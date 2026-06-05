OpenAI améliore la mémoire de ChatGPT pour les utilisateurs gratuits
Par Laurence - Publié le
OpenAI continue de faire évoluer ChatGPT vers un véritable assistant personnel capable de mieux connaître ses utilisateurs au fil du temps. La société vient d’annoncer une importante mise à jour de son système de mémoire, avec deux nouveautés majeures : une version plus intelligente capable de mieux comprendre les habitudes de chacun et, pour la première fois, l’arrivée de cette fonctionnalité chez les utilisateurs gratuits.
La fonction Mémoire permet déjà à ChatGPT de retenir certaines informations sur ses utilisateurs : préférences, projets, habitudes de travail ou centres d’intérêt. Jusqu’à présent, ces souvenirs étaient relativement simples. OpenAI explique désormais avoir développé une nouvelle architecture beaucoup plus performante basée sur un système interne baptisé
L’objectif est de permettre à ChatGPT de relier différentes informations, de compléter certains contextes manquants et surtout de mieux faire évoluer ses connaissances au fil du temps. Selon OpenAI, cette nouvelle approche répond à trois défis majeurs : éviter que certaines informations deviennent obsolètes, améliorer l’exactitude des souvenirs enregistrés et gérer la mémoire à très grande échelle pour des centaines de millions d’utilisateurs.
Désormais les utilisateurs pourront consulter plus facilement les informations mémorisées par l’assistant. Une nouvelle page récapitulative permettra de visualiser les principaux éléments que ChatGPT a retenus au fil des conversations.
Il sera possible d’ajouter, modifier ou supprimer certaines informations, mais également d’indiquer les sujets que l’IA doit privilégier ou éviter d’aborder. OpenAI souhaite ainsi offrir davantage de transparence sur le fonctionnement de cette mémoire de plus en plus sophistiquée.
La société met particulièrement en avant trois axes d’amélioration. Le premier concerne la continuité des échanges. ChatGPT pourra conserver plus efficacement le contexte de projets suivis sur plusieurs semaines ou plusieurs mois.
Le second vise une meilleure prise en compte des préférences personnelles, qu’il s’agisse du style de réponse, des habitudes de travail ou des contraintes spécifiques à chaque utilisateur.
Enfin, l’assistant sera capable de mieux tenir compte du passage du temps. Certaines informations anciennes pourront perdre en importance tandis que d’autres seront mises à jour automatiquement lorsque les habitudes évoluent.
Jusqu’à présent, la mémoire avancée était réservée aux abonnés Plus et Pro. OpenAI estime désormais avoir suffisamment optimisé son infrastructure pour proposer une version de cette fonctionnalité aux utilisateurs gratuits.
L’entreprise explique avoir réduit d’environ cinq fois la puissance de calcul nécessaire pour faire fonctionner ce système à grande échelle. Le déploiement débutera progressivement dans les prochaines semaines. Parallèlement, les abonnés Plus et Pro bénéficieront d’une capacité de stockage mémoire doublée.
Cette évolution illustre parfaitement la direction prise par les grands acteurs de l’IA. Après avoir appris à répondre aux questions, les assistants cherchent désormais à comprendre leurs utilisateurs dans la durée afin d’offrir des interactions toujours plus personnalisées.
OpenAI n’est d’ailleurs pas seul sur ce terrain. Google travaille activement sur une mémoire similaire pour Gemini, tandis qu’Apple prépare une nouvelle génération de Siri capable d’exploiter le contexte personnel des utilisateurs grâce à Apple Intelligence.
Cette mise à jour pourrait bien représenter l’une des évolutions les plus importantes de ChatGPT depuis son lancement. Plus que les performances brutes des modèles, c’est désormais la capacité à se souvenir, à s’adapter et à comprendre les habitudes de chacun qui devient un facteur différenciant.
Mais jusqu’où les utilisateurs seront-ils prêts à laisser une intelligence artificielle accumuler des informations personnelles sur plusieurs années ? Entre personnalisation et confidentialité, l’équilibre restera probablement l’un des grands défis de l’IA grand public dans les années à venir.
Une mémoire plus intelligente
La fonction Mémoire permet déjà à ChatGPT de retenir certaines informations sur ses utilisateurs : préférences, projets, habitudes de travail ou centres d’intérêt. Jusqu’à présent, ces souvenirs étaient relativement simples. OpenAI explique désormais avoir développé une nouvelle architecture beaucoup plus performante basée sur un système interne baptisé
Dreaming.
L’objectif est de permettre à ChatGPT de relier différentes informations, de compléter certains contextes manquants et surtout de mieux faire évoluer ses connaissances au fil du temps. Selon OpenAI, cette nouvelle approche répond à trois défis majeurs : éviter que certaines informations deviennent obsolètes, améliorer l’exactitude des souvenirs enregistrés et gérer la mémoire à très grande échelle pour des centaines de millions d’utilisateurs.
Une page dédiée pour voir ce que ChatGPT sait de vous
Désormais les utilisateurs pourront consulter plus facilement les informations mémorisées par l’assistant. Une nouvelle page récapitulative permettra de visualiser les principaux éléments que ChatGPT a retenus au fil des conversations.
Il sera possible d’ajouter, modifier ou supprimer certaines informations, mais également d’indiquer les sujets que l’IA doit privilégier ou éviter d’aborder. OpenAI souhaite ainsi offrir davantage de transparence sur le fonctionnement de cette mémoire de plus en plus sophistiquée.
Une IA qui suit l’évolution de votre vie
La société met particulièrement en avant trois axes d’amélioration. Le premier concerne la continuité des échanges. ChatGPT pourra conserver plus efficacement le contexte de projets suivis sur plusieurs semaines ou plusieurs mois.
Le second vise une meilleure prise en compte des préférences personnelles, qu’il s’agisse du style de réponse, des habitudes de travail ou des contraintes spécifiques à chaque utilisateur.
Enfin, l’assistant sera capable de mieux tenir compte du passage du temps. Certaines informations anciennes pourront perdre en importance tandis que d’autres seront mises à jour automatiquement lorsque les habitudes évoluent.
La mémoire arrive chez les utilisateurs gratuits
Jusqu’à présent, la mémoire avancée était réservée aux abonnés Plus et Pro. OpenAI estime désormais avoir suffisamment optimisé son infrastructure pour proposer une version de cette fonctionnalité aux utilisateurs gratuits.
L’entreprise explique avoir réduit d’environ cinq fois la puissance de calcul nécessaire pour faire fonctionner ce système à grande échelle. Le déploiement débutera progressivement dans les prochaines semaines. Parallèlement, les abonnés Plus et Pro bénéficieront d’une capacité de stockage mémoire doublée.
Une étape vers l’assistant personnel universel
Cette évolution illustre parfaitement la direction prise par les grands acteurs de l’IA. Après avoir appris à répondre aux questions, les assistants cherchent désormais à comprendre leurs utilisateurs dans la durée afin d’offrir des interactions toujours plus personnalisées.
OpenAI n’est d’ailleurs pas seul sur ce terrain. Google travaille activement sur une mémoire similaire pour Gemini, tandis qu’Apple prépare une nouvelle génération de Siri capable d’exploiter le contexte personnel des utilisateurs grâce à Apple Intelligence.
Qu’en penser ?
Cette mise à jour pourrait bien représenter l’une des évolutions les plus importantes de ChatGPT depuis son lancement. Plus que les performances brutes des modèles, c’est désormais la capacité à se souvenir, à s’adapter et à comprendre les habitudes de chacun qui devient un facteur différenciant.
Mais jusqu’où les utilisateurs seront-ils prêts à laisser une intelligence artificielle accumuler des informations personnelles sur plusieurs années ? Entre personnalisation et confidentialité, l’équilibre restera probablement l’un des grands défis de l’IA grand public dans les années à venir.