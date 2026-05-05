OpenAI lance une app ChatGPT pour les écoles et les entreprises

Qu'en penser ?



Avec ChatGPT for Intune, OpenAI franchit une nouvelle étape dans son intégration au monde professionnel. L’objectif n’est plus seulement de proposer un chatbot grand public, mais de transformer ChatGPT en véritable outil de productivité compatible avec les exigences de sécurité des grandes organisations.



Cette stratégie montre aussi à quel point l’IA générative devient progressivement un composant standard des environnements de travail modernes, au même titre que les suites bureautiques ou les outils collaboratifs traditionnels.