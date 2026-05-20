Et si Siri pouvait avoir un visage ? Que cache le rachat d'Animato par Apple
Par Laurence - Publié le
À quelques semaines de la WWDC, Apple continue discrètement de renforcer ses équipes autour de l’intelligence artificielle. Selon un document déposé auprès de la Commission européenne, elle vient de conclure un accord avec la startup californienne Animato, spécialisée dans la création d’avatars virtuels pour les appels vidéo et l’apprentissage en ligne.
Pour cette fois, Apple ne rachète pas totalement la société mais seulement plusieurs éléments clés : certains employés, une licence sur les technologies développées, ainsi que plusieurs brevets et demandes de brevets.
Il s'agit en effet d'une opération de type
Selon les documents européens, Cupertino a obtenu le droit d’embaucher plusieurs employés d’Animato, une licence non exclusive sur la propriété intellectuelle de l’entreprise, ainsi que l’acquisition de ses brevets en cours.
Pour rappel, Animato avait été créée en 2022 par Francesco Rossi, un ancien ingénieur Apple ayant travaillé pendant près de sept ans chez Cupertino avant de lancer sa propre société. La startup s’était rapidement fait remarquer avec une application baptisée : Call Annie ! Le concept était assez original : proposer des conversations vidéo avec ChatGPT à travers un avatar animé en temps réel.
À une époque où ChatGPT était encore essentiellement textuel, l’application donnait déjà un visage animé et conversationnel à l’IA. Animato avait ensuite étendu sa technologie à l’apprentissage des langues, les tuteurs virtuels, et les appels vidéo avec avatars personnalisés.
Depuis plusieurs années, Apple travaille activement sur les avatars numériques, les représentations virtuelles, et les interactions vidéo immersives. La firme a déjà développé les Memoji sur iPhone, ainsi que les Personas du Apple Vision Pro. Ces derniers permettent déjà de créer une représentation réaliste de l’utilisateur pour les appels FaceTime en réalité mixte.
Et visiblement, elle veut aller beaucoup plus loin. Il s'agit de la seconde acquisition dans ce domaine en un peu plus d'un an, après TrueMeeting (2025), une entreprise spécialisée dans les avatars photoréalistes pour les réunions vidéo professionnelles. Ces deux acquisitions pourraient sous-entendre qu'Apple prépare l’après FaceTime.
En effet, avec l’arrivée progressive de l’IA conversationnelle, des assistants vidéo, des avatars temps réel, et des interfaces immersives, la Pomme pourrait travailler sur une nouvelle génération d’interactions humaines numériques. Elle pourrait notamment chercher à fusionner Siri, Apple Intelligence, les Personas, FaceTime, et des avatars conversationnels intelligents — ce qui simplifierait les choses et surtout renforcer son assistant personnel.
L’objectif d'Apple pourrait être de proposer à terme des assistants IA incarnés, des avatars capables d’interagir naturellement, ou des expériences beaucoup plus immersives sur Vision Pro et les futurs appareils.
L’un des aspects les plus intéressants de cette acquisition reste probablement le positionnement de Cupertino. Alors que OpenAI, Google, ou Meta misent énormément sur les chatbots textuels et les assistants vocaux, Apple semble progressivement construire une entité plus visuelle, certains diraient plus physique..
Un achat sous conditions particulières
Pour cette fois, Apple ne rachète pas totalement la société mais seulement plusieurs éléments clés : certains employés, une licence sur les technologies développées, ainsi que plusieurs brevets et demandes de brevets.
Il s'agit en effet d'une opération de type
acqui-hire, où les firmes cherchent surtout ici à recruter les talents techniques, récupérer certaines briques logicielles, et intégrer rapidement ce savoir-faire dans ses propres produits.
Selon les documents européens, Cupertino a obtenu le droit d’embaucher plusieurs employés d’Animato, une licence non exclusive sur la propriété intellectuelle de l’entreprise, ainsi que l’acquisition de ses brevets en cours.
Une startup fondée par un ancien d’Apple
Pour rappel, Animato avait été créée en 2022 par Francesco Rossi, un ancien ingénieur Apple ayant travaillé pendant près de sept ans chez Cupertino avant de lancer sa propre société. La startup s’était rapidement fait remarquer avec une application baptisée : Call Annie ! Le concept était assez original : proposer des conversations vidéo avec ChatGPT à travers un avatar animé en temps réel.
À une époque où ChatGPT était encore essentiellement textuel, l’application donnait déjà un visage animé et conversationnel à l’IA. Animato avait ensuite étendu sa technologie à l’apprentissage des langues, les tuteurs virtuels, et les appels vidéo avec avatars personnalisés.
Pourquoi investir dans les avatars numériques
Depuis plusieurs années, Apple travaille activement sur les avatars numériques, les représentations virtuelles, et les interactions vidéo immersives. La firme a déjà développé les Memoji sur iPhone, ainsi que les Personas du Apple Vision Pro. Ces derniers permettent déjà de créer une représentation réaliste de l’utilisateur pour les appels FaceTime en réalité mixte.
Et visiblement, elle veut aller beaucoup plus loin. Il s'agit de la seconde acquisition dans ce domaine en un peu plus d'un an, après TrueMeeting (2025), une entreprise spécialisée dans les avatars photoréalistes pour les réunions vidéo professionnelles. Ces deux acquisitions pourraient sous-entendre qu'Apple prépare l’après FaceTime.
En effet, avec l’arrivée progressive de l’IA conversationnelle, des assistants vidéo, des avatars temps réel, et des interfaces immersives, la Pomme pourrait travailler sur une nouvelle génération d’interactions humaines numériques. Elle pourrait notamment chercher à fusionner Siri, Apple Intelligence, les Personas, FaceTime, et des avatars conversationnels intelligents — ce qui simplifierait les choses et surtout renforcer son assistant personnel.
Qu'en penser ?
L’objectif d'Apple pourrait être de proposer à terme des assistants IA incarnés, des avatars capables d’interagir naturellement, ou des expériences beaucoup plus immersives sur Vision Pro et les futurs appareils.
L’un des aspects les plus intéressants de cette acquisition reste probablement le positionnement de Cupertino. Alors que OpenAI, Google, ou Meta misent énormément sur les chatbots textuels et les assistants vocaux, Apple semble progressivement construire une entité plus visuelle, certains diraient plus physique..