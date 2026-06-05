OpenAI améliore la mémoire de ChatGPT pour les utilisateurs gratuits

Qu’en penser ?



Cette mise à jour pourrait bien représenter l’une des évolutions les plus importantes de ChatGPT depuis son lancement. Plus que les performances brutes des modèles, c’est désormais la capacité à se souvenir, à s’adapter et à comprendre les habitudes de chacun qui devient un facteur différenciant.



Mais jusqu’où les utilisateurs seront-ils prêts à laisser une intelligence artificielle accumuler des informations personnelles sur plusieurs années ? Entre personnalisation et confidentialité, l’équilibre restera probablement l’un des grands défis de l’IA grand public dans les années à venir.