Pourquoi Apple a finalement créé une application Siri ? Craig Federighi s’explique
Par Laurence - Publié le
L’une des surprises de la WWDC 2026 n’était pas seulement le nouveau Siri dopé à l’intelligence artificielle, mais aussi l’apparition d’une véritable application Siri sur l’écran d’accueil de l’iPhone. Un choix qui peut sembler paradoxal lorsque l’on se souvient des déclarations d’Apple ces dernières années, où la firme expliquait précisément qu’elle ne voulait pas transformer Siri en simple chatbot à la manière de ChatGPT, Gemini ou Claude.
Interrogé à ce sujet lors d’une session de questions-réponses organisée à Apple Park après la keynote, Craig Federighi a expliqué les raisons qui ont poussé Apple à revoir sa copie. Lorsque Apple Intelligence a été présenté pour la première fois en 2025, Craig Federighi et Greg Joswiak avaient insisté sur un point : l’objectif n’était pas de créer un chatbot isolé dans une application dédiée. À l’époque, Apple défendait une vision très différente de celle de ses concurrents.
L’idée était que l’intelligence artificielle soit présente partout dans le système, intégrée directement aux applications et aux usages quotidiens, plutôt que confinée dans une interface de conversation autonome. Craig Federighi expliquait alors vouloir créer
Selon le responsable logiciel d’Apple, cette philosophie n’a pas changé. Lors de son intervention à Apple Park, Craig Federighi a insisté sur le fait que Siri n’a pas toujours été pensé comme un chatbot indépendant.
Le nouveau Siri est ainsi capable de comprendre ce qui est affiché à l’écran, d’interagir directement avec les documents en cours d’édition, de proposer des corrections de texte ou encore d’aider l’utilisateur dans le contexte précis de son activité. Pour Cupertino, la conversation n’est donc pas une destination en soi, mais une nouvelle manière d’interagir avec l’ensemble du système.
La réponse tient à un problème très concret : l’historique des conversations. Avec l’arrivée de Siri AI, les échanges deviennent beaucoup plus longs, plus complexes et plus contextuels. Les utilisateurs peuvent désormais mener de véritables discussions avec l’assistant, revenir sur un sujet ou poursuivre une conversation commencée plusieurs heures auparavant.
Apple a donc dû réfléchir à la meilleure manière de permettre aux utilisateurs de retrouver et consulter ces échanges. La conclusion de l’équipe d’Apple a été simple : sur iPhone, l’endroit naturel pour retrouver ce type de contenu est une application.
Pour Apple, l’application Siri ne représente donc pas un changement de philosophie, mais plutôt une solution pratique à un nouveau besoin.
L’application Siri agit ainsi comme une porte d’entrée vers les conversations précédentes tout en donnant accès aux nouvelles capacités conversationnelles de l’assistant. Apple présente donc cette application non pas comme un concurrent de ChatGPT, mais comme une extension logique d’un Siri désormais capable de mémoriser et de contextualiser les échanges.
La position d’Apple est finalement assez subtile. La firme affirme ne pas avoir abandonné son ambition de faire de Siri une intelligence profondément intégrée au système. Mais elle reconnaît également que les nouveaux usages conversationnels nécessitent des outils adaptés.
L’application Siri apparaît ainsi comme un compromis entre ces deux visions : conserver une IA omniprésente dans l’écosystème tout en offrant aux utilisateurs un espace dédié pour gérer leurs échanges.
Une évolution qui illustre aussi la manière dont l’essor fulgurant des assistants conversationnels a progressivement influencé les choix d’interface de l’ensemble de l’industrie, Apple compris.
Apple ne voulait pas d’un chatbot
Interrogé à ce sujet lors d’une session de questions-réponses organisée à Apple Park après la keynote, Craig Federighi a expliqué les raisons qui ont poussé Apple à revoir sa copie. Lorsque Apple Intelligence a été présenté pour la première fois en 2025, Craig Federighi et Greg Joswiak avaient insisté sur un point : l’objectif n’était pas de créer un chatbot isolé dans une application dédiée. À l’époque, Apple défendait une vision très différente de celle de ses concurrents.
L’idée était que l’intelligence artificielle soit présente partout dans le système, intégrée directement aux applications et aux usages quotidiens, plutôt que confinée dans une interface de conversation autonome. Craig Federighi expliquait alors vouloir créer
une expérience intégrée à tout ce que vous faites, et non un chatbot ajouté à côté.
Siri reste avant tout un outil intégré au système
Selon le responsable logiciel d’Apple, cette philosophie n’a pas changé. Lors de son intervention à Apple Park, Craig Federighi a insisté sur le fait que Siri n’a pas toujours été pensé comme un chatbot indépendant.
Nous voyons Siri non pas comme un chatbot séparé... mais comme un outil conversationnel intégré à votre expérience.
Le nouveau Siri est ainsi capable de comprendre ce qui est affiché à l’écran, d’interagir directement avec les documents en cours d’édition, de proposer des corrections de texte ou encore d’aider l’utilisateur dans le contexte précis de son activité. Pour Cupertino, la conversation n’est donc pas une destination en soi, mais une nouvelle manière d’interagir avec l’ensemble du système.
Alors pourquoi créer une application Siri ?
La réponse tient à un problème très concret : l’historique des conversations. Avec l’arrivée de Siri AI, les échanges deviennent beaucoup plus longs, plus complexes et plus contextuels. Les utilisateurs peuvent désormais mener de véritables discussions avec l’assistant, revenir sur un sujet ou poursuivre une conversation commencée plusieurs heures auparavant.
Apple a donc dû réfléchir à la meilleure manière de permettre aux utilisateurs de retrouver et consulter ces échanges. La conclusion de l’équipe d’Apple a été simple : sur iPhone, l’endroit naturel pour retrouver ce type de contenu est une application.
Un choix dicté par les habitudes des utilisateurs
Pour Apple, l’application Siri ne représente donc pas un changement de philosophie, mais plutôt une solution pratique à un nouveau besoin.
Sur notre plateforme, la manière la plus naturelle pour un utilisateur de retrouver quelque chose comme cela est d’avoir une application qu’il peut conserver sur son écran d’accueil, lancer et consulter à tout moment.
L’application Siri agit ainsi comme une porte d’entrée vers les conversations précédentes tout en donnant accès aux nouvelles capacités conversationnelles de l’assistant. Apple présente donc cette application non pas comme un concurrent de ChatGPT, mais comme une extension logique d’un Siri désormais capable de mémoriser et de contextualiser les échanges.
Qu'en penser ?
La position d’Apple est finalement assez subtile. La firme affirme ne pas avoir abandonné son ambition de faire de Siri une intelligence profondément intégrée au système. Mais elle reconnaît également que les nouveaux usages conversationnels nécessitent des outils adaptés.
L’application Siri apparaît ainsi comme un compromis entre ces deux visions : conserver une IA omniprésente dans l’écosystème tout en offrant aux utilisateurs un espace dédié pour gérer leurs échanges.
Une évolution qui illustre aussi la manière dont l’essor fulgurant des assistants conversationnels a progressivement influencé les choix d’interface de l’ensemble de l’industrie, Apple compris.