Dernier sursis pour l'avion de chasse européen

On en dit quoi ?



C'est rare de voir un projet affiché comme symbole de la souveraineté européenne se casser la figure aussi violemment. Le SCAF était présenté depuis 2017 comme la réponse industrielle à la fois aux F-35 américains et au programme GCAP porté par Londres, Tokyo et Rome, et là on se retrouve à dix jours d'un choix qui pourrait acter deux avions européens au lieu d'un. Tout ça pour ça. Côté calendrier, c'est franchement mauvais : pendant que les Européens se déchirent, les Américains livrent du F-35 par centaines.