Starbucks débranche son IA qui confondait les briques de lait

On en dit quoi ?



Honnêtement, il y a quelque chose d'assez rigolo là-dedans. On nous vend l'IA comme capable de tout, de coder, de diagnostiquer, de conduire, et la voilà qui cale sur une tâche qu'un ado en stage règlerait en une heure : compter des briques de lait. Le plus parlant, c'est la réaction des baristas, visiblement ravis qu'on les laisse retravailler comme avant. Quand les premiers concernés applaudissent le retour en arrière, c'est rarement bon signe pour la technonolgie concernée.