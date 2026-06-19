VivaTech : quand la présentation de robots humanoïdes tourne mal
Par Laurence - Publié le
Les robots humanoïdes sont devenus l’une des attractions incontournables de VivaTech. Mais cette semaine, l’une de leurs démonstrations a pris une tournure inattendue lorsque deux machines ont littéralement envoyé valser les téléviseurs installés derrière elles. La scène s’est déroulée mercredi sur le stand de RebuilderAI, une start-up sud-coréenne spécialisée dans l’intelligence artificielle appliquée à la création et à la numérisation 3D. Pour attirer les visiteurs, l’entreprise avait mis en place une démonstration mêlant écrans géants et chorégraphie robotique.
Les vedettes du spectacle étaient deux robots Unitree G1, des humanoïdes bipèdes conçus par le fabricant chinois Unitree Robotics. Programmées pour exécuter des mouvements synchronisés, les machines enchaînaient les pas de danse devant les visiteurs du salon.
Tout semblait se dérouler normalement jusqu’à ce que les deux robots commencent à reculer progressivement vers le fond du stand. Dans un mouvement parfaitement coordonné (mais manifestement non prévu), ils ont fini par heurter les téléviseurs placés derrière eux. Sous l’impact, plusieurs écrans se sont décrochés de leur support avant de s’écraser au sol sous les yeux du public.
Heureusement, l’incident n’a fait aucun blessé. Les visiteurs présents ont d’abord réagi avec surprise avant que la situation ne provoque quelques rires et de nombreux smartphones levés pour immortaliser la scène. Dans un salon où les démonstrations sont minutieusement préparées, ce type d’accident reste relativement rare. La vidéo de l’incident a rapidement commencé à circuler sur les réseaux sociaux, alimentant les discussions autour de la fiabilité des robots humanoïdes.
L’épisode rappelle que malgré les progrès spectaculaires réalisés ces dernières années, les robots bipèdes restent des systèmes complexes qui évoluent encore dans des environnements parfois difficiles à anticiper.
Les Unitree G1 font partie de cette nouvelle génération de robots capables de marcher, courir, danser ou interagir avec leur environnement de manière de plus en plus naturelle. Mais comme l’ont montré ces quelques secondes de démonstration, la précision n’est pas toujours parfaite.
Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’un robot humanoïde devient viral pour de mauvaises raisons. Entre des machines poursuivant des animaux dans des vidéos devenues célèbres ou d’autres reproduisant maladroitement certains gestes humains, les ratés font presque partie du spectacle.
À VivaTech, cet imprévu aura finalement offert à RebuilderAI une visibilité inattendue. Car dans un salon où des centaines de start-up tentent d’attirer l’attention, peu de démonstrations auront autant marqué les visiteurs que celle de ces deux robots danseurs un peu trop enthousiastes.
Une danse qui se termine mal
Les vedettes du spectacle étaient deux robots Unitree G1, des humanoïdes bipèdes conçus par le fabricant chinois Unitree Robotics. Programmées pour exécuter des mouvements synchronisés, les machines enchaînaient les pas de danse devant les visiteurs du salon.
Tout semblait se dérouler normalement jusqu’à ce que les deux robots commencent à reculer progressivement vers le fond du stand. Dans un mouvement parfaitement coordonné (mais manifestement non prévu), ils ont fini par heurter les téléviseurs placés derrière eux. Sous l’impact, plusieurs écrans se sont décrochés de leur support avant de s’écraser au sol sous les yeux du public.
Heureusement, l’incident n’a fait aucun blessé. Les visiteurs présents ont d’abord réagi avec surprise avant que la situation ne provoque quelques rires et de nombreux smartphones levés pour immortaliser la scène. Dans un salon où les démonstrations sont minutieusement préparées, ce type d’accident reste relativement rare. La vidéo de l’incident a rapidement commencé à circuler sur les réseaux sociaux, alimentant les discussions autour de la fiabilité des robots humanoïdes.
Les robots humanoïdes, stars malgré leurs imperfections
L’épisode rappelle que malgré les progrès spectaculaires réalisés ces dernières années, les robots bipèdes restent des systèmes complexes qui évoluent encore dans des environnements parfois difficiles à anticiper.
Les Unitree G1 font partie de cette nouvelle génération de robots capables de marcher, courir, danser ou interagir avec leur environnement de manière de plus en plus naturelle. Mais comme l’ont montré ces quelques secondes de démonstration, la précision n’est pas toujours parfaite.
Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’un robot humanoïde devient viral pour de mauvaises raisons. Entre des machines poursuivant des animaux dans des vidéos devenues célèbres ou d’autres reproduisant maladroitement certains gestes humains, les ratés font presque partie du spectacle.
Qu'en penser ?
À VivaTech, cet imprévu aura finalement offert à RebuilderAI une visibilité inattendue. Car dans un salon où des centaines de start-up tentent d’attirer l’attention, peu de démonstrations auront autant marqué les visiteurs que celle de ces deux robots danseurs un peu trop enthousiastes.