xAI lance Grok Build, son concurrent à Claude Code
Par Vincent Lautier - Publié le
xAI a sorti la beta de Grok Build, un outil en ligne de commande pour coder avec l'IA. Il s'appuie sur Grok 4.3, sait piloter jusqu'à 8 agents en parallèle et propose un Plan Mode qui vous fait valider chaque étape avant d'écrire la moindre ligne.
Elon Musk a donc annoncé Grok Build, qui débarque sur un marché déjà bien occupé. Claude Code chez Anthropic, Codex CLI chez OpenAI, Cursor pour la version IDE... La concurrence est bien implantée et xAI arrive clairement avec un train de retard.
Comme les autres, Grok Build sait planifier un projet, écrire des fichiers, modifier du code, lancer des commandes shell et même construire une application complète à partir d'un simple prompt en langage naturel. Vous le lancez dans votre terminal, vous décrivez ce que vous voulez, et l'agent fait tout le boulot.
L'argument principal de Grok Build, c'est son
L'autre point fort du produit, c'est l'architecture multi-agents. Grok Build sait gérer jusqu'à 8 agents en parallèle, qui peuvent bosser sur des fichiers différents en même temps. Sous le capot, le modèle Grok 4.3 beta utilise une architecture Heavy à 16 agents et une fenêtre de contexte de 2 millions de tokens, donc très largement de quoi avaler un projet entier sans perdre le fil.
Côté tarif, ça pique. Grok Build est réservé aux abonnés SuperGrok Heavy, et xAI a même créé un nouveau palier baptisé SuperHeavy à 299 dollars par mois pour pouvoir y accéder. Une offre de lancement ramène la facture à 99 dollars par mois sur les six premiers mois. L'outil reste en beta, avec des bugs à prévoir et des fonctionnalités encore incomplètes. Pas de version gratuite ou de palier moins cher annoncés pour l'instant.
Le Plan Mode et l'architecture multi-agents parallèles sont clairement des arguments intéressants sur le papier, même s'il faudra mesurer tout ça en conditions réelles face à un Claude Code mature et largement adopté par la communauté dev.
Un nouveau venu dans la course aux agents codeurs
Elon Musk a donc annoncé Grok Build, qui débarque sur un marché déjà bien occupé. Claude Code chez Anthropic, Codex CLI chez OpenAI, Cursor pour la version IDE... La concurrence est bien implantée et xAI arrive clairement avec un train de retard.
Comme les autres, Grok Build sait planifier un projet, écrire des fichiers, modifier du code, lancer des commandes shell et même construire une application complète à partir d'un simple prompt en langage naturel. Vous le lancez dans votre terminal, vous décrivez ce que vous voulez, et l'agent fait tout le boulot.
Plan Mode, 8 agents et 2 millions de tokens
L'argument principal de Grok Build, c'est son
Plan Mode. Avant de toucher un fichier, l'agent vous présente un plan étape par étape que vous devez valider en amont. Tant que vous n'avez pas dit oui, le code n'est pas modifié. Claude Code propose quelque chose de similaire, mais Grok Build le rend obligatoire par défaut. Vous gardez la main jusqu'au bout.
L'autre point fort du produit, c'est l'architecture multi-agents. Grok Build sait gérer jusqu'à 8 agents en parallèle, qui peuvent bosser sur des fichiers différents en même temps. Sous le capot, le modèle Grok 4.3 beta utilise une architecture Heavy à 16 agents et une fenêtre de contexte de 2 millions de tokens, donc très largement de quoi avaler un projet entier sans perdre le fil.
Réservé aux abonnés premium
Côté tarif, ça pique. Grok Build est réservé aux abonnés SuperGrok Heavy, et xAI a même créé un nouveau palier baptisé SuperHeavy à 299 dollars par mois pour pouvoir y accéder. Une offre de lancement ramène la facture à 99 dollars par mois sur les six premiers mois. L'outil reste en beta, avec des bugs à prévoir et des fonctionnalités encore incomplètes. Pas de version gratuite ou de palier moins cher annoncés pour l'instant.
On en dit quoi ?
Le Plan Mode et l'architecture multi-agents parallèles sont clairement des arguments intéressants sur le papier, même s'il faudra mesurer tout ça en conditions réelles face à un Claude Code mature et largement adopté par la communauté dev.