Siri sous ChatGPT, Claude ou Gemini ? iOS 27 vous donne le choix

Un nouveau système baptisé « Extensions »

d’accéder à des capacités d’IA générative provenant d’applications installées à la demande

Apple poursuit sa stratégie d’ouverture progressive

Qu'en penser ?



Avec ce système d’Extensions, Apple semble reconnaître une réalité du marché actuel : aucune IA ne domine encore tous les usages. En ouvrant iOS 27 à Gemini, Claude ou d’autres modèles, Apple pourrait surtout chercher à faire de l’iPhone le point central de l’expérience IA, peu importe finalement quelle intelligence artificielle se cache derrière les réponses.

Désigné en interne sous le nom d'Extensions,, et ce, directement dans Siri, les outils d'écriture, Image Playground, et d’autres fonctions Apple Intelligence. Dans certaines versions de test d’iOS 27, Apple décrit d'ailleurs cette fonction comme un moyen. Par exemple, Google pourrait intégrer Gemini, tandis qu’Anthropic pourrait proposer Claude. L’utilisateur pourrait ensuite choisir quel modèle utiliser selon les tâches : génération de texte, retouche d’image, rédaction, ou interactions vocales. Cupertino transformerait ainsi iOS en une sorte de couche universelle capable d’orchestrer plusieurs intelligences artificielles.Toujours selon, iOS 27 permettrait d’utiliserqui répond à la requête. Ainsi, Siri pourrait conserver sa voix habituelle pour les réponses gérées par Apple, tandis qu’une autre voix serait utilisée lorsque la réponse provient de Claude ou Gemini.. Aujourd’hui, ChatGPT sert notamment de solution de secours pour certaines requêtes complexes ou liées à la connaissance générale.puisque plusieurs modèles IA pourraient être utilisés dans l’ensemble du système, et pas uniquement dans Siri.Cette stratégie montre aussi qu’. Plutôt que de chercher à tout développer seule, la firme pourrait transformer ses appareils en plateforme capable d’accueillir les meilleurs modèles disponibles selon les usages. Un peu comme l’App Store avait transformé l’iPhone en plateforme d’applications, elle pourrait désormais faire de Siri et d’Apple Intelligence une plateforme multi-IA.