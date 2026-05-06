ChatGPT passe à GPT-5.5 Instant : moins d’hallucinations et des réponses plus fiables

GPT-5.5 Instant devient le modèle par défaut

Hallucinations, concision

mémoire et contexte

Qu'en penser ?



Avec GPT-5.5 Instant, OpenAI cherche moins à impressionner avec des démonstrations spectaculaires qu’à améliorer discrètement l’expérience quotidienne de ChatGPT : moins d’erreurs, des réponses plus utiles et une IA plus contextuelle. Une approche qui montre aussi l’évolution actuelle du marché de l’IA générative : après la course à la puissance brute, les acteurs commencent désormais à se battre sur la fiabilité, la personnalisation et la confiance des utilisateurs.

Le déploiement a d'ores et déjà commencé pour l’ensemble des utilisateurs, y compris les comptes gratuits.Selon OpenAI, ce nouveau modèle améliore plusieurs points clés, comme la fiabilité des réponses, l’analyse d’images, les questions STEM, et la gestion de la recherche web lorsque celle-ci est nécessaire pour répondre correctement.L’un des principaux objectifs de cette mise à jour concerne. OpenAI affirme que GPT-5.5 Instant réduit significativement les erreurs factuelles, notamment dans les sujets sensibles comme la médecine, le droit, ou la finance. Le modèle serait également capable de mieux décider quand utiliser la recherche web afin de compléter ses réponses avec des informations plus fiables et plus récentes.OpenAI indique aussi avoir retravaillé le style des réponses. GPT-5.5 Instant fournirait. L’objectif est de conserver la personnalité de ChatGPT tout en rendant les échanges plus naturels et efficaces.Autre évolution importante : tous les modèles ChatGPT vont désormaisChatGPT pourra s’appuyer sur les anciennes conversations, les fichiers partagés, ou encore certains contenus Gmail connectés.Cette personnalisation avancée reste pour l’instant réservée, mais OpenAI prévoit un déploiement progressif sur mobile et sur d’autres offres dans les prochaines semaines.Avec GPT-5.5 Instant, OpenAI continue de transformer ChatGPT en assistant beaucoup plus contextuel et personnalisé. L’IA ne se contente plus de répondre à une requête isolée : elle cherche désormais à c. Une évolution qui rapproche progressivement ChatGPT du fonctionnement d’un véritable assistant personnel intelligent.. Apple utilise déjà ChatGPT comme solution externe dans certaines fonctions de Siri et d’iOS, mais il reste encore flou de savoir à quelle vitesse les nouvelles versions des modèles OpenAI seront intégrées dans l’écosystème Apple.