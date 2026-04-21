Pourquoi Amazon injecte des milliards dans Anthropic ?
Par Laurence - Publié le
La course à l’intelligence artificielle s’accélère. Amazon annonce un nouvel investissement massif dans Anthropic, confirmant sa volonté de s’imposer face aux géants du secteur.
Amazon renforce encore son partenariat avec Anthropic qui n'arrête pas d'innover ces derniers jours en injectant 5 milliards de dollars supplémentaires dans la start-up spécialisée dans l’IA générative. Ce n’est pas un coup d’essai : depuis 2023, le groupe a déjà participé à plusieurs levées de fonds pour un total de 8 milliards.
Mais l’ambition va plus loin encore, puisqu'Amazon envisage, à terme, d’investir jusqu’à 20 milliards supplémentaires, ce qui porterait l’engagement global à un niveau inédit. En effet, l’IA est désormais au cœur de la stratégie du géant du cloud.
Au-delà du capital, l’accord repose surtout sur une collaboration industrielle majeure. Anthropic s’engage à utiliser massivement les infrastructures de Amazon Web Services (AWS) sur une période de dix ans.
Le contrat, estimé à plus de 100 milliards de dollars, prévoit l’utilisation de capacités de calcul pouvant atteindre 5 gigawatts — soit des millions de puces dédiées à l’IA. Notons au passage qu'Anthropic privilégiera les processeurs Trainium d’Amazon, présentés comme une alternative crédible aux GPU de Nvidia, aujourd’hui dominants sur le marché.
Ce pari s’appuie sur la trajectoire impressionnante d’Anthropic. La start-up, fondée par d’anciens membres d’OpenAI, est devenue l’une des entreprises les plus dynamiques du secteur.
Son chiffre d’affaires annualisé est passé d’environ 1 milliard de dollars fin 2024 à plus de 30 milliards aujourd’hui. Une croissance record, qui s’est accompagnée d’une levée de fonds de 30 milliards en février, portant sa valorisation à près de 380 milliards. Une introduction en Bourse est désormais envisagée dans les prochains mois.
Derrière cet accord se joue une bataille stratégique : celle de la puissance de calcul. Le développement des modèles d’IA nécessite des infrastructures colossales, et les acteurs du secteur cherchent à sécuriser des capacités suffisantes pour soutenir leur croissance. Amazon, via AWS, entend clairement se positionner comme un fournisseur incontournable de cette
Avec cet investissement massif, Amazon confirme son virage stratégique vers l’intelligence artificielle, en misant à la fois sur le capital et sur l’infrastructure. Face à une concurrence féroce, le groupe joue une carte clé : devenir à la fois financeur et fournisseur technologique. Dans cette course à l’échelle, la maîtrise des centres de données et des puces pourrait bien faire la différence entre les futurs leaders… et les autres.
Un investissement qui pourrait dépasser les 30 milliards
Amazon renforce encore son partenariat avec Anthropic qui n'arrête pas d'innover ces derniers jours en injectant 5 milliards de dollars supplémentaires dans la start-up spécialisée dans l’IA générative. Ce n’est pas un coup d’essai : depuis 2023, le groupe a déjà participé à plusieurs levées de fonds pour un total de 8 milliards.
Mais l’ambition va plus loin encore, puisqu'Amazon envisage, à terme, d’investir jusqu’à 20 milliards supplémentaires, ce qui porterait l’engagement global à un niveau inédit. En effet, l’IA est désormais au cœur de la stratégie du géant du cloud.
Un partenariat stratégique autour du cloud et des puces
Au-delà du capital, l’accord repose surtout sur une collaboration industrielle majeure. Anthropic s’engage à utiliser massivement les infrastructures de Amazon Web Services (AWS) sur une période de dix ans.
Le contrat, estimé à plus de 100 milliards de dollars, prévoit l’utilisation de capacités de calcul pouvant atteindre 5 gigawatts — soit des millions de puces dédiées à l’IA. Notons au passage qu'Anthropic privilégiera les processeurs Trainium d’Amazon, présentés comme une alternative crédible aux GPU de Nvidia, aujourd’hui dominants sur le marché.
Une start-up à la croissance fulgurante
Ce pari s’appuie sur la trajectoire impressionnante d’Anthropic. La start-up, fondée par d’anciens membres d’OpenAI, est devenue l’une des entreprises les plus dynamiques du secteur.
Son chiffre d’affaires annualisé est passé d’environ 1 milliard de dollars fin 2024 à plus de 30 milliards aujourd’hui. Une croissance record, qui s’est accompagnée d’une levée de fonds de 30 milliards en février, portant sa valorisation à près de 380 milliards. Une introduction en Bourse est désormais envisagée dans les prochains mois.
Derrière cet accord se joue une bataille stratégique : celle de la puissance de calcul. Le développement des modèles d’IA nécessite des infrastructures colossales, et les acteurs du secteur cherchent à sécuriser des capacités suffisantes pour soutenir leur croissance. Amazon, via AWS, entend clairement se positionner comme un fournisseur incontournable de cette
électricité numériquede l’IA.
Qu'en penser ?
Avec cet investissement massif, Amazon confirme son virage stratégique vers l’intelligence artificielle, en misant à la fois sur le capital et sur l’infrastructure. Face à une concurrence féroce, le groupe joue une carte clé : devenir à la fois financeur et fournisseur technologique. Dans cette course à l’échelle, la maîtrise des centres de données et des puces pourrait bien faire la différence entre les futurs leaders… et les autres.