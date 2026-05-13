Unitree lance un robot humanoïde géant pour 650 000 dollars (go ?)
Par Laurence - Publié le
Après ses célèbres chiens robots capables de danser et franchir des obstacles, la société chinoise Unitree veut désormais passer à l’étape supérieure : les méchas géants (
ouiiiiii). L’entreprise vient d’annoncer le GD01, un immense robot humanoïde commercialisé comme une véritable plateforme accessible aux particuliers et aux développeurs. Voilà bien une annonce qui ressemble presque à un projet sorti d’un anime de science-fiction, mais qui devient désormais bien réelle.
Unitree s’est fait connaître ces dernières années grâce à ses robots quadrupèdes bien moins chers que ceux de Boston Dynamics. Ses machines sont rapidement devenues virales sur YouTube grâce à leurs chorégraphies, leur agilité, et leur capacité à évoluer sur des terrains complexes.
Mais avec le GD01, Unitree change complètement de catégorie, puis le constructeur ne parle plus simplement d’assistance robotique, de recherche, ou d’automatisation, mais d’un véritable robot humanoïde géant destiné au marché commercial.
L’un des éléments les plus impressionnants concerne la puissance du robot. Selon les premières informations relayées notamment par WIRED, le GD01 disposerait d’une force suffisante pour
Cette approche tranche radicalement avec la plupart des robots grand public actuels, généralement limités volontairement pour des raisons de sécurité. Le GD01 semble au contraire conçu comme une plateforme robuste, puissante et capable d’interagir physiquement avec son environnement à grande échelle.
Derrière cette annonce se cache aussi une stratégie beaucoup plus large. La Chine accélère énormément dans la robotique avancée et l’intelligence artificielle, avec des entreprises capables de proposer des prix plus agressifs, des cycles de développement rapides, et une démocratisation beaucoup plus large des technologies.
Unitree applique ici la même recette que pour ses robots quadrupèdes :
rendre accessibles des machines qui restaient jusque-là réservées aux laboratoires, aux industriels, ou à l’armée.
À quoi peut servir un mécha géant ? C’est probablement la grande question. Pour l’instant, les usages concrets restent encore relativement flous. Hormis des scénarios hollywoodiens ou des projets militaires, le GD01 pourrait toutefois intéresser la recherche, certains environnements industriels / le BTP, le divertissement, les parcs à thème, ou des développeurs souhaitant expérimenter de nouvelles interfaces homme-machine.
Mais l’arrivée de l’IA générative et des modèles capables de comprendre le langage naturel pourrait changer la donne. Plus les intelligences artificielles progressent, plus les robots humanoïdes deviennent potentiellement utiles pour exécuter des tâches complexes, interagir avec des humains, ou assister certaines activités physiques.
Même s'il reste encore très expérimental, cette annonce illustre à quel point la robotique avance rapidement. Le GD01 montre surtout que la robotique entre dans une nouvelle phase : celle où des machines autrefois réservées aux laboratoires ou à la science-fiction commencent à devenir accessibles commercialement.
Même si les usages concrets restent encore limités aujourd’hui, l’association entre robots humanoïdes et intelligence artificielle pourrait profondément transformer certains secteurs dans les prochaines années.
Unitree prend ici un pari audacieux : celui de créer un marché avant même que les besoins réels existent clairement. Et si cela peut encore sembler futuriste, l’idée d’acheter un robot géant pourrait finalement arriver beaucoup plus vite qu’on ne l’imaginait.
Launch !
Unitree s’est fait connaître ces dernières années grâce à ses robots quadrupèdes bien moins chers que ceux de Boston Dynamics. Ses machines sont rapidement devenues virales sur YouTube grâce à leurs chorégraphies, leur agilité, et leur capacité à évoluer sur des terrains complexes.
Mais avec le GD01, Unitree change complètement de catégorie, puis le constructeur ne parle plus simplement d’assistance robotique, de recherche, ou d’automatisation, mais d’un véritable robot humanoïde géant destiné au marché commercial.
Un robot capable de défoncer des murs ?
L’un des éléments les plus impressionnants concerne la puissance du robot. Selon les premières informations relayées notamment par WIRED, le GD01 disposerait d’une force suffisante pour
détruire des murs, preuve que Unitree ne vise plus uniquement les petits robots éducatifs ou domestiques.
Cette approche tranche radicalement avec la plupart des robots grand public actuels, généralement limités volontairement pour des raisons de sécurité. Le GD01 semble au contraire conçu comme une plateforme robuste, puissante et capable d’interagir physiquement avec son environnement à grande échelle.
La Chine veut démocratiser les robots humanoïdes
Derrière cette annonce se cache aussi une stratégie beaucoup plus large. La Chine accélère énormément dans la robotique avancée et l’intelligence artificielle, avec des entreprises capables de proposer des prix plus agressifs, des cycles de développement rapides, et une démocratisation beaucoup plus large des technologies.
Unitree applique ici la même recette que pour ses robots quadrupèdes :
rendre accessibles des machines qui restaient jusque-là réservées aux laboratoires, aux industriels, ou à l’armée.
À quoi peut servir un mécha géant ? C’est probablement la grande question. Pour l’instant, les usages concrets restent encore relativement flous. Hormis des scénarios hollywoodiens ou des projets militaires, le GD01 pourrait toutefois intéresser la recherche, certains environnements industriels / le BTP, le divertissement, les parcs à thème, ou des développeurs souhaitant expérimenter de nouvelles interfaces homme-machine.
Mais l’arrivée de l’IA générative et des modèles capables de comprendre le langage naturel pourrait changer la donne. Plus les intelligences artificielles progressent, plus les robots humanoïdes deviennent potentiellement utiles pour exécuter des tâches complexes, interagir avec des humains, ou assister certaines activités physiques.
Une nouvelle étape dans la robotique grand public
Même s'il reste encore très expérimental, cette annonce illustre à quel point la robotique avance rapidement. Le GD01 montre surtout que la robotique entre dans une nouvelle phase : celle où des machines autrefois réservées aux laboratoires ou à la science-fiction commencent à devenir accessibles commercialement.
Même si les usages concrets restent encore limités aujourd’hui, l’association entre robots humanoïdes et intelligence artificielle pourrait profondément transformer certains secteurs dans les prochaines années.
Unitree prend ici un pari audacieux : celui de créer un marché avant même que les besoins réels existent clairement. Et si cela peut encore sembler futuriste, l’idée d’acheter un robot géant pourrait finalement arriver beaucoup plus vite qu’on ne l’imaginait.