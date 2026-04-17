Google utilise Gemini pour bloquer 8 milliards de publicités frauduleuses
Par Vincent Lautier - Publié le
Google publie son rapport annuel sur la sécurité publicitaire et les chiffres donnent le vertige. En 2025, l'IA Gemini a permis de bloquer 8,3 milliards de publicités, contre 5,1 milliards l'année d'avant. Arnaques, contrefaçons, contenus trompeurs : 99% des annonces problématiques sont désormais interceptées avant d'atteindre les utilisateurs.
Les chiffres du rapport 2025 sont assez parlants. Google a bloqué ou supprimé 8,3 milliards de publicités l'an dernier, soit 63% de plus qu'en 2024. Sur ce total, 602 millions de pubs et 4 millions de comptes étaient directement liés à des arnaques. Les Etats-Unis arrivent en tête avec 1,7 milliard de pubs retirées et 3,3 millions de comptes suspendus, suivis par l'Inde où le nombre de pubs bloquées a quasi doublé en un an. Le rapport fait aussi état de 24,9 millions de comptes suspendus dans le monde, un chiffre qui couvre tous les types de violations : arnaques, contenus sexuels, détournement de marques.
C'est donc bien Gemini qui fait le gros du travail côté détection. L'IA analyse des centaines de milliards de signaux en temps réel : ancienneté des comptes, comportements suspects, schémas de campagne. La vraie différence avec les filtres classiques, c'est que Gemini comprend l'intention derrière une annonce. Une pub peut être bien rédigée, utiliser les bons mots-clés, respecter la forme, et quand même être trompeuse. Gemini repère ce genre de chose et bloque la pub avant même qu'elle soit diffusée. Google affirme que 99% des publicités qui enfreignent ses règles sont interceptées à la soumission, en quelques millisecondes.
Google a aussi changé de méthode. Plutôt que de bannir des comptes entiers, la firme cible désormais les publicités individuelles. Le vice-président en charge de la sécurité publicitaire parle d'une approche bien plus chirurgicale, au niveau de chaque annonce, plutôt que de sortir l'artillerie lourde et de supprimer tout un compte d'un coup. Résultat : les suspensions incorrectes d'annonceurs légitimes ont baissé de 80% en un an. C'est un point important, parce que Google se faisait régulièrement critiquer pour des faux positifs qui pénalisaient des entreprises tout à fait normales.
On peut saluer l'effort, les chiffres sont impressionnants et la baisse des faux positifs est une bonne nouvelle pour les annonceurs honnêtes. Mais bon, Google reste aussi la plateforme qui diffuse ces publicités et qui gagne de l'argent avec. Bloquer 8 milliards de pubs, c'est aussi reconnaitre qu'il y avait 8 milliards de pubs à bloquer.
8,3 milliards de pubs bloquées en un an
Les chiffres du rapport 2025 sont assez parlants. Google a bloqué ou supprimé 8,3 milliards de publicités l'an dernier, soit 63% de plus qu'en 2024. Sur ce total, 602 millions de pubs et 4 millions de comptes étaient directement liés à des arnaques. Les Etats-Unis arrivent en tête avec 1,7 milliard de pubs retirées et 3,3 millions de comptes suspendus, suivis par l'Inde où le nombre de pubs bloquées a quasi doublé en un an. Le rapport fait aussi état de 24,9 millions de comptes suspendus dans le monde, un chiffre qui couvre tous les types de violations : arnaques, contenus sexuels, détournement de marques.
Gemini fait la police en temps réel
C'est donc bien Gemini qui fait le gros du travail côté détection. L'IA analyse des centaines de milliards de signaux en temps réel : ancienneté des comptes, comportements suspects, schémas de campagne. La vraie différence avec les filtres classiques, c'est que Gemini comprend l'intention derrière une annonce. Une pub peut être bien rédigée, utiliser les bons mots-clés, respecter la forme, et quand même être trompeuse. Gemini repère ce genre de chose et bloque la pub avant même qu'elle soit diffusée. Google affirme que 99% des publicités qui enfreignent ses règles sont interceptées à la soumission, en quelques millisecondes.
Moins de comptes bannis, plus de pubs ciblées
Google a aussi changé de méthode. Plutôt que de bannir des comptes entiers, la firme cible désormais les publicités individuelles. Le vice-président en charge de la sécurité publicitaire parle d'une approche bien plus chirurgicale, au niveau de chaque annonce, plutôt que de sortir l'artillerie lourde et de supprimer tout un compte d'un coup. Résultat : les suspensions incorrectes d'annonceurs légitimes ont baissé de 80% en un an. C'est un point important, parce que Google se faisait régulièrement critiquer pour des faux positifs qui pénalisaient des entreprises tout à fait normales.
On en dit quoi ?
On peut saluer l'effort, les chiffres sont impressionnants et la baisse des faux positifs est une bonne nouvelle pour les annonceurs honnêtes. Mais bon, Google reste aussi la plateforme qui diffuse ces publicités et qui gagne de l'argent avec. Bloquer 8 milliards de pubs, c'est aussi reconnaitre qu'il y avait 8 milliards de pubs à bloquer.