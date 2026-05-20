Anthropic recrute Andrej Karpathy, l’un des co-fondateur d'OpenAi
Par Laurence - Publié le
Anthropic vient probablement de réaliser l’un des recrutements les plus importants de l’année dans l’intelligence artificielle. Andrej Karpathy, ex-cofondateur et chercheur d’OpenAI et ex-responsable IA de Tesla, rejoint officiellement l’entreprise derrière Claude.
L’annonce a été faite directement par Karpathy sur X, où il explique vouloir revenir pleinement à la recherche et développement au moment où les grands modèles de langage entrent dans une phase particulièrement décisive. Et clairement, ce recrutement montre qu’Anthropic accélère fortement dans la guerre actuelle des modèles IA.
Andrej Karpathy fait partie des chercheurs les plus renommé du secteur. Après avoir cofondé OpenAI dans ses premières années, il avait quitté l’entreprise en 2017 pour rejoindre Tesla, où il a dirigé les programmes Autopilot, et Full Self-Driving (FSD).
Pendant plusieurs années, il a été l’un des principaux architectes de la stratégie IA de Tesla autour de la vision par ordinateur, des réseaux neuronaux, et de la conduite autonome. Karpathy était notamment connu pour sa capacité à relier la théorie des modèles IA, et leur déploiement concret à très grande échelle. Après un retour temporaire chez OpenAI en 2023, il avait quitté une nouvelle fois la société pour lancer Eureka Labs, une startup dédiée à l’éducation assistée par intelligence artificielle.
Chez Anthropic, il va rejoindre l’équipe chargée du pre-training. C’est probablement l’une des parties les plus stratégiques dans le développement des grands modèles de langage comme Claude.
Le pre-training correspond à la phase de gigantesques entraînements initiaux permettant au modèle d’acquérir ses connaissances, ses capacités de raisonnement, et sa compréhension générale du langage. C’est aussi l’étape la plus coûteuse, la plus gourmande en GPU, et la plus complexe techniquement.
Anthropic explique également que Andrej Karpathy va lancer une équipe dédiée à un sujet très ambitieux : utiliser Claude lui-même pour accélérer la recherche sur les futurs modèles IA. Autrement dit des IA capables d’aider à concevoir de meilleures IA.
Ce recrutement montre surtout un changement stratégique important chez Anthropic. Pendant longtemps, la compétition entre laboratoires IA reposait surtout sur la puissance de calcul, le nombre de GPU, et la taille des modèles. Mais Anthropic semble désormais vouloir miser davantage sur l’automatisation de la recherche, l’assistance IA aux chercheurs, et l’amélioration des processus d’entraînement eux-mêmes.
En parallèle, Anthropic a également recruté Chris Rohlf un vétéran de la cybersécurité ayant travaillé chez Yahoo, Meta, et au Center for Security and Emerging Technology de Georgetown.
Chris Rohlf rejoint la
Le recrutement de Karpathy illustre surtout l’intensification spectaculaire de la guerre des talents dans l’IA. Les grands laboratoires comme OpenAI, Google, Meta ou Anthropic se disputent désormais une poignée de chercheurs capables d’entraîner des modèles frontier, d'optimiser les architectures, ou d'accélérer les capacités de raisonnement des IA.
Et dans ce contexte, le recrutement d’un profil aussi influent qu’Andrej Karpathy constitue un signal très fort. Anthropic veut clairement devenir l’un des acteurs dominants de la prochaine génération d’intelligence artificielle.
Une figure majeure de l’IA moderne
L’annonce a été faite directement par Karpathy sur X, où il explique vouloir revenir pleinement à la recherche et développement au moment où les grands modèles de langage entrent dans une phase particulièrement décisive. Et clairement, ce recrutement montre qu’Anthropic accélère fortement dans la guerre actuelle des modèles IA.
Andrej Karpathy fait partie des chercheurs les plus renommé du secteur. Après avoir cofondé OpenAI dans ses premières années, il avait quitté l’entreprise en 2017 pour rejoindre Tesla, où il a dirigé les programmes Autopilot, et Full Self-Driving (FSD).
Pendant plusieurs années, il a été l’un des principaux architectes de la stratégie IA de Tesla autour de la vision par ordinateur, des réseaux neuronaux, et de la conduite autonome. Karpathy était notamment connu pour sa capacité à relier la théorie des modèles IA, et leur déploiement concret à très grande échelle. Après un retour temporaire chez OpenAI en 2023, il avait quitté une nouvelle fois la société pour lancer Eureka Labs, une startup dédiée à l’éducation assistée par intelligence artificielle.
Sa prochaine mission : travailler sur le cœur même de Claude
Chez Anthropic, il va rejoindre l’équipe chargée du pre-training. C’est probablement l’une des parties les plus stratégiques dans le développement des grands modèles de langage comme Claude.
Le pre-training correspond à la phase de gigantesques entraînements initiaux permettant au modèle d’acquérir ses connaissances, ses capacités de raisonnement, et sa compréhension générale du langage. C’est aussi l’étape la plus coûteuse, la plus gourmande en GPU, et la plus complexe techniquement.
Anthropic explique également que Andrej Karpathy va lancer une équipe dédiée à un sujet très ambitieux : utiliser Claude lui-même pour accélérer la recherche sur les futurs modèles IA. Autrement dit des IA capables d’aider à concevoir de meilleures IA.
Ce recrutement montre surtout un changement stratégique important chez Anthropic. Pendant longtemps, la compétition entre laboratoires IA reposait surtout sur la puissance de calcul, le nombre de GPU, et la taille des modèles. Mais Anthropic semble désormais vouloir miser davantage sur l’automatisation de la recherche, l’assistance IA aux chercheurs, et l’amélioration des processus d’entraînement eux-mêmes.
Anthropic renforce aussi son équipe cybersécurité
En parallèle, Anthropic a également recruté Chris Rohlf un vétéran de la cybersécurité ayant travaillé chez Yahoo, Meta, et au Center for Security and Emerging Technology de Georgetown.
Chris Rohlf rejoint la
frontier red teamd’Anthropic, une équipe chargée de tester les modèles IA contre les attaques, les usages malveillants, ou les risques liés à la cybersécurité. L’objectif est de renforcer la sécurité des futurs modèles IA à mesure qu’ils deviennent plus puissants et plus autonomes.
Qu'en penser ?
Le recrutement de Karpathy illustre surtout l’intensification spectaculaire de la guerre des talents dans l’IA. Les grands laboratoires comme OpenAI, Google, Meta ou Anthropic se disputent désormais une poignée de chercheurs capables d’entraîner des modèles frontier, d'optimiser les architectures, ou d'accélérer les capacités de raisonnement des IA.
Et dans ce contexte, le recrutement d’un profil aussi influent qu’Andrej Karpathy constitue un signal très fort. Anthropic veut clairement devenir l’un des acteurs dominants de la prochaine génération d’intelligence artificielle.