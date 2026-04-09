Meta enterre Llama : place à Muse Spark, une nouvelle IA pour rivaliser avec ChatGPT et Gemini

Qu’en penser ?



Cette annonce intervient dans un contexte de concurrence féroce. Entre OpenAI, Google, Anthropic et désormais Meta, la course à l’IA s’accélère. Elle pourrait encore s’intensifier avec les annonces attendues lors de la WWDC 2026, où Apple devrait dévoiler une version de Siri dopée à Gemini.



Avec Muse Spark, Meta tente clairement de revenir dans la course en frappant fort : un modèle performant, disponible immédiatement et pensé pour évoluer rapidement. Le pari est ambitieux. Mais dans un marché où tout se joue sur la vitesse d’exécution et la qualité des modèles, Meta n’a pas vraiment le droit à l’erreur.