Nvidia pulvérise encore les records : 58 milliards en 3 mois, mais...
Par Laurence - Publié le
Nvidia continue d’afficher des résultats totalement hors normes grâce au boom mondial de l’intelligence artificielle. Le géant américain vient de publier un bénéfice net trimestriel de 58,3 milliards de dollars et un chiffre d’affaires de 81,6 milliards. Pourtant, malgré ces performances historiques, les investisseurs restent étonnamment prudents.
Les chiffres publiés par Nvidia pour son premier trimestre fiscal 2027 donnent une nouvelle fois le vertige. Le groupe affiche en effet 58,3 milliards de dollars de bénéfice net, soit une hausse de 211 % sur un an, pour un chiffre d’affaires de 81,6 milliards de dollars, et une progression de 85 %.
Le segment Data Center, directement lié à l’intelligence artificielle, représente désormais l’écrasante majorité de l’activité avec plus de 75 milliards de dollars de revenus.
Le patron de Nvidia, Jensen Huang, estime que la demande mondiale en infrastructures IA continue littéralement
Mais malgré ces résultats records, la réaction des marchés reste extrêmement mesurée. Après la publication des résultats, l’action Nvidia reculait légèrement dans les échanges post-clôture.
Le Financial Times évoque même une réaction
Avec une valorisation désormais proche de 5 400 milliards de dollars, Nvidia est devenu l’une des entreprises les plus puissantes de la planète. Et à ce niveau, chaque publication de résultats devient un exercice extrêmement compliqué.
Les investisseurs commencent à craindre plusieurs facteurs, à commencer par un ralentissement futur du marché IA, une dépendance excessive aux géants du cloud, la montée des puces concurrentes, ou encore un essoufflement des investissements massifs dans les data centers IA.
Selon Reuters, les grandes entreprises technologiques comme Microsoft, Amazon, Meta ou Google devraient d'ailleurs investir plus de 700 milliards de dollars dans l’IA cette année. Mais certains analystes commencent à se demander si ces dépenses resteront soutenables à long terme.
Nvidia domine encore très largement le marché des GPU IA, mais la concurrence devient beaucoup plus agressive. AMD, Intel ou Google développent désormais leurs propres puces IA spécialisées.
Les grands groupes cloud cherchent eux aussi à réduire progressivement leur dépendance à Nvidia avec des architectures internes. Google pousse par exemple ses TPU, tandis qu’Amazon développe ses puces Trainium.
Même si Nvidia garde une avance technologique énorme, Wall Street commence à intégrer l’idée que cette domination ne restera peut-être pas aussi écrasante éternellement.
Nvidia se retrouve désormais au cœur d’un phénomène beaucoup plus vaste : la reconstruction complète de l’infrastructure informatique mondiale autour de l’IA. Le groupe ne vend plus seulement des cartes graphiques, mais des systèmes complets mêlant GPU, réseaux, serveurs, logiciels, cloud, et supercalculateurs IA. Jensen Huang affirme d’ailleurs que l’IA devient une infrastructure aussi essentielle que l’électricité ou Internet.
Le paradoxe autour de Nvidia devient fascinant : l’entreprise continue d’afficher des performances totalement historiques… mais le marché semble déjà regarder beaucoup plus loin.
Wall Street ne doute plus vraiment de la domination actuelle de Nvidia. La vraie question est désormais de savoir combien de temps cette croissance hors normes peut encore durer dans une industrie où tout le monde tente désormais de construire ses propres infrastructures IA.
Des résultats encore largement au-dessus des attentes
Les chiffres publiés par Nvidia pour son premier trimestre fiscal 2027 donnent une nouvelle fois le vertige. Le groupe affiche en effet 58,3 milliards de dollars de bénéfice net, soit une hausse de 211 % sur un an, pour un chiffre d’affaires de 81,6 milliards de dollars, et une progression de 85 %.
Le segment Data Center, directement lié à l’intelligence artificielle, représente désormais l’écrasante majorité de l’activité avec plus de 75 milliards de dollars de revenus.
Le patron de Nvidia, Jensen Huang, estime que la demande mondiale en infrastructures IA continue littéralement
d’exploser, notamment avec la montée des IA agentiques et des modèles génératifs toujours plus puissants.
Pourtant, la Bourse reste froide
Mais malgré ces résultats records, la réaction des marchés reste extrêmement mesurée. Après la publication des résultats, l’action Nvidia reculait légèrement dans les échanges post-clôture.
Le Financial Times évoque même une réaction
apathiquedes investisseurs face à des résultats pourtant exceptionnels. Le problème est simple : Nvidia est désormais devenu tellement énorme que Wall Street ne se demande plus si l’entreprise va battre les attentes, mais plutôt si elle peut continuer à maintenir un tel rythme de croissance.
Avec une valorisation désormais proche de 5 400 milliards de dollars, Nvidia est devenu l’une des entreprises les plus puissantes de la planète. Et à ce niveau, chaque publication de résultats devient un exercice extrêmement compliqué.
Les investisseurs commencent à craindre plusieurs facteurs, à commencer par un ralentissement futur du marché IA, une dépendance excessive aux géants du cloud, la montée des puces concurrentes, ou encore un essoufflement des investissements massifs dans les data centers IA.
Selon Reuters, les grandes entreprises technologiques comme Microsoft, Amazon, Meta ou Google devraient d'ailleurs investir plus de 700 milliards de dollars dans l’IA cette année. Mais certains analystes commencent à se demander si ces dépenses resteront soutenables à long terme.
La concurrence commence aussi à s’organiser
Nvidia domine encore très largement le marché des GPU IA, mais la concurrence devient beaucoup plus agressive. AMD, Intel ou Google développent désormais leurs propres puces IA spécialisées.
Les grands groupes cloud cherchent eux aussi à réduire progressivement leur dépendance à Nvidia avec des architectures internes. Google pousse par exemple ses TPU, tandis qu’Amazon développe ses puces Trainium.
Même si Nvidia garde une avance technologique énorme, Wall Street commence à intégrer l’idée que cette domination ne restera peut-être pas aussi écrasante éternellement.
Qu’en penser ?
Nvidia se retrouve désormais au cœur d’un phénomène beaucoup plus vaste : la reconstruction complète de l’infrastructure informatique mondiale autour de l’IA. Le groupe ne vend plus seulement des cartes graphiques, mais des systèmes complets mêlant GPU, réseaux, serveurs, logiciels, cloud, et supercalculateurs IA. Jensen Huang affirme d’ailleurs que l’IA devient une infrastructure aussi essentielle que l’électricité ou Internet.
Le paradoxe autour de Nvidia devient fascinant : l’entreprise continue d’afficher des performances totalement historiques… mais le marché semble déjà regarder beaucoup plus loin.
Wall Street ne doute plus vraiment de la domination actuelle de Nvidia. La vraie question est désormais de savoir combien de temps cette croissance hors normes peut encore durer dans une industrie où tout le monde tente désormais de construire ses propres infrastructures IA.