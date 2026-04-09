Meta enterre Llama : place à Muse Spark, une nouvelle IA pour rivaliser avec ChatGPT et Gemini
Par Laurence - Publié le
Changement de cap majeur chez Meta. Le groupe abandonne progressivement Llama pour une nouvelle génération d’IA baptisée
Après avoir largement misé sur ses modèles Llama, Meta opère un virage stratégique et présente Muse Spark, désormais pierre angulaire de ses ambitions en intelligence artificielle.
Ce nouveau modèle est développé par Meta Superintelligence Labs, l'équipe pilotée par Alexandr Wang (et composée de nombreux cerveaux débauchés à coups de millions). Il s’agit de la première génération d’une future famille de modèles
Selon Meta, Muse Spark se distingue par ses capacités multimodales, sa compréhension avancée et ses performances sur des tâches complexes, allant du raisonnement aux agents autonomes.
Contrairement à certaines annonces encore expérimentales, Muse Spark est disponible dès aujourd’hui dans les applications Meta. Ce faisant, le groupe adopte un positionnement d'attaque face à des concurrents comme ChatGPT, Gemini ou encore les modèles d’Anthropic.
Meta affirme que son mode
La grande nouveauté, c’est l’arrivée prochaine du mode
Cette architecture permettrait de traiter des problèmes plus complexes, avec des performances en nette progression sur des tests exigeants. Meta annonce notamment des résultats solides sur des benchmarks scientifiques et analytiques. Ce mode vise directement les offres les plus avancées du marché, comme les modes
Meta met aussi en avant un point différenciant : l’utilisation de Muse Spark dans le domaine de la santé. Le modèle a été entraîné avec des données issues de collaborations avec plus de 1 000 médecins.
Résultat, il serait capable de fournir des réponses plus précises, mais aussi de générer des visualisations interactives pour expliquer des notions complexes, comme la nutrition ou le fonctionnement du corps humain. Au-delà de la santé, Muse Spark excelle également dans les tâches visuelles, comme l’analyse d’images ou la compréhension de contenus scientifiques. Ou encore le refus de répondre sur certains sujets.
Cette annonce intervient dans un contexte de concurrence féroce. Entre OpenAI, Google, Anthropic et désormais Meta, la course à l’IA s’accélère. Elle pourrait encore s’intensifier avec les annonces attendues lors de la WWDC 2026, où Apple devrait dévoiler une version de Siri dopée à Gemini.
Avec Muse Spark, Meta tente clairement de revenir dans la course en frappant fort : un modèle performant, disponible immédiatement et pensé pour évoluer rapidement. Le pari est ambitieux. Mais dans un marché où tout se joue sur la vitesse d’exécution et la qualité des modèles, Meta n’a pas vraiment le droit à l’erreur.
Muse Spark. Cette dernière est d'ores et déjà disponible, avec l’ambition claire de rivaliser avec les meilleurs modèles du marché.
Muse Spark remplace Llama
Après avoir largement misé sur ses modèles Llama, Meta opère un virage stratégique et présente Muse Spark, désormais pierre angulaire de ses ambitions en intelligence artificielle.
Ce nouveau modèle est développé par Meta Superintelligence Labs, l'équipe pilotée par Alexandr Wang (et composée de nombreux cerveaux débauchés à coups de millions). Il s’agit de la première génération d’une future famille de modèles
Muse, pensée pour monter en puissance rapidement.
Selon Meta, Muse Spark se distingue par ses capacités multimodales, sa compréhension avancée et ses performances sur des tâches complexes, allant du raisonnement aux agents autonomes.
Une IA déjà disponible et compétitive
Contrairement à certaines annonces encore expérimentales, Muse Spark est disponible dès aujourd’hui dans les applications Meta. Ce faisant, le groupe adopte un positionnement d'attaque face à des concurrents comme ChatGPT, Gemini ou encore les modèles d’Anthropic.
Meta affirme que son mode
Thinkingrivalise déjà avec des références du marché comme Claude, Gemini ou les modèles d’OpenAI et xAI, notamment sur les tâches de raisonnement. Il s'agit en effet de se repositionner comme un acteur majeur de l’IA, après une période où la concurrence a pris de l’avance. Le groupe publie d'ailleurs plusieurs tableaux imposants sensés démontrer la supériorité de son modèle.
Un mode pour aller plus loin
La grande nouveauté, c’est l’arrivée prochaine du mode
Contemplating. Derrière ce nom, Meta propose une approche plus avancée du raisonnement, reposant sur plusieurs agents qui travaillent en parallèle.
Cette architecture permettrait de traiter des problèmes plus complexes, avec des performances en nette progression sur des tests exigeants. Meta annonce notamment des résultats solides sur des benchmarks scientifiques et analytiques. Ce mode vise directement les offres les plus avancées du marché, comme les modes
Deep Thinkde Google ou les versions premium des modèles d’OpenAI.
La santé et le multimodal au cœur de la stratégie
Meta met aussi en avant un point différenciant : l’utilisation de Muse Spark dans le domaine de la santé. Le modèle a été entraîné avec des données issues de collaborations avec plus de 1 000 médecins.
Résultat, il serait capable de fournir des réponses plus précises, mais aussi de générer des visualisations interactives pour expliquer des notions complexes, comme la nutrition ou le fonctionnement du corps humain. Au-delà de la santé, Muse Spark excelle également dans les tâches visuelles, comme l’analyse d’images ou la compréhension de contenus scientifiques. Ou encore le refus de répondre sur certains sujets.
Qu’en penser ?
Cette annonce intervient dans un contexte de concurrence féroce. Entre OpenAI, Google, Anthropic et désormais Meta, la course à l’IA s’accélère. Elle pourrait encore s’intensifier avec les annonces attendues lors de la WWDC 2026, où Apple devrait dévoiler une version de Siri dopée à Gemini.
Avec Muse Spark, Meta tente clairement de revenir dans la course en frappant fort : un modèle performant, disponible immédiatement et pensé pour évoluer rapidement. Le pari est ambitieux. Mais dans un marché où tout se joue sur la vitesse d’exécution et la qualité des modèles, Meta n’a pas vraiment le droit à l’erreur.