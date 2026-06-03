Anthropic prépare son IA la plus puissante : Apple, Samsung et l’OTAN déjà dans les rangs
Par Laurence - Publié le
Après plusieurs mois de discrétion, Anthropic commence à préparer le lancement à grande échelle de Claude Mythos, son modèle d’intelligence artificielle le plus avancé à ce jour. Jusqu’à présent réservé à un cercle très restreint de partenaires, dont Apple, le système va désormais être testé par près de 200 organisations à travers le monde avant une ouverture plus large prévue dans les prochaines semaines.
Présenté en avril dernier, Claude Mythos représente le niveau de performance le plus élevé atteint jusqu’ici par Anthropic. Contrairement à OpenAI ou Google, qui déploient généralement leurs nouveaux modèles auprès d’un large public relativement rapidement, Anthropic a choisi une approche beaucoup plus prudente.
Le modèle est actuellement distribué dans le cadre de Project Glasswing, une initiative dédiée à l’évaluation des risques de cybersécurité associés aux IA les plus puissantes. Il s'agit d'identifier les éventuelles capacités problématiques du modèle avant sa mise à disposition du grand public.
Anthropic vient d’annoncer une importante extension de Project Glasswing. Après plusieurs semaines de collaboration avec des acteurs du secteur de la cybersécurité, des développeurs open source et certaines agences gouvernementales américaines, le programme va accueillir environ 150 nouvelles organisations.
Selon le Financial Times, cette nouvelle vague de partenaires comprend notamment Samsung ainsi que l’OTAN. Anthropic précise également que des entreprises spécialisées dans les infrastructures de communication et le matériel informatique sont désormais davantage représentées au sein du programme. Au total, près de 200 organisations réparties dans plus de 15 pays participeront à l’évaluation du modèle.
Anthropic a tout intérêt à prendre des précautions, car Claude Mythos franchit un nouveau cap en matière de capacités. La société n’a pas détaillé précisément les performances du modèle, mais le qualifie régulièrement de
Selon Anthropic, ces modèles nécessitent des mécanismes de protection supplémentaires avant leur déploiement à grande échelle, notamment dans les domaines liés à la cybersécurité. Les chercheurs craignent notamment que des IA toujours plus performantes puissent être utilisées pour identifier des vulnérabilités, automatiser certaines attaques ou faciliter la création d’outils malveillants.
La bonne nouvelle pour les entreprises et les développeurs intéressés est que l’attente ne devrait plus être très longue. À l’occasion du lancement récent de Claude Opus 4.8, Anthropic a confirmé que les modèles de niveau Mythos seraient accessibles à l’ensemble de ses clients dans les semaines à venir.
L’entreprise estime progresser rapidement sur les mécanismes de sécurité nécessaires à cette ouverture. L’élargissement de Project Glasswing montre en tout cas que le lancement commercial de Claude Mythos approche désormais à grands pas.
La présence d’Apple parmi les premiers partenaires de Mythos n’est pas anodine. Depuis plusieurs mois, de nombreuses rumeurs évoquent un rapprochement entre Apple et Anthropic afin de renforcer certaines fonctionnalités d’Apple Intelligence. Cupertino aurait notamment testé différents modèles externes pour compléter les capacités de Siri dans certains domaines complexes.
Pour Anthropic, l’enjeu dépasse largement la simple performance. Alors que les modèles d’IA deviennent toujours plus puissants, la société cherche à démontrer qu’il est possible d’innover rapidement tout en mettant en place des garde-fous crédibles. Une stratégie qui pourrait séduire de nombreux clients professionnels à l’heure où les questions de sécurité et de gouvernance prennent une place croissante dans l’adoption de l’intelligence artificielle.
Un accès très contrôlé depuis avril
Présenté en avril dernier, Claude Mythos représente le niveau de performance le plus élevé atteint jusqu’ici par Anthropic. Contrairement à OpenAI ou Google, qui déploient généralement leurs nouveaux modèles auprès d’un large public relativement rapidement, Anthropic a choisi une approche beaucoup plus prudente.
Le modèle est actuellement distribué dans le cadre de Project Glasswing, une initiative dédiée à l’évaluation des risques de cybersécurité associés aux IA les plus puissantes. Il s'agit d'identifier les éventuelles capacités problématiques du modèle avant sa mise à disposition du grand public.
Samsung et l’OTAN rejoignent le programme
Anthropic vient d’annoncer une importante extension de Project Glasswing. Après plusieurs semaines de collaboration avec des acteurs du secteur de la cybersécurité, des développeurs open source et certaines agences gouvernementales américaines, le programme va accueillir environ 150 nouvelles organisations.
Selon le Financial Times, cette nouvelle vague de partenaires comprend notamment Samsung ainsi que l’OTAN. Anthropic précise également que des entreprises spécialisées dans les infrastructures de communication et le matériel informatique sont désormais davantage représentées au sein du programme. Au total, près de 200 organisations réparties dans plus de 15 pays participeront à l’évaluation du modèle.
Une IA jugée suffisamment puissante pour nécessiter des protections spécifiques
Anthropic a tout intérêt à prendre des précautions, car Claude Mythos franchit un nouveau cap en matière de capacités. La société n’a pas détaillé précisément les performances du modèle, mais le qualifie régulièrement de
Mythos-class, une catégorie désormais utilisée en interne pour désigner ses systèmes les plus avancés.
Selon Anthropic, ces modèles nécessitent des mécanismes de protection supplémentaires avant leur déploiement à grande échelle, notamment dans les domaines liés à la cybersécurité. Les chercheurs craignent notamment que des IA toujours plus performantes puissent être utilisées pour identifier des vulnérabilités, automatiser certaines attaques ou faciliter la création d’outils malveillants.
Une ouverture au grand public imminente
La bonne nouvelle pour les entreprises et les développeurs intéressés est que l’attente ne devrait plus être très longue. À l’occasion du lancement récent de Claude Opus 4.8, Anthropic a confirmé que les modèles de niveau Mythos seraient accessibles à l’ensemble de ses clients dans les semaines à venir.
L’entreprise estime progresser rapidement sur les mécanismes de sécurité nécessaires à cette ouverture. L’élargissement de Project Glasswing montre en tout cas que le lancement commercial de Claude Mythos approche désormais à grands pas.
Qu'en penser ?
La présence d’Apple parmi les premiers partenaires de Mythos n’est pas anodine. Depuis plusieurs mois, de nombreuses rumeurs évoquent un rapprochement entre Apple et Anthropic afin de renforcer certaines fonctionnalités d’Apple Intelligence. Cupertino aurait notamment testé différents modèles externes pour compléter les capacités de Siri dans certains domaines complexes.
Pour Anthropic, l’enjeu dépasse largement la simple performance. Alors que les modèles d’IA deviennent toujours plus puissants, la société cherche à démontrer qu’il est possible d’innover rapidement tout en mettant en place des garde-fous crédibles. Une stratégie qui pourrait séduire de nombreux clients professionnels à l’heure où les questions de sécurité et de gouvernance prennent une place croissante dans l’adoption de l’intelligence artificielle.