Assistant personnel ultra autonome, badge connecté : les nouveaux projets de Microsoft
Par Laurence - Publié le
Après les chatbots, place aux agents. Lors de sa conférence Build 2026, Microsoft a levé le voile sur Scout, un nouvel assistant basé sur l'intelligence artificielle conçu pour accompagner l'utilisateur au quotidien.
Plus autonome que Copilot, Scout s'inspire directement d'OpenClaw, le projet open source qui a secoué l'industrie de l'IA en début d'année en démontrant tout le potentiel — mais aussi les risques — des agents capables d'agir seuls.
Au cours des premières semaines de 2026, OpenClaw s'est rapidement imposé comme l'un des projets les plus fascinants du secteur. Son principe était simple : permettre à une IA de prendre des initiatives, d'exécuter des tâches complexes et d'interagir avec différents services sans intervention constante de l'utilisateur.
Le projet a toutefois ralenti après le recrutement de son fondateur par OpenAI. Mais son influence continue de se faire sentir. Scout repose directement sur ce framework et cherche à intégrer cette philosophie au cœur de l'écosystème Microsoft 365.
Contrairement aux assistants classiques qui repartent de zéro à chaque conversation, Scout est conçu pour évoluer dans le temps. Chaque utilisateur dispose de son propre agent qu'il peut personnaliser et même baptiser. Lors des démonstrations réalisées par Microsoft, l'assistant portait le prénom Sebastian. Au fil des interactions, Scout mémorise les habitudes de travail, les préférences et les processus récurrents de son utilisateur.
Selon Omar Shahine, vice-président du projet chez Microsoft, l'objectif est de permettre à l'agent d'acquérir progressivement davantage d'autonomie et de jugement. Concrètement, l'utilisateur pourra lui apprendre à organiser son agenda, préparer certaines réunions, rédiger des comptes rendus ou encore gérer des tâches administratives répétitives.
Scout fonctionne principalement dans le cloud mais s'intègre également au navigateur web, à la messagerie, au calendrier et aux différents outils de Microsoft 365. L'assistant sera livré avec plusieurs compétences préconfigurées, notamment pour la gestion de l'emploi du temps ou la préparation d'ordres du jour de réunion.
Mais Microsoft estime que la véritable valeur du système viendra des compétences développées directement par les utilisateurs. Plus l'assistant apprend à connaître son propriétaire, plus il devient performant. Une logique déjà observée avec les assistants IA actuels, mais poussée ici beaucoup plus loin.
L'une des principales critiques adressées aux agents autonomes concerne leur capacité à prendre de mauvaises décisions lorsqu'ils disposent d'un accès étendu aux données personnelles. OpenClaw avait notamment fait parler de lui après plusieurs comportements inattendus observés dans des boîtes mail de chercheurs. Microsoft affirme avoir tiré les leçons de ces expériences.
Scout embarque un système baptisé
Scout n'est qu'une partie des annonces présentées lors de Build 2026. Microsoft a également dévoilé MAI-Thinking-1, son premier modèle de raisonnement développé en interne, ainsi que plusieurs nouveaux outils dédiés à la génération d'images, à la synthèse vocale et au développement logiciel.
Le groupe a aussi présenté ses premiers concepts d'appareils conçus autour des agents IA plutôt que des applications traditionnelles, avec notamment une borne de bureau intelligente et un badge connecté développé avec Qualcomm.
Ressemblant à un badge d’entreprise classique, l’appareil intègre une caméra, un lecteur d’empreintes et un bouton permettant d’activer instantanément son assistant intelligent. Lors des démonstrations, il pouvait enregistrer une conversation et en produire immédiatement une transcription, tandis que sa caméra permettait à l’IA de voir l’environnement de l’utilisateur.
Avec Scout, Microsoft montre que la prochaine bataille de l'intelligence artificielle ne se jouera plus seulement sur la qualité des réponses, mais sur la capacité des IA à agir de manière autonome. Après les assistants conversationnels et les copilotes, l'industrie entre dans l'ère des agents capables de comprendre nos habitudes, d'anticiper nos besoins et d'exécuter des tâches complètes à notre place.
Une évolution prometteuse pour la productivité, mais qui soulève aussi de nouvelles questions sur la confiance, la sécurité et la place que nous sommes prêts à accorder à ces assistants toujours plus présents dans notre quotidien numérique.
Plus autonome que Copilot, Scout s'inspire directement d'OpenClaw, le projet open source qui a secoué l'industrie de l'IA en début d'année en démontrant tout le potentiel — mais aussi les risques — des agents capables d'agir seuls.
L'héritier d'OpenClaw
Au cours des premières semaines de 2026, OpenClaw s'est rapidement imposé comme l'un des projets les plus fascinants du secteur. Son principe était simple : permettre à une IA de prendre des initiatives, d'exécuter des tâches complexes et d'interagir avec différents services sans intervention constante de l'utilisateur.
Le projet a toutefois ralenti après le recrutement de son fondateur par OpenAI. Mais son influence continue de se faire sentir. Scout repose directement sur ce framework et cherche à intégrer cette philosophie au cœur de l'écosystème Microsoft 365.
Un assistant qui développe sa propre personnalité
Contrairement aux assistants classiques qui repartent de zéro à chaque conversation, Scout est conçu pour évoluer dans le temps. Chaque utilisateur dispose de son propre agent qu'il peut personnaliser et même baptiser. Lors des démonstrations réalisées par Microsoft, l'assistant portait le prénom Sebastian. Au fil des interactions, Scout mémorise les habitudes de travail, les préférences et les processus récurrents de son utilisateur.
Selon Omar Shahine, vice-président du projet chez Microsoft, l'objectif est de permettre à l'agent d'acquérir progressivement davantage d'autonomie et de jugement. Concrètement, l'utilisateur pourra lui apprendre à organiser son agenda, préparer certaines réunions, rédiger des comptes rendus ou encore gérer des tâches administratives répétitives.
Toujours présent dans Microsoft 365
Scout fonctionne principalement dans le cloud mais s'intègre également au navigateur web, à la messagerie, au calendrier et aux différents outils de Microsoft 365. L'assistant sera livré avec plusieurs compétences préconfigurées, notamment pour la gestion de l'emploi du temps ou la préparation d'ordres du jour de réunion.
Mais Microsoft estime que la véritable valeur du système viendra des compétences développées directement par les utilisateurs. Plus l'assistant apprend à connaître son propriétaire, plus il devient performant. Une logique déjà observée avec les assistants IA actuels, mais poussée ici beaucoup plus loin.
Une surveillance permanente pour éviter les dérapages
L'une des principales critiques adressées aux agents autonomes concerne leur capacité à prendre de mauvaises décisions lorsqu'ils disposent d'un accès étendu aux données personnelles. OpenClaw avait notamment fait parler de lui après plusieurs comportements inattendus observés dans des boîtes mail de chercheurs. Microsoft affirme avoir tiré les leçons de ces expériences.
Scout embarque un système baptisé
Policy Conformance Systemchargé de vérifier en permanence que l'agent respecte les règles définies par l'utilisateur et par l'entreprise. Chaque action réalisée génère également une trace d'audit permettant de comprendre précisément ce qui a été effectué.
Microsoft prépare l'après-Copilot
Scout n'est qu'une partie des annonces présentées lors de Build 2026. Microsoft a également dévoilé MAI-Thinking-1, son premier modèle de raisonnement développé en interne, ainsi que plusieurs nouveaux outils dédiés à la génération d'images, à la synthèse vocale et au développement logiciel.
Le groupe a aussi présenté ses premiers concepts d'appareils conçus autour des agents IA plutôt que des applications traditionnelles, avec notamment une borne de bureau intelligente et un badge connecté développé avec Qualcomm.
Ressemblant à un badge d’entreprise classique, l’appareil intègre une caméra, un lecteur d’empreintes et un bouton permettant d’activer instantanément son assistant intelligent. Lors des démonstrations, il pouvait enregistrer une conversation et en produire immédiatement une transcription, tandis que sa caméra permettait à l’IA de voir l’environnement de l’utilisateur.
Qu'en penser ?
Avec Scout, Microsoft montre que la prochaine bataille de l'intelligence artificielle ne se jouera plus seulement sur la qualité des réponses, mais sur la capacité des IA à agir de manière autonome. Après les assistants conversationnels et les copilotes, l'industrie entre dans l'ère des agents capables de comprendre nos habitudes, d'anticiper nos besoins et d'exécuter des tâches complètes à notre place.
Une évolution prometteuse pour la productivité, mais qui soulève aussi de nouvelles questions sur la confiance, la sécurité et la place que nous sommes prêts à accorder à ces assistants toujours plus présents dans notre quotidien numérique.