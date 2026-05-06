Siri sous ChatGPT, Claude ou Gemini ? iOS 27 vous donne le choix
Par Laurence - Publié le
Apple préparerait une évolution majeure d'Apple Intelligence avec iOS 27. Selon Bloomberg, Apple permettrait bientôt aux utilisateurs d’intégrer plusieurs modèles d’IA tiers directement dans Siri et dans différentes fonctions du système. Une approche qui rapprocherait l’iPhone d’une véritable plateforme IA ouverte.
Désigné en interne sous le nom d'Extensions, ce nouveau système permettrait aux utilisateurs de choisir différents modèles IA, et ce, directement dans Siri, les outils d'écriture, Image Playground, et d’autres fonctions Apple Intelligence. Dans certaines versions de test d’iOS 27, Apple décrit d'ailleurs cette fonction comme un moyen
Le système fonctionnerait via les applications présentes sur l’App Store. Par exemple, Google pourrait intégrer Gemini, tandis qu’Anthropic pourrait proposer Claude. L’utilisateur pourrait ensuite choisir quel modèle utiliser selon les tâches : génération de texte, retouche d’image, rédaction, ou interactions vocales. Cupertino transformerait ainsi iOS en une sorte de couche universelle capable d’orchestrer plusieurs intelligences artificielles.
Siri pourrait aussi changer de voix selon l’IA utilisée ! Toujours selon Bloomberg, iOS 27 permettrait d’utiliser différentes voix selon le modèle IA qui répond à la requête. Ainsi, Siri pourrait conserver sa voix habituelle pour les réponses gérées par Apple, tandis qu’une autre voix serait utilisée lorsque la réponse provient de Claude ou Gemini. Une façon pour Apple de rendre plus claire la distinction entre son IA maison et les modèles externes.
Cupertino avait déjà commencé à ouvrir Siri avec l’intégration de ChatGPT dans iOS 18. Aujourd’hui, ChatGPT sert notamment de solution de secours pour certaines requêtes complexes ou liées à la connaissance générale. L’intégration prévue dans iOS 27 irait beaucoup plus loin puisque plusieurs modèles IA pourraient être utilisés dans l’ensemble du système, et pas uniquement dans Siri.
Cette stratégie montre aussi qu’Apple semble adopter une approche plus pragmatique de l’IA. Plutôt que de chercher à tout développer seule, la firme pourrait transformer ses appareils en plateforme capable d’accueillir les meilleurs modèles disponibles selon les usages. Un peu comme l’App Store avait transformé l’iPhone en plateforme d’applications, elle pourrait désormais faire de Siri et d’Apple Intelligence une plateforme multi-IA.
Avec ce système d’Extensions, Apple semble reconnaître une réalité du marché actuel : aucune IA ne domine encore tous les usages. En ouvrant iOS 27 à Gemini, Claude ou d’autres modèles, Apple pourrait surtout chercher à faire de l’iPhone le point central de l’expérience IA, peu importe finalement quelle intelligence artificielle se cache derrière les réponses.
Un nouveau système baptisé « Extensions »
Désigné en interne sous le nom d'Extensions, ce nouveau système permettrait aux utilisateurs de choisir différents modèles IA, et ce, directement dans Siri, les outils d'écriture, Image Playground, et d’autres fonctions Apple Intelligence. Dans certaines versions de test d’iOS 27, Apple décrit d'ailleurs cette fonction comme un moyen
d’accéder à des capacités d’IA générative provenant d’applications installées à la demande.
Le système fonctionnerait via les applications présentes sur l’App Store. Par exemple, Google pourrait intégrer Gemini, tandis qu’Anthropic pourrait proposer Claude. L’utilisateur pourrait ensuite choisir quel modèle utiliser selon les tâches : génération de texte, retouche d’image, rédaction, ou interactions vocales. Cupertino transformerait ainsi iOS en une sorte de couche universelle capable d’orchestrer plusieurs intelligences artificielles.
Siri pourrait aussi changer de voix selon l’IA utilisée ! Toujours selon Bloomberg, iOS 27 permettrait d’utiliser différentes voix selon le modèle IA qui répond à la requête. Ainsi, Siri pourrait conserver sa voix habituelle pour les réponses gérées par Apple, tandis qu’une autre voix serait utilisée lorsque la réponse provient de Claude ou Gemini. Une façon pour Apple de rendre plus claire la distinction entre son IA maison et les modèles externes.
Apple poursuit sa stratégie d’ouverture progressive
Cupertino avait déjà commencé à ouvrir Siri avec l’intégration de ChatGPT dans iOS 18. Aujourd’hui, ChatGPT sert notamment de solution de secours pour certaines requêtes complexes ou liées à la connaissance générale. L’intégration prévue dans iOS 27 irait beaucoup plus loin puisque plusieurs modèles IA pourraient être utilisés dans l’ensemble du système, et pas uniquement dans Siri.
Cette stratégie montre aussi qu’Apple semble adopter une approche plus pragmatique de l’IA. Plutôt que de chercher à tout développer seule, la firme pourrait transformer ses appareils en plateforme capable d’accueillir les meilleurs modèles disponibles selon les usages. Un peu comme l’App Store avait transformé l’iPhone en plateforme d’applications, elle pourrait désormais faire de Siri et d’Apple Intelligence une plateforme multi-IA.
Qu'en penser ?
Avec ce système d’Extensions, Apple semble reconnaître une réalité du marché actuel : aucune IA ne domine encore tous les usages. En ouvrant iOS 27 à Gemini, Claude ou d’autres modèles, Apple pourrait surtout chercher à faire de l’iPhone le point central de l’expérience IA, peu importe finalement quelle intelligence artificielle se cache derrière les réponses.