Unitree lance un robot humanoïde géant pour 650 000 dollars (go ?)

ouiiiiii

Concept généré par IA

Launch !

Nan c'est une blague il ne ressemble pas à Freedom ^^

Un robot capable de défoncer des murs ?

détruire des murs

La Chine veut démocratiser les robots humanoïdes

Une nouvelle étape dans la robotique grand public



Même s'il reste encore très expérimental, cette annonce illustre à quel point la robotique avance rapidement. Le GD01 montre surtout que la robotique entre dans une nouvelle phase : celle où des machines autrefois réservées aux laboratoires ou à la science-fiction commencent à devenir accessibles commercialement.



Même si les usages concrets restent encore limités aujourd’hui, l’association entre robots humanoïdes et intelligence artificielle pourrait profondément transformer certains secteurs dans les prochaines années.



Unitree prend ici un pari audacieux : celui de créer un marché avant même que les besoins réels existent clairement. Et si cela peut encore sembler futuriste, l’idée d’acheter un robot géant pourrait finalement arriver beaucoup plus vite qu’on ne l’imaginait.

Unitree s’est fait connaître ces dernières années grâce à sesbien moins chers que ceux de. Ses machines sont rapidement devenues virales sur YouTube grâce à leurs chorégraphies, leur agilité, et leur capacité à évoluer sur des terrains complexes.Mais avec le GD01, Unitree change complètement de catégorie, puis le constructeur ne parle plus simplement d’assistance robotique, de recherche, ou d’automatisation, mais d’unL’un des éléments les plus impressionnants concerne la. Selon les premières informations relayées notamment par, le GD01 disposerait d’une force suffisante pour, preuve que Unitree ne vise plus uniquement les petits robots éducatifs ou domestiques., généralement limités volontairement pour des raisons de sécurité. Le GD01 semble au contraire conçu commeDerrière cette annonce se cache aussi une stratégie beaucoup plus large. La Chine accélère énormément dans la robotique avancée et l’intelligence artificielle, avec des entreprises capables de proposer des prix plus agressifs, des cycles de développement rapides, et une démocratisation beaucoup plus large des technologies.Unitree applique ici la même recette que pour ses robots quadrupèdes :C’est probablement la grande question. Pour l’instant, les usages concrets restent encore relativement flous. Hormis des scénarios hollywoodiens ou des projets militaires, le GD01 pourrait toutefois intéresser la recherche, certains environnements industriels / le BTP, le divertissement, les parcs à thème, ou des développeurs souhaitant expérimenter de nouvelles interfaces homme-machine.Plus les intelligences artificielles progressent, plus les robots humanoïdes deviennent potentiellement utiles pour exécuter des tâches complexes, interagir avec des humains, ou assister certaines activités physiques.