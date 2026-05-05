OpenAI lance une app ChatGPT pour les écoles et les entreprises
Par Laurence - Publié le
OpenAI vient de publier une nouvelle application iOS sur l’App Store. Mais contrairement aux attentes autour de Codex, il ne s’agit pas d’un nouvel outil de développement. Cette app baptisée ChatGPT for Intune cible spécifiquement les entreprises et établissements scolaires utilisant la plateforme de gestion Microsoft Intune.
Cette nouvelle application est une déclinaison professionnelle de ChatGPT destinée aux utilisateurs dont l’organisation impose des applications gérées via Microsoft Intune.
De nombreuses entreprises, universités ou administrations utilisent en effet Intune pour contrôler les appareils professionnels, sécuriser les données et gérer les applications autorisées. Avec cette nouvelle version, OpenAI cherche clairement à accélérer l’intégration de ChatGPT dans les environnements professionnels fortement encadrés ou avec des publics plus sensible.
L’application reprend la plupart des fonctions avancées déjà présentes dans ChatGPT classique, notamment la génération et la modification d’images par IA, le mode vocal avancé pour des conversations en temps réel, l'import de documents et de photos pour résumer ou analyser du contenu, la rédaction et correction de mails ou documents, la synthèse de notes et recherches, l'organisation de projets, et l'apprentissage guidé avec explications étape par étape. OpenAI précise également que l’historique des conversations reste synchronisé entre les appareils.
Cette sortie confirme l’orientation de plus en plus professionnelle prise par OpenAI depuis plusieurs mois. Après les offres Team et Enterprise, la société cherche désormais à intégrer ChatGPT directement dans les infrastructures IT existantes des entreprises. Le choix de Microsoft Intune n’a évidemment rien d’anodin : Microsoft reste le principal partenaire stratégique et investisseur d’OpenAI.
En parallèle, plusieurs rumeurs indiquent qu’OpenAI préparerait également une arrivée de Codex sur iPhone. L’entreprise travaillerait notamment sur des fonctions permettant de contrôler ou d’assister un Mac directement depuis un iPhone via des outils liés au développement ou à l’automatisation. Certaines annonces pourraient intervenir dès cette semaine.
Avec ChatGPT for Intune, OpenAI franchit une nouvelle étape dans son intégration au monde professionnel. L’objectif n’est plus seulement de proposer un chatbot grand public, mais de transformer ChatGPT en véritable outil de productivité compatible avec les exigences de sécurité des grandes organisations.
Cette stratégie montre aussi à quel point l’IA générative devient progressivement un composant standard des environnements de travail modernes, au même titre que les suites bureautiques ou les outils collaboratifs traditionnels.
Une version de ChatGPT pensée pour les organisations
Cette nouvelle application est une déclinaison professionnelle de ChatGPT destinée aux utilisateurs dont l’organisation impose des applications gérées via Microsoft Intune.
De nombreuses entreprises, universités ou administrations utilisent en effet Intune pour contrôler les appareils professionnels, sécuriser les données et gérer les applications autorisées. Avec cette nouvelle version, OpenAI cherche clairement à accélérer l’intégration de ChatGPT dans les environnements professionnels fortement encadrés ou avec des publics plus sensible.
Les principales fonctions de ChatGPT for Intune
L’application reprend la plupart des fonctions avancées déjà présentes dans ChatGPT classique, notamment la génération et la modification d’images par IA, le mode vocal avancé pour des conversations en temps réel, l'import de documents et de photos pour résumer ou analyser du contenu, la rédaction et correction de mails ou documents, la synthèse de notes et recherches, l'organisation de projets, et l'apprentissage guidé avec explications étape par étape. OpenAI précise également que l’historique des conversations reste synchronisé entre les appareils.
OpenAI continue sa stratégie entreprise
Cette sortie confirme l’orientation de plus en plus professionnelle prise par OpenAI depuis plusieurs mois. Après les offres Team et Enterprise, la société cherche désormais à intégrer ChatGPT directement dans les infrastructures IT existantes des entreprises. Le choix de Microsoft Intune n’a évidemment rien d’anodin : Microsoft reste le principal partenaire stratégique et investisseur d’OpenAI.
En parallèle, plusieurs rumeurs indiquent qu’OpenAI préparerait également une arrivée de Codex sur iPhone. L’entreprise travaillerait notamment sur des fonctions permettant de contrôler ou d’assister un Mac directement depuis un iPhone via des outils liés au développement ou à l’automatisation. Certaines annonces pourraient intervenir dès cette semaine.
Qu'en penser ?
Avec ChatGPT for Intune, OpenAI franchit une nouvelle étape dans son intégration au monde professionnel. L’objectif n’est plus seulement de proposer un chatbot grand public, mais de transformer ChatGPT en véritable outil de productivité compatible avec les exigences de sécurité des grandes organisations.
Cette stratégie montre aussi à quel point l’IA générative devient progressivement un composant standard des environnements de travail modernes, au même titre que les suites bureautiques ou les outils collaboratifs traditionnels.