Grok, l'IA d'Elon Musk, est disponible sur CarPlay
Par Laurence - Publié le
Après ChatGPT et Perplexity, c’est désormais au tour de Grok de s’installer dans Apple CarPlay. L’assistant IA développé par xAI, la société d’Elon Musk, prend désormais en charge le mode vocal dans l’interface automobile d’Apple. Concrètement, les utilisateurs peuvent désormais discuter avec Grok directement depuis l’écran de leur voiture, sans toucher leur iPhone.
Jusqu’à présent, l’application Grok pour iPhone affichait simplement un écran d’attente dans CarPlay, annonçant
Les conducteurs peuvent désormais solliciter Grok : poser des questions, demander des informations ou lancer certaines requêtes vocalement depuis le tableau de bord de leur véhicule. L’expérience se rapproche finalement de ce que Tesla propose déjà avec Grok intégré nativement dans ses Tesla sauf qu’ici, la fonctionnalité devient accessible presque à n’importe quel véhicule compatible CarPlay.
Pour en bénéficier, il faudra avoir iOS 26.4 (donc un iPhone compatible avec ce système,
une voiture et CarPlay). Depuis cette mise à jour, Apple autorise officiellement les applications conversationnelles basées sur la voix à s’intégrer dans CarPlay. Mais les développeurs doivent respecter des règles très strictes.
Apple impose notamment l’utilisation d’une interface vocale spécifique afin de limiter les distractions au volant. Les applications compatibles peuvent afficher jusqu’à quatre boutons d’action, mais les réponses de l’IA ne doivent pas afficher de longs textes ou d’images complexes à l’écran. Mais il s'agit bien sûr de conserver une interaction essentiellement audio et éviter que les conducteurs ne soient tentés de lire ou manipuler l’interface pendant la conduite.
Grok rejoint donc une liste encore très réduite d’assistants IA compatibles avec CarPlay. ChatGPT avait ouvert le bal en mars dernier, suivi de Perplexity en avril. L’arrivée de Grok confirme surtout une tendance : CarPlay devient progressivement une nouvelle plateforme stratégique pour les assistants IA.
Et cela pourrait rapidement transformer la manière dont les conducteurs interagissent avec leur voiture. Recherche d’informations, résumé d’actualités, itinéraires, recommandations locales ou simples conversations sont autant d'usages commencent à dépasser largement les commandes vocales classiques de Siri.
L’ironie de la situation n’échappera à personne : Apple ouvre désormais CarPlay à plusieurs IA concurrentes alors que Siri peine encore à convaincre sur certaines fonctions avancées.
Avec ChatGPT, Perplexity et maintenant Grok accessibles directement depuis l’écran embarqué, les utilisateurs pourraient rapidement prendre l’habitude de contourner Siri pour des requêtes plus complexes.
Apple continue bien sûr de préparer une énorme refonte de Siri avec Apple Intelligence dans iOS 27, mais en attendant, les IA concurrentes gagnent déjà du terrain… jusque dans l’écosystème automobile de Cupertino.
Une vraie intégration vocale dans CarPlay
Jusqu’à présent, l’application Grok pour iPhone affichait simplement un écran d’attente dans CarPlay, annonçant
l’arrivée prochaine du mode mains libres. Cette fois, le support est bel et bien actif.
Les conducteurs peuvent désormais solliciter Grok : poser des questions, demander des informations ou lancer certaines requêtes vocalement depuis le tableau de bord de leur véhicule. L’expérience se rapproche finalement de ce que Tesla propose déjà avec Grok intégré nativement dans ses Tesla sauf qu’ici, la fonctionnalité devient accessible presque à n’importe quel véhicule compatible CarPlay.
Apple ouvre progressivement CarPlay aux IA conversationnelles
Pour en bénéficier, il faudra avoir iOS 26.4 (donc un iPhone compatible avec ce système,
Apple impose notamment l’utilisation d’une interface vocale spécifique afin de limiter les distractions au volant. Les applications compatibles peuvent afficher jusqu’à quatre boutons d’action, mais les réponses de l’IA ne doivent pas afficher de longs textes ou d’images complexes à l’écran. Mais il s'agit bien sûr de conserver une interaction essentiellement audio et éviter que les conducteurs ne soient tentés de lire ou manipuler l’interface pendant la conduite.
ChatGPT, Perplexity… et maintenant Grok
Grok rejoint donc une liste encore très réduite d’assistants IA compatibles avec CarPlay. ChatGPT avait ouvert le bal en mars dernier, suivi de Perplexity en avril. L’arrivée de Grok confirme surtout une tendance : CarPlay devient progressivement une nouvelle plateforme stratégique pour les assistants IA.
Et cela pourrait rapidement transformer la manière dont les conducteurs interagissent avec leur voiture. Recherche d’informations, résumé d’actualités, itinéraires, recommandations locales ou simples conversations sont autant d'usages commencent à dépasser largement les commandes vocales classiques de Siri.
iOS 26.4 : toutes les nouveautés de CarPlay
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L’ironie de la situation n’échappera à personne : Apple ouvre désormais CarPlay à plusieurs IA concurrentes alors que Siri peine encore à convaincre sur certaines fonctions avancées.
Avec ChatGPT, Perplexity et maintenant Grok accessibles directement depuis l’écran embarqué, les utilisateurs pourraient rapidement prendre l’habitude de contourner Siri pour des requêtes plus complexes.
Apple continue bien sûr de préparer une énorme refonte de Siri avec Apple Intelligence dans iOS 27, mais en attendant, les IA concurrentes gagnent déjà du terrain… jusque dans l’écosystème automobile de Cupertino.