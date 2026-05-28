Qui va héberger ses données sur le futur cloud de Meta ?

Meta construit désormais des infrastructures gigantesques pour l’IA

définitivement envisageable

Meta pourrait suivre exactement la stratégie d’Amazon

L’IA change complètement les stratégies des géants tech

Meta pourrait devenir un acteur redoutable

Qu’en penser ?



Pendant longtemps, Meta était avant tout perçue comme une entreprise de réseaux sociaux. Mais avec l’IA, le groupe est progressivement en train de devenir une gigantesque entreprise d’infrastructure technologique. Et si Mark Zuckerberg décide réellement d’entrer dans le cloud, cela pourrait totalement rebattre les cartes d’un marché aujourd’hui dominé par Amazon, Microsoft et Google.

Lors d’une interview accordée à. En effet, l’entreprise dépense actuellement des dizaines de milliards de dollars dans ses infrastructures IA et ses nouveaux centres de données.Sauf qu'à force d’investir massivement dans les GPU, les clusters IA, les centres de données, et les réseaux de calcul, le groupe pourrait bientôt disposer de. Alors pourquoi ne pas louer cette capacité excédentaire à d’autres entreprises ?À l’origine, AWS avait justement été créé pour rentabiliser les énormes infrastructures construites par Amazon pour son activité e-commerce.Ce qui était au départ un simple projet secondaire est ensuite devenu. Aujourd’hui AWS représente environ 31 % du marché mondial du cloud, Microsoft Azure environ 25 %, et Google Cloud près de 11 %. Le marché pèse désormais plus de 600 milliards de dollars par an. Et Meta pourrait désormais vouloir récupérer une partie de ce gâteau.. Les géants technologiques construisent aujourd’hui des infrastructures tellement énormes pour entraîner leurs modèles IA que ces infrastructures deviennent elles-mêmes un business potentiel.Car faire tourner des LLM, des assistants IA, des modèles vidéo, ou des systèmes de recommandation, demande des. Et contrairement aux infrastructures classiques, ces centres de données ne tournent pas forcément à 100 % en permanence. Le cloud devient donc une manière logique de monétiser cette capacité inutilisée.Même sidans le cloud B2B, l’entreprise possède déjà plusieurs atouts extrêmement puissants. Le groupe maîtrise les infrastructures massives, l’IA à grande échelle, les réseaux distribués, et les systèmes capables de gérer des milliards d’utilisateurs.. Autrement dit, Meta dispose déjà de l’une des plus grandes infrastructures privées du monde.Le problème, c’est que vendre du cloud aux entreprises ne consiste pas simplement à louer des serveurs. Pour concurrencer AWS, Azure ou Google Cloud,: des équipes commerciales B2B, un support entreprise mondial, des certifications de sécurité, des outils de conformité, et toute une relation avec les DSI et grandes entreprises. Or Meta reste historiquement une société tournée vers le grand public et la publicité. Le changement serait donc énorme.. Mais avec les investissements massifs dans l’intelligence artificielle, notamment dans les centres de données et les infrastructures de calcul, les coûts explosent. Créer une activité cloud permettrait ainsi à Meta debeaucoup plus rapidement les dizaines de milliards de dollars investis dans ses infrastructures IA.. Les véritables enjeux concernent désormais les puces, les GPU, les data centers, l’énergie et la puissance de calcul. Même si Meta n’a encore annoncé aucun service cloud concret, les déclarations de Mark Zuckerberg laissent penser que le groupe réfléchit déjà activement à transformer ses gigantesques infrastructures IA en nouveau moteur de croissance.