VivaTech : quand la présentation de robots humanoïdes tourne mal

Une danse qui se termine mal

Les robots humanoïdes, stars malgré leurs imperfections

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À VivaTech, cet imprévu aura finalement offert à RebuilderAI une visibilité inattendue. Car dans un salon où des centaines de start-up tentent d’attirer l’attention, peu de démonstrations auront autant marqué les visiteurs que celle de ces deux robots danseurs un peu trop enthousiastes.

, des humanoïdes bipèdes conçus par le fabricant chinois Unitree Robotics. Programmées pour exécuter des mouvements synchronisés, les machines enchaînaient les pas de danse devant les visiteurs du salon.Tout semblait se dérouler normalement jusqu’à ce que les deux robots commencent à reculer progressivement vers le fond du stand. Dans un mouvement parfaitement coordonné (mais manifestement non prévu),. Sous l’impact, plusieurs écrans se sont décrochés de leur support avant de s’écraser au sol sous les yeux du public.Heureusement, l’incident n’a faitLes visiteurs présents ont d’abord réagi avec surprise avant que la situation ne provoque quelques rires et de nombreux smartphones levés pour immortaliser la scène. Dans un salon où les démonstrations sont minutieusement préparées, ce type d’accident reste relativement rare.L’épisode rappelle que malgré les progrès spectaculaires réalisés ces dernières années, les robots bipèdes restent desqui évoluent encore dans des environnements parfois difficiles à anticiper.r avec leur environnement de manière de plus en plus naturelle. Mais comme l’ont montré ces quelques secondes de démonstration, la précision n’est pas toujours parfaite.Ce n’est d’ailleursqu’un robot humanoïde devient viral pour de mauvaises raisons. Entre des machines poursuivant des animaux dans des vidéos devenues célèbres ou d’autres reproduisant maladroitement certains gestes humains, les ratés font presque partie du spectacle.