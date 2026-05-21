Nvidia pulvérise encore les records : 58 milliards en 3 mois, mais...

Des résultats encore largement au-dessus des attentes

d’exploser

Pourtant, la Bourse reste froide

apathique

La concurrence commence aussi à s’organiser

Qu’en penser ?



Nvidia se retrouve désormais au cœur d’un phénomène beaucoup plus vaste : la reconstruction complète de l’infrastructure informatique mondiale autour de l’IA. Le groupe ne vend plus seulement des cartes graphiques, mais des systèmes complets mêlant GPU, réseaux, serveurs, logiciels, cloud, et supercalculateurs IA. Jensen Huang affirme d’ailleurs que l’IA devient une infrastructure aussi essentielle que l’électricité ou Internet.



Le paradoxe autour de Nvidia devient fascinant : l’entreprise continue d’afficher des performances totalement historiques… mais le marché semble déjà regarder beaucoup plus loin.



Wall Street ne doute plus vraiment de la domination actuelle de Nvidia. La vraie question est désormais de savoir combien de temps cette croissance hors normes peut encore durer dans une industrie où tout le monde tente désormais de construire ses propres infrastructures IA.

Les chiffres publiés par Nvidia pour son premier trimestre fiscal 2027 donnent une nouvelle fois le vertige. Le groupe affiche en effet, soit une hausse de 211 % sur un an, pour un chiffre d’affaires de 81,6 milliards de dollars, et une progression de 85 %.Le segment Data Center, directement lié à l’intelligence artificielle, représente désormais l’écrasante majorité de l’activité avecLe patron de Nvidia, Jensen Huang, estime que la demande mondiale en infrastructures IA continue littéralement, notamment avec la montée des IA agentiques et des modèles génératifs toujours plus puissants.Mais malgré ces résultats records, la réaction des marchés reste extrêmement mesurée. Après la publication des résultats,dans les échanges post-clôture.Leévoque même une réactiondes investisseurs face à des résultats pourtant exceptionnels. Le problème est simple : Nvidia est désormais devenu tellement énorme que Wall Street ne se demande plus si l’entreprise va battre les attentes, mais plutôt si elle peut continuer à maintenir un tel rythme de croissance.Avec une valorisation désormaisNvidia est devenu l’une des entreprises les plus puissantes de la planète. Et à ce niveau, chaque publication de résultats devient un exercice extrêmement compliqué.Les investisseurs commencent à craindre plusieurs facteurs, à commencer par un, une dépendance excessive aux géants du cloud, la montée des puces concurrentes, ou encore un essoufflement des investissements massifs dans les data centers IA.Selon, les grandes entreprises technologiques comme Microsoft, Amazon, Meta ou Google devraient d'ailleurs investir. Mais certains analystes commencent à se demander si ces dépenses resteront soutenables à long terme., mais la concurrence devient beaucoup plus agressive. AMD, Intel ou Google développent désormais leurs propres puces IA spécialisées.Les grands groupes cloud cherchent eux aussi à réduire progressivement leur dépendance à Nvidia avec des architectures internes. Google pousse par exemple ses, tandis qu’Amazon développe ses pucesMême si Nvidia garde une avance technologique énorme, Wall Street commence à intégrer l’idée que cette domination ne restera peut-être