Pourquoi Apple a finalement créé une application Siri ? Craig Federighi s’explique

Qu'en penser ?



La position d’Apple est finalement assez subtile. La firme affirme ne pas avoir abandonné son ambition de faire de Siri une intelligence profondément intégrée au système. Mais elle reconnaît également que les nouveaux usages conversationnels nécessitent des outils adaptés.



L’application Siri apparaît ainsi comme un compromis entre ces deux visions : conserver une IA omniprésente dans l’écosystème tout en offrant aux utilisateurs un espace dédié pour gérer leurs échanges.



Une évolution qui illustre aussi la manière dont l’essor fulgurant des assistants conversationnels a progressivement influencé les choix d’interface de l’ensemble de l’industrie, Apple compris.