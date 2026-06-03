Anthropic prépare son IA la plus puissante : Apple, Samsung et l’OTAN déjà dans les rangs

Un accès très contrôlé depuis avril

Samsung et l’OTAN rejoignent le programme

Une IA jugée suffisamment puissante pour nécessiter des protections spécifiques

Mythos-class

Une ouverture au grand public imminente

Qu'en penser ?



La présence d’Apple parmi les premiers partenaires de Mythos n’est pas anodine. Depuis plusieurs mois, de nombreuses rumeurs évoquent un rapprochement entre Apple et Anthropic afin de renforcer certaines fonctionnalités d’Apple Intelligence. Cupertino aurait notamment testé différents modèles externes pour compléter les capacités de Siri dans certains domaines complexes.



Pour Anthropic, l’enjeu dépasse largement la simple performance. Alors que les modèles d’IA deviennent toujours plus puissants, la société cherche à démontrer qu’il est possible d’innover rapidement tout en mettant en place des garde-fous crédibles. Une stratégie qui pourrait séduire de nombreux clients professionnels à l’heure où les questions de sécurité et de gouvernance prennent une place croissante dans l’adoption de l’intelligence artificielle.

Présenté en avril dernier,Contrairement à OpenAI ou Google, qui déploient généralement leurs nouveaux modèles auprès d’un large public relativement rapidement, Anthropic a choisi une approche beaucoup, une initiative dédiée à l’évaluation des risques de cybersécurité associés aux IA les plus puissantes. Il s'agit d'identifier les éventuelles capacités problématiques du modèle avant sa mise à disposition du grand public.Anthropic vient d’annoncer une. Après plusieurs semaines de collaboration avec des acteurs du secteur de la cybersécurité, des développeurs open source et certaines agences gouvernementales américaines, le programme va accueillir environ 150 nouvelles organisations.Selon le, cette nouvelle vague de partenaires comprend notamment Samsung ainsi que l’OTAN. Anthropic précise également que des entreprises spécialisées dans les infrastructures de communication et le matériel informatique sont désormais davantage représentées au sein du programme.Anthropic a tout intérêt à prendre des précautions, car. La société n’a pas détaillé précisément les performances du modèle, mais le qualifie régulièrement de, une catégorie désormais utilisée en interne pour désigner ses systèmes les plus avancés.Selon Anthropic,, notamment dans les domaines liés à la cybersécurité. Les chercheurs craignent notamment que des IA toujours plus performantes puissent être utilisées pour identifier des vulnérabilités, automatiser certaines attaques ou faciliter la création d’outils malveillants.La bonne nouvelle pour les entreprises et les développeurs intéressés est que l’attente ne devrait plus être très longue. À l’occasion du lancement récent de Claude Opus 4.8, Anthropic a confirmé que les modèles de niveau Mythos seraient accessibles à l’ensemble de ses clients dans les semaines à venir.L’entreprise estime progresser rapidement sur les mécanismes de sécurité nécessaires à cette ouverture. L