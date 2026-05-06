ChatGPT passe à GPT-5.5 Instant : moins d’hallucinations et des réponses plus fiables
Par Laurence - Publié le
OpenAI vient de mettre à jour le modèle par défaut de ChatGPT avec l’arrivée de GPT-5.5 Instant. La société promet des réponses plus précises, moins d’hallucinations et une meilleure compréhension du contexte utilisateur, notamment dans des domaines sensibles comme la médecine, le droit ou la finance.
GPT-5.5 Instant remplace désormais GPT-5.3 Instant comme moteur principal de ChatGPT. Le déploiement a d'ores et déjà commencé pour l’ensemble des utilisateurs, y compris les comptes gratuits.
Selon OpenAI, ce nouveau modèle améliore plusieurs points clés, comme la fiabilité des réponses, l’analyse d’images, les questions STEM, et la gestion de la recherche web lorsque celle-ci est nécessaire pour répondre correctement.
L’un des principaux objectifs de cette mise à jour concerne les fameuses hallucinations des IA génératives. OpenAI affirme que GPT-5.5 Instant réduit significativement les erreurs factuelles, notamment dans les sujets sensibles comme la médecine, le droit, ou la finance. Le modèle serait également capable de mieux décider quand utiliser la recherche web afin de compléter ses réponses avec des informations plus fiables et plus récentes.
OpenAI indique aussi avoir retravaillé le style des réponses. GPT-5.5 Instant fournirait des réponses plus concises, plus directes, avec moins de mise en forme inutile, moins d’emojis, et moins de questions de relance artificielles. L’objectif est de conserver la personnalité de ChatGPT tout en rendant les échanges plus naturels et efficaces.
Autre évolution importante : tous les modèles ChatGPT vont désormais afficher plus clairement les sources de mémoire utilisées pour générer une réponse. ChatGPT pourra s’appuyer sur les anciennes conversations, les fichiers partagés, ou encore certains contenus Gmail connectés.
Cette personnalisation avancée reste pour l’instant réservée aux abonnés Plus et Pro sur le web, mais OpenAI prévoit un déploiement progressif sur mobile et sur d’autres offres dans les prochaines semaines.
Avec GPT-5.5 Instant, OpenAI continue de transformer ChatGPT en assistant beaucoup plus contextuel et personnalisé. L’IA ne se contente plus de répondre à une requête isolée : elle cherche désormais à comprendre l’historique, les habitudes et l’environnement numérique de l’utilisateur afin d’adapter ses réponses. Une évolution qui rapproche progressivement ChatGPT du fonctionnement d’un véritable assistant personnel intelligent.
Pour l’instant, OpenAI n’a pas précisé quand l’intégration ChatGPT d’Apple Intelligence passera elle aussi à GPT-5.5 Instant. Apple utilise déjà ChatGPT comme solution externe dans certaines fonctions de Siri et d’iOS, mais il reste encore flou de savoir à quelle vitesse les nouvelles versions des modèles OpenAI seront intégrées dans l’écosystème Apple.
Avec GPT-5.5 Instant, OpenAI cherche moins à impressionner avec des démonstrations spectaculaires qu’à améliorer discrètement l’expérience quotidienne de ChatGPT : moins d’erreurs, des réponses plus utiles et une IA plus contextuelle. Une approche qui montre aussi l’évolution actuelle du marché de l’IA générative : après la course à la puissance brute, les acteurs commencent désormais à se battre sur la fiabilité, la personnalisation et la confiance des utilisateurs.
GPT-5.5 Instant devient le modèle par défaut
GPT-5.5 Instant remplace désormais GPT-5.3 Instant comme moteur principal de ChatGPT. Le déploiement a d'ores et déjà commencé pour l’ensemble des utilisateurs, y compris les comptes gratuits.
Selon OpenAI, ce nouveau modèle améliore plusieurs points clés, comme la fiabilité des réponses, l’analyse d’images, les questions STEM, et la gestion de la recherche web lorsque celle-ci est nécessaire pour répondre correctement.
Hallucinations, concision
L’un des principaux objectifs de cette mise à jour concerne les fameuses hallucinations des IA génératives. OpenAI affirme que GPT-5.5 Instant réduit significativement les erreurs factuelles, notamment dans les sujets sensibles comme la médecine, le droit, ou la finance. Le modèle serait également capable de mieux décider quand utiliser la recherche web afin de compléter ses réponses avec des informations plus fiables et plus récentes.
OpenAI indique aussi avoir retravaillé le style des réponses. GPT-5.5 Instant fournirait des réponses plus concises, plus directes, avec moins de mise en forme inutile, moins d’emojis, et moins de questions de relance artificielles. L’objectif est de conserver la personnalité de ChatGPT tout en rendant les échanges plus naturels et efficaces.
mémoire et contexte
Autre évolution importante : tous les modèles ChatGPT vont désormais afficher plus clairement les sources de mémoire utilisées pour générer une réponse. ChatGPT pourra s’appuyer sur les anciennes conversations, les fichiers partagés, ou encore certains contenus Gmail connectés.
Cette personnalisation avancée reste pour l’instant réservée aux abonnés Plus et Pro sur le web, mais OpenAI prévoit un déploiement progressif sur mobile et sur d’autres offres dans les prochaines semaines.
Avec GPT-5.5 Instant, OpenAI continue de transformer ChatGPT en assistant beaucoup plus contextuel et personnalisé. L’IA ne se contente plus de répondre à une requête isolée : elle cherche désormais à comprendre l’historique, les habitudes et l’environnement numérique de l’utilisateur afin d’adapter ses réponses. Une évolution qui rapproche progressivement ChatGPT du fonctionnement d’un véritable assistant personnel intelligent.
Pour l’instant, OpenAI n’a pas précisé quand l’intégration ChatGPT d’Apple Intelligence passera elle aussi à GPT-5.5 Instant. Apple utilise déjà ChatGPT comme solution externe dans certaines fonctions de Siri et d’iOS, mais il reste encore flou de savoir à quelle vitesse les nouvelles versions des modèles OpenAI seront intégrées dans l’écosystème Apple.
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Avec GPT-5.5 Instant, OpenAI cherche moins à impressionner avec des démonstrations spectaculaires qu’à améliorer discrètement l’expérience quotidienne de ChatGPT : moins d’erreurs, des réponses plus utiles et une IA plus contextuelle. Une approche qui montre aussi l’évolution actuelle du marché de l’IA générative : après la course à la puissance brute, les acteurs commencent désormais à se battre sur la fiabilité, la personnalisation et la confiance des utilisateurs.