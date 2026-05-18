Solitude et Parkinson : ce robot dopé à l’IA permet d'aider les seniors

Plus qu'un "simple" robot

Parkinson, isolement et perte d'autonomie

Image Cnet

L’IA pourrait devenir un outil majeur du maintien à domicile

Qu'en penser ?



Mais cette expérience montre surtout que l’intelligence artificielle pourrait devenir un véritable outil de santé préventive. Car parfois, une simple présence capable de discuter, motiver, encourager, et créer des habitudes peut déjà avoir un impact énorme sur la qualité de vie des personnes âgées.



Et c’est peut-être justement là que l’IA sera la plus utile dans les prochaines années : non pas dans les démonstrations spectaculaires, mais dans les petits gestes du quotidien capables d’aider des millions de personnes à rester autonomes plus longtemps.

Contrairement à Alexa ou Google Assistant, ElliQ ne se contente pas d’attendre des commandes vocales.. Ainsi il va lancer lui-même des conversations, proposer des activités, rappeler certains exercices, suggérer des appels vidéo avec la famille, ou encore encourager simplement à bouger davantage.Le système combine. L’idée n’est pas de remplacer un médecin ou un aidant, mais plutôt de lutter contre l’isolement et la perte progressive d’activité chez les seniors.Dans le témoignage relayé par, une femme explique que sa mère atteinte detraversait une période très compliquée. Ses médicaments devenaient moins efficaces et, progressivement, elle avait arrêté de faire de l’exercice, d'avoir des liens sociaux, ou même de pratiquer certaines activités pourtant essentielles pour ralentir l’évolution de la maladie.Le neurologue souhaitait éviter d’augmenter immédiatement les doses, afin de limiter les effets secondaires. Il avait donc recommandé deDans ces conditions (et sous surveillance), le robot aurait rapidement réussi à recréer certaines habitudes, en proposant spontanément des exercices, relançant des conversations, suggérant des jeux cognitifs ou encore des appels avec la famille.Ce qui est intéressant dans cette approche est queIl n'y a pas de visage réaliste ni de comportement humanoïde : on voit bien qu'il s'agit d'un appareil électronique. ElliQ mise surtout sur la régularité et les petites interactions du quotidien qui font défaut avec l'âge.Le succès grandissant d’ElliQ intervient dans un contexte très particulier :. Plusieurs États américains commencent déjà à financer le déploiement du robot auprès de seniors isolés. New York a notamment distribué des milliers d’unités via sonSelon les données communiquées par l’entreprise,. Bien sûr, le robot a ses limites : il ne peut pas aider physiquement, ni surveiller des constantes médicales (on peut envisager des relais avec des appareils connectés), ni remplacer une présence humaine.