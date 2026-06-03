Assistant personnel ultra autonome, badge connecté : les nouveaux projets de Microsoft

L'héritier d'OpenClaw

Un assistant qui développe sa propre personnalité

Toujours présent dans Microsoft 365

Une surveillance permanente pour éviter les dérapages

Policy Conformance System

Microsoft prépare l'après-Copilot

Qu'en penser ?



Avec Scout, Microsoft montre que la prochaine bataille de l'intelligence artificielle ne se jouera plus seulement sur la qualité des réponses, mais sur la capacité des IA à agir de manière autonome. Après les assistants conversationnels et les copilotes, l'industrie entre dans l'ère des agents capables de comprendre nos habitudes, d'anticiper nos besoins et d'exécuter des tâches complètes à notre place.



Une évolution prometteuse pour la productivité, mais qui soulève aussi de nouvelles questions sur la confiance, la sécurité et la place que nous sommes prêts à accorder à ces assistants toujours plus présents dans notre quotidien numérique.

Au cours des premières semaines de 2026,. Son principe était simple : permettre à une IA de prendre des initiatives, d'exécuter des tâches complexes et d'interagir avec différents services sans intervention constante de l'utilisateur.Le projet a toutefois ralenti après le recrutement de son fondateur par OpenAI. Mais son influence continue de. Scout repose directement sur ce framework et cherche à intégrer cette philosophie au cœur de l'écosystème Microsoft 365.Contrairement aux assistants classiques qui repartent de zéro à chaque conversation,. Chaque utilisateur dispose de son propre agent qu'il peut personnaliser et même baptiser. Lors des démonstrations réalisées par Microsoft, l'assistant portait le prénom. Au fil des interactions, Scout mémorise les habitudes de travail, les préférences et les processus récurrents de son utilisateur.Selon Omar Shahine, vice-président du projet chez Microsoft, l'objectif est de permettre à l'agent d'. Concrètement, l'utilisateur pourra lui apprendre à organiser son agenda, préparer certaines réunions, rédiger des comptes rendus ou encore gérer des tâches administratives répétitives.Scout fonctionne principalement dans le cloud mais. L'assistant sera livré avec plusieurs compétences préconfigurées, notamment pour la gestion de l'emploi du temps ou la préparation d'ordres du jour de réunion.Mais Microsoft estime que la véritable valeur du système viendra. Plus l'assistant apprend à connaître son propriétaire, plus il devient performant. Une logique déjà observée avec les assistants IA actuels, mais poussée ici beaucoup plus loin.L'une des principales critiques adressées aux agents autonomes concerne leurlorsqu'ils disposent d'un accès étendu aux données personnelles. OpenClaw avait notamment fait parler de lui après plusieurs comportements inattendus observés dans des boîtes mail de chercheurs. Microsoft affirme avoir tiré les leçons de ces expériences.Scout embarque un système baptiséchargé de. Chaque action réalisée génère également une trace d'audit permettant de comprendre précisément ce qui a été effectué.Scout n'est qu'une partie des annonces présentées lors de Build 2026., son premier modèle de raisonnement développé en interne, ainsi que plusieurs nouveaux outils dédiés à la génération d'images, à la synthèse vocale et au développement logiciel.Le groupe a aussi présenté ses premiers concepts d'appareils conçus autour des agents IA plutôt que des applications traditionnelles, avec notammentRessemblant à un badge d’entreprise classique,. Lors des démonstrations, il pouvait enregistrer une conversation et en produire immédiatement une transcription, tandis que sa caméra permettait à l’IA de voir l’environnement de l’utilisateur.