à l’évolution des outils financiers de l’entreprise.

OpenAI renforce son pôle “business”

Qu’en penser ?



Avec Hiro Finance, OpenAI ne récupère pas seulement une technologie, mais surtout une expertise clé à un moment stratégique. La finance personnelle et professionnelle représente l’un des terrains les plus concrets pour démontrer la valeur de l’IA. Reste désormais à voir si ces briques permettront de transformer ChatGPT en véritable assistant financier de nouvelle génération, capable d’aller bien au-delà des simples conseils génériques.

Fondée en 2023 par Ethan Bloch, Hiro Finance proposait un outil capable de. L’utilisateur renseignait ses revenus, ses dettes ou ses dépenses, et l’IA simulait différentes projections pour aider à la prise de décision.Mais l’aventure sera de courte durée : Hiro cessera ses activités dès le 20 avril, avec suppression complète des données utilisateurs prévue le 13 mai.Tous les employés de Hiro – une petite équipe d’une dizaine de personnes – rejoindront OpenAI. Ce type d’opération, courant dans la tech, permet avant tout de. Hiro avait notamment développé des modèles spécialisés dans les calculs financiers, un domaine où les IA généralistes ont longtemps montré des limites.Ce rachat s’inscrit dans une tendance plus large : OpenAI cherche à. L’entreprise met déjà en avant ChatGPT comme outil pour les équipes financières ou les analystes.L’intégration de talents issus de la fintech pourrait ouvrir la voie à des: simulation budgétaire automatisée, aide à la décision financière et outils de projection pour entreprises et particuliers.Cette acquisition pourrait aussi s’inscrire dans unCertains outils d’agents autonomes, notamment dans le trading ou l’analyse financière, sont aujourd’hui associés à d’autres modèles d’IA comme ceux d’Anthropic. En recrutant des profils spécialisés, OpenAI cherche à renforcer son attractivité sur ces usages à forte valeur.