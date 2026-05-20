Anthropic recrute Andrej Karpathy, l’un des co-fondateur d'OpenAi

Une figure majeure de l’IA moderne

Sa prochaine mission : travailler sur le cœur même de Claude

Anthropic renforce aussi son équipe cybersécurité

frontier red team

Qu'en penser ?



Le recrutement de Karpathy illustre surtout l’intensification spectaculaire de la guerre des talents dans l’IA. Les grands laboratoires comme OpenAI, Google, Meta ou Anthropic se disputent désormais une poignée de chercheurs capables d’entraîner des modèles frontier, d'optimiser les architectures, ou d'accélérer les capacités de raisonnement des IA.



Et dans ce contexte, le recrutement d’un profil aussi influent qu’Andrej Karpathy constitue un signal très fort. Anthropic veut clairement devenir l’un des acteurs dominants de la prochaine génération d’intelligence artificielle.

, où il explique vouloir revenir pleinement à la recherche et développement au moment où les grands modèles de langage entrent dans une phase particulièrement décisive. Et clairement, ce recrutement montre qu’Anthropic accélère fortement dans la guerre actuelle des modèles IA.Andrej Karpathy fait partie des chercheurs les plus renommé du secteur. Après avoirdans ses premières années, il avait quitté l’entreprise en 2017 pour, où il a dirigé les programmes Autopilot, et Full Self-Driving (FSD).Pendant plusieurs années, il a été l’un desautour de la vision par ordinateur, des réseaux neuronaux, et de la conduite autonome. Karpathy était notamment connu pour. Après un retour temporaire chez OpenAI en 2023, il avait quitté une nouvelle fois la société pour lancer Eureka Labs, une startup dédiée à l’éducation assistée par intelligence artificielle.Chez Anthropic,. C’est probablement l’une des parties les plus stratégiques dans le développement des grands modèles de langage comme Claude.Le pre-training correspond à lapermettant au modèle d’acquérir ses connaissances, ses capacités de raisonnement, et sa compréhension générale du langage. C’est aussi l’étape la plus coûteuse, la plus gourmande en GPU, et la plus complexe techniquement.Anthropic explique également que Andrej Karpathy va lancer une équipe dédiée à un sujet très ambitieux. Autrement dit des IA capables d’aider à concevoir de meilleures IA.Pendant longtemps, la compétition entre laboratoires IA reposait surtout sur la puissance de calcul, le nombre de GPU, et la taille des modèles. Mais Anthropic semble désormais vouloir miser davantage sur l’automatisation de la recherche, l’assistance IA aux chercheurs, et l’amélioration des processus d’entraînement eux-mêmes.En parallèle,ayant travaillé chez Yahoo, Meta, et aude Georgetown.Chris Rohlf rejoint lad’Anthropic, une équipe chargée de. L’objectif est de renforcer la sécurité des futurs modèles IA à mesure qu’ils deviennent plus puissants et plus autonomes.