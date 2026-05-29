Mistral AI s'offre Airbus comme client de prestige

On en dit quoi ?



Pour une boîte française qui n'existait pas il y a trois ans, décrocher Airbus puis BMW dans la foulée, c'est une vraie démonstration de force. L'IA souveraine, longtemps brandie comme un slogan un peu creux dans les discours officiels, trouve là un débouché industriel solide, et c'est tant mieux pour la tech européenne. Reste que tout n'est pas réglé pour autant. Mettre de l'IA générative dans des avions et des systèmes de défense suppose une fiabilité à toute épreuve, et on parle d'un domaine où une hallucination ne se solde pas par une phrase bancale mais par un risque bien réel. Mistral devra prouver que ses modèles tiennent la route hors du laboratoire. Et puis il y a ce choix assumé de ne pas fermer la porte aux usages militaires, qui mérite mieux qu'un haussement d'épaules. Au fond, qui aurait parié il y a deux ans que le champion européen de l'IA viendrait souffler un gros client à Dassault sur ses propres terres ?