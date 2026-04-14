My Smart Book veut vous faire dialoguer avec vos livres grâce à l'IA

On en dit quoi ?



On a envie d'y croire, parce que l'équipe connaît bien la chaîne du livre et que l'idée de pouvoir interroger un guide de voyage ou une recette en temps réel, c'est franchement pas mal. Pour les romans par contre, dialoguer avec un personnage reste un exercice un peu gadget, qui risque surtout d'amuser les lecteurs curieux la première semaine, mais qui pourrait dénaturer en partie une oeuvre. On verra si le public suit, et si les libraires physiques ne grincent pas trop des dents en voyant débarquer une énième solution 100% numérique. Pour tester, rendez-vous stand BAL A31 au Grand Palais pendant le Salon du Livre.