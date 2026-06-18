Midjourney veut scanner votre corps (et vous allez même dire oui)
Par Laurence - Publié le
Connu pour son générateur d’images par intelligence artificielle capable de produire des illustrations ultra-réalistes en quelques secondes, Midjourney s’apprête à explorer un domaine bien éloigné des créations artistiques. Son fondateur, David Holz, vient en effet de présenter le premier projet matériel de l’entreprise : un scanner corporel complet utilisant les ultrasons et l’intelligence artificielle pour analyser l’intérieur du corps humain.
Lors d’une présentation récente, David Holz a reconnu lui-même le contraste entre les activités historiques de Midjourney et cette nouvelle ambition.
L’appareil repose sur une technologie d’échographie avancée capable de produire des images tridimensionnelles de l’intérieur du corps. L’objectif est d’analyser la composition musculaire, la masse graisseuse, les os ou encore certains organes afin de suivre l’évolution de la santé d’une personne au fil du temps. Selon Midjourney, la qualité des images pourrait se rapprocher dans certains cas de celle obtenue par une IRM, tout en étant beaucoup plus rapide et moins coûteuse.
Le fonctionnement du système ressemble à un équipement sorti d’un film de science-fiction. Dans la vidéo, la patiente monte sur une plateforme qui descend progressivement dans un bassin d’eau.
Autour d'elle, un immense anneau intégrant plusieurs milliers de transducteurs ultrasoniques génère des ondes qui traversent le corps avant d’être analysées par les algorithmes de l’entreprise.
Le scan complet durerait environ une minute seulement. Les données recueillies permettent ensuite de reconstruire une représentation tridimensionnelle détaillée de l’anatomie du patient.
L’intelligence artificielle joue un rôle central dans le projet. Midjourney développe notamment des systèmes de segmentation capables d’identifier automatiquement les différentes structures anatomiques observées sur les images.
Les démonstrations présentées montrent déjà des organes et tissus mis en évidence automatiquement sur les échographies, facilitant potentiellement l’interprétation des résultats. David Holz imagine même un futur où les utilisateurs pourraient effectuer un scan régulier afin de mesurer l’impact d’un régime alimentaire, d’un programme sportif ou de certaines habitudes de vie sur leur organisme.
Pour mener ce projet à bien, Midjourney s’est associé à Butterfly Network, une entreprise spécialisée dans les technologies d’échographie portables. Le système utiliserait quarante modules d’imagerie
Le projet ne s’arrête pas au matériel. Midjourney envisage également d’ouvrir à San Francisco un espace dédié présenté comme une expérience mêlant bien-être, technologie et santé préventive. L’entreprise décrit déjà sa vision comme un moyen d’apporter à des milliards de personnes un accès simple à l’imagerie médicale préventive, dans un environnement beaucoup plus accueillant qu’un établissement de santé traditionnel.
Cette annonce illustre parfaitement l’évolution actuelle de l’intelligence artificielle. Après avoir révolutionné la création d’images, certaines entreprises cherchent désormais à appliquer leur expertise dans des secteurs beaucoup plus sensibles comme la santé.
Le concept du Midjourney Scanner reste encore expérimental et devra évidemment franchir de nombreuses étapes réglementaires avant une éventuelle commercialisation à grande échelle. Mais l’idée d’un scanner corporel rapide capable de suivre régulièrement l’évolution de notre santé pourrait séduire bien au-delà des passionnés de technologie.
Des images de petit chat aux scanners médicaux
Lors d’une présentation récente, David Holz a reconnu lui-même le contraste entre les activités historiques de Midjourney et cette nouvelle ambition.
C’est un peu différent des images de chats, a-t-il plaisanté en dévoilant le projet baptisé Midjourney Scanner.
L’appareil repose sur une technologie d’échographie avancée capable de produire des images tridimensionnelles de l’intérieur du corps. L’objectif est d’analyser la composition musculaire, la masse graisseuse, les os ou encore certains organes afin de suivre l’évolution de la santé d’une personne au fil du temps. Selon Midjourney, la qualité des images pourrait se rapprocher dans certains cas de celle obtenue par une IRM, tout en étant beaucoup plus rapide et moins coûteuse.
Un scanner à 360°
Le fonctionnement du système ressemble à un équipement sorti d’un film de science-fiction. Dans la vidéo, la patiente monte sur une plateforme qui descend progressivement dans un bassin d’eau.
Autour d'elle, un immense anneau intégrant plusieurs milliers de transducteurs ultrasoniques génère des ondes qui traversent le corps avant d’être analysées par les algorithmes de l’entreprise.
Le scan complet durerait environ une minute seulement. Les données recueillies permettent ensuite de reconstruire une représentation tridimensionnelle détaillée de l’anatomie du patient.
L’intelligence artificielle joue un rôle central dans le projet. Midjourney développe notamment des systèmes de segmentation capables d’identifier automatiquement les différentes structures anatomiques observées sur les images.
Les démonstrations présentées montrent déjà des organes et tissus mis en évidence automatiquement sur les échographies, facilitant potentiellement l’interprétation des résultats. David Holz imagine même un futur où les utilisateurs pourraient effectuer un scan régulier afin de mesurer l’impact d’un régime alimentaire, d’un programme sportif ou de certaines habitudes de vie sur leur organisme.
Un partenariat avec un spécialiste de l'échographie
Pour mener ce projet à bien, Midjourney s’est associé à Butterfly Network, une entreprise spécialisée dans les technologies d’échographie portables. Le système utiliserait quarante modules d’imagerie
Ultrasound-on-Chipdéveloppés par Butterfly, permettant de miniaturiser et d’automatiser une grande partie du processus de numérisation. L’ambition affichée est particulièrement élevée : proposer à terme des scanners préventifs rapides, sûrs et accessibles à grande échelle.
Le projet ne s’arrête pas au matériel. Midjourney envisage également d’ouvrir à San Francisco un espace dédié présenté comme une expérience mêlant bien-être, technologie et santé préventive. L’entreprise décrit déjà sa vision comme un moyen d’apporter à des milliards de personnes un accès simple à l’imagerie médicale préventive, dans un environnement beaucoup plus accueillant qu’un établissement de santé traditionnel.
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Cette annonce illustre parfaitement l’évolution actuelle de l’intelligence artificielle. Après avoir révolutionné la création d’images, certaines entreprises cherchent désormais à appliquer leur expertise dans des secteurs beaucoup plus sensibles comme la santé.
Le concept du Midjourney Scanner reste encore expérimental et devra évidemment franchir de nombreuses étapes réglementaires avant une éventuelle commercialisation à grande échelle. Mais l’idée d’un scanner corporel rapide capable de suivre régulièrement l’évolution de notre santé pourrait séduire bien au-delà des passionnés de technologie.