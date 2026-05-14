Apple et Google s'unissent contre les nouvelles règles IA de l’Union européenne

L’Europe veut ouvrir Android aux IA tierces

de donner plus de choix aux utilisateurs Android concernant les services IA qu’ils souhaitent utiliser sur leur téléphone

Google dénonce déjà une menace pour la sécurité

d’intervention injustifiée

urgents et sérieux

soulèvent des préoccupations urgentes et sérieuses

elles créeraient des risques profonds pour la confidentialité, la sécurité et la sûreté des utilisateurs, ainsi que pour l’intégrité et les performances des appareils

Apple critique directement la Commission européenne

Une bataille qui dépasse largement Google

Qu'en penser ?



L’IA devient le nouveau front du DMA ! Derrière cette affaire se cache surtout une nouvelle bataille réglementaire autour de l’intelligence artificielle. Après les App Stores, les navigateurs ou les paiements mobiles, Bruxelles commence désormais à s’attaquer aux assistants IA, aux agents intelligents, et à leur accès aux systèmes mobiles.



La Commission européenne doit maintenant analyser les différents retours reçus avant de rendre sa décision finale d’ici juillet 2026. Mais, Apple et Google, habituellement opposés, semblent désormais partager la même inquiétude face à l’ouverture grandissante imposée par l’Europe autour de l’IA et des systèmes mobiles.

Dans un document transmis à la Commission européenne, Apple critique durement les propositions du régulateur et estime qu’elles pourraientLe dossier s’inscrit dans le cadre du(DMA), la réglementation européenne destinée à limiter le pouvoir des grandes plateformes numériques. Le mois dernier, la Commission européenne a proposé plusieurs mesures visant àDans ces conditions,, envoyer des emails, commander de la nourriture, partager des photos, ou effectuer d’autres tâches directement dans le système. Selon Teresa Ribera, commissaire européenne à la concurrence, ces changements permettraient :, les qualifiant. La firme estimait déjà que ces nouvelles obligations risquaient d’Mais désormais,, évoquant des risques. Dans sa réponse officielle transmise à Bruxelles, Apple affirme que les mesures proposéesLa firme ajoute que si elles étaient appliquées,. La firme californienne insiste particulièrement sur leSelon Cupertino, les risques sont encore plus importants avec des IA en évolution rapide, des comportements parfois imprévisibles, et des vecteurs d’attaque qui changent constamment.Le ton utilisé par Apple devient également beaucoup plus offensif envers Bruxelles. La firme accuse indirectement la Commission européenne de vouloir— un peu comme ce qui s'était passé pour leSelon Apple, les régulateurs européens remplaceraient des années de travail des ingénieurs Google, par des décisions élaborées en moins de trois mois. Autrement dit, elle estime que, et les risques liés à l’ouverture des IA au cœur des smartphones.L’entreprise est elle-même confrontée à des obligations similaires en Europe : ouverture d’iOS, sideloading, boutiques alternatives, interopérabilité renforcée, ou accès plus large à certaines fonctions système.Et avec l’arrivée des agents IA capables d’agir à la place des utilisateurs, accéder aux applications, et automatiser certaines tâches,