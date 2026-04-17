Google utilise Gemini pour bloquer 8 milliards de publicités frauduleuses

On en dit quoi ?



On peut saluer l'effort, les chiffres sont impressionnants et la baisse des faux positifs est une bonne nouvelle pour les annonceurs honnêtes. Mais bon, Google reste aussi la plateforme qui diffuse ces publicités et qui gagne de l'argent avec. Bloquer 8 milliards de pubs, c'est aussi reconnaitre qu'il y avait 8 milliards de pubs à bloquer.