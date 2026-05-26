Chine vs USA : Huawei affirme pouvoir graver des puces en 1,4 nm

Huawei veut atteindre la prochaine frontière des semi-conducteurs

Une démonstration politique autant que technologique

Pékin accélère son indépendance technologique

Qu’en penser ?



Huawei reste toutefois prudent sur le calendrier. Le groupe vise 2031 pour ses premières puces 1,4 nm, soit environ trois ans après les objectifs annoncés par TSMC. Et produire une puce de laboratoire ne signifie pas forcément être capable de lancer une production massive et rentable. Les défis industriels restent immenses : rendement, consommation énergétique, fiabilité, coûts, et accès aux matériaux critiques.



L’annonce de Huawei montre surtout que les sanctions américaines n’ont probablement pas stoppé la montée en puissance technologique chinoise. Au contraire, elles semblent avoir accéléré la volonté de Pékin de construire une indépendance complète dans les semi-conducteurs. Et dans la guerre mondiale de l’intelligence artificielle, celui qui maîtrise les puces contrôlera probablement une grande partie de la prochaine révolution technologique.

L’annonce a été faite lundi à Shanghai par He Tingbo, responsable de la division semi-conducteurs de Huawei. Le groupe affirme disposer d’uL’objectif est particulièrement ambitieux :. À ce niveau, les semi-conducteurs deviennent encore plus puissants, économes en énergie, et adaptés aux besoins gigantesques de l’intelligence artificielle.Aujourd’hui, les puces les plus avancées du marché tournent autour deavec ses processeurs Apple Silicon, et bientôt. Le passage au 1,4 nm représente donc la prochaine grande étape de l’industrie.Cette annonce dépasse largement le simple cadre industriel. Depuis 2019,. Washington accuse régulièrement le groupe chinois d’entretenir des liens étroits avec Pékin et craint un usage potentiel de ses technologies à des fins d’espionnage., aux composants critiques, et surtout aux machines de lithographie les plus avancées utilisées pour fabriquer les puces modernes. Or ces équipements sont aujourd’hui dominés par des acteurs occidentaux comme. L’annonce de Huawei laisse donc entendre que la Chine commenceà contourner ce verrou technologique.Depuis plusieurs années,. Les semi-conducteurs sont devenus une priorité stratégique absolue pour Pékin.: intelligence artificielle, cloud, armement, véhicules autonomes, smartphones, ou supercalculateurs. Toutes ces industries reposent désormais sur les puces avancées. Et malgré les sanctions, Huawei semble avoir progressivement réussi à reconstruire une partie de sa chaîne technologique locale.L'annonce est d’autant plus forte que Huawei avait été brutalementpar les sanctions américaines.après avoir perdu l’accès aux puces avancées, à Android, et à plusieurs composants critiques.. Washington tente de ralentir l’accès de Pékin aux technologies les plus avancées afin de conserver son avantage stratégique dans l’intelligence artificielle. Mais la Chine accélère en parallèle ses investissements massifs pour développer ses propres solutions. Le risque pour les États-Unis est désormais clair : voir émerger un écosystème technologique chinois totalement autonome.