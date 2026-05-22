Emmanuel Macron débloque 1,5 milliard d’euros pour le quantique et les semi-conducteurs

Un milliard d’euros pour le quantique

Les semi-conducteurs restent stratégiques

pousser une réponse européenne

l’idée d’une souveraineté technologique européenne

Qu’en penser ?



Ces nouvelles annonces s’inscrivent dans le cadre du plan France 2030 lancé par Emmanuel Macron pour soutenir les secteurs stratégiques. À moins d’un an de la présidentielle, le chef de l’État cherche aussi à défendre son bilan industriel et technologique. Depuis plusieurs années, la France tente de se repositionner sur des technologies à très forte valeur ajoutée : intelligence artificielle, nucléaire, batteries, quantique, et composants électroniques.



Ces investissements montrent surtout que la guerre technologique mondiale est désormais devenue une question de souveraineté économique et géopolitique. Le vrai défi pour l’Europe sera désormais moins d’annoncer des milliards, que de réussir à faire émerger des acteurs capables de rivaliser avec les géants américains et chinois déjà largement installés.

Depuis un site du CEA à Bruyères-le-Châtel,. Le gouvernement estime que la compétition mondiale s’accélère brutalement, notamment aux États-Unis où les géants technologiques multiplient les levées de fonds, les rachats de startups, et les investissements massifs dans l’informatique quantique., notamment IBM. Pour l’Élysée, il devient donc urgent de pas rester à la traîne. Le quantique est considéré comme l’une des prochaines révolutions technologiques majeures, avec des applications potentielles dans l’intelligence artificielle, la cryptographie, la défense, la médecine, ou encore la simulation industrielle.En parallèle,. Depuis la crise mondiale des puces pendant la pandémie, les gouvernements occidentaux cherchent à réduire leur dépendance à l’Asie sur ces composants devenus essentiels.Les semi-conducteurs sont aujourd’hui au cœur de pratiquement toute l’économie numérique :La bataille technologique autour des puces s’est encore intensifiée avec l’explosion de l’intelligence artificielle générative. Des groupes comme Nvidia, TSMC ou ASML sont devenus des acteurs géopolitiques majeurs.Au-delà des investissements français, Emmanuel Macron devrait également profiter de l’événement pour, et ce, afin d'éviter que l’Europe reste dépendante des puces américaines, des usines asiatiques, et des infrastructures IA étrangères.La France pousse depuis plusieurs années, particulièrement sur l’IA, le cloud, les semi-conducteurs, et désormais le quantique. Mais la réalité reste compliquée face aux investissements colossaux des États-Unis et de la Chine.