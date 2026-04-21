Pourquoi Amazon injecte des milliards dans Anthropic ?

Qu'en penser ?



Avec cet investissement massif, Amazon confirme son virage stratégique vers l’intelligence artificielle, en misant à la fois sur le capital et sur l’infrastructure. Face à une concurrence féroce, le groupe joue une carte clé : devenir à la fois financeur et fournisseur technologique. Dans cette course à l’échelle, la maîtrise des centres de données et des puces pourrait bien faire la différence entre les futurs leaders… et les autres.