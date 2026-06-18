Midjourney veut scanner votre corps (et vous allez même dire oui)

Des images de petit chat aux scanners médicaux

C’est un peu différent des images de chats

Un scanner à 360°

Un partenariat avec un spécialiste de l'échographie

Ultrasound-on-Chip

Qu'en penser ?



Cette annonce illustre parfaitement l’évolution actuelle de l’intelligence artificielle. Après avoir révolutionné la création d’images, certaines entreprises cherchent désormais à appliquer leur expertise dans des secteurs beaucoup plus sensibles comme la santé.



Le concept du Midjourney Scanner reste encore expérimental et devra évidemment franchir de nombreuses étapes réglementaires avant une éventuelle commercialisation à grande échelle. Mais l’idée d’un scanner corporel rapide capable de suivre régulièrement l’évolution de notre santé pourrait séduire bien au-delà des passionnés de technologie.

Lors d’une présentation récente, David Holz a reconnu lui-mêmeet cette nouvelle ambition., a-t-il plaisanté en dévoilant le projet baptiséL’objectif est d’analyser la composition musculaire, la masse graisseuse, les os ou encore certains organes afin de suivre l’évolution de la santé d’une personne au fil du temps. Selon Midjourney, la qualité des images pourrait se rapprocher dans certains cas de celle obtenue par une IRM, tout en étant beaucoup plus rapide et moins coûteuse.. Dans la vidéo, la patiente monte sur une plateforme qui descend progressivement dans unAutour d'elle,intégrant plusieurs milliers de transducteurs ultrasoniques génère des ondes qui traversent le corps avant d’être analysées par les algorithmes de l’entreprise.. Les données recueillies permettent ensuite de reconstruire une représentation tridimensionnelle détaillée de l’anatomie du patient.L’intelligence artificielle joue un rôle central dans le projet. Midjourney développe notammentsur les images.Lesprésentées montrent déjà des organes et tissus mis en évidence automatiquement sur les échographies, facilitant potentiellement l’interprétation des résultats. David Holz imagine même un futur où les utilisateurs pourraient effectuerafin de mesurer l’impact d’un régime alimentaire, d’un programme sportif ou de certaines habitudes de vie sur leur organisme.Pour mener ce projet à bien,. Le système utiliserait quarante modules d’imageriedéveloppés par Butterfly, permettant de miniaturiser et d’automatiser une grande partie du processus de numérisation. L’ambition affichée est particulièrement élevée : proposer à terme des scanners préventifs rapides, sûrs et accessibles à grande échelle.Le projet ne s’arrête pas au matériel., technologie et santé préventive. L’entreprise décrit déjà sa vision comme un moyen d’apporter à des milliards de personnes un accès simple à l’imagerie médicale préventive, dans un environnement beaucoup plus accueillant qu’un établissement de santé traditionnel.