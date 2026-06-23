Wikipédia refuse de laisser l’IA éditer automatiquement ses articles

Un grave manque de confiance

Nous ne laisserons pas l’IA éditer directement les articles parce que nous ne pouvons pas vraiment lui faire assez confiance

Image... Wikipedia

Une aide ponctuelle, mais pas un rédacteur automatique

Les IA utilisent massivement Wikipédia

Wikipédia réclame sa part aux géants de l’IA

Qu’en penser ?



La position de Wikipédia illustre parfaitement le dilemme auquel sont confrontées de nombreuses plateformes de connaissance. D’un côté, l’IA peut accélérer la recherche d’informations et automatiser certaines tâches répétitives. De l’autre, les erreurs factuelles restent suffisamment fréquentes pour rendre risquée toute délégation complète de la rédaction. En refusant de laisser les modèles modifier directement ses articles, Wikipédia privilégie la prudence et rappelle qu’à l’heure de l’IA générative, la qualité et la vérification humaine demeurent des éléments essentiels de la construction du savoir.

Interrogé par l’lors d’un événement organisé à Londres, J. Selon lui, les progrès réalisés ces dernières années ne suffisent pas àla fiabilité nécessaire pour intervenir directement sur l’une des plus grandes bases de connaissances au monde., explique-t-il. Le principal problème reste celui des hallucinations, ces erreurs factuelles parfois présentées avec assurance par les modèles d’IA. Pour une encyclopédie dont la crédibilité repose sur la vérification rigoureuse des informations, le risque demeure trop important.Jimmy Wales estime que certains usages pourraient s’avérer utiles, notamment pour détecter des événements susceptibles de passer inaperçus auprès des contributeurs humains.Il cite l’exemple du décès d’un universitaire âgé, peu médiatisé mais néanmoins notable, qu’un agent IA pourrait repérer afin d’alerter les éditeurs de l’encyclopédie. Dans cette vision, l’IA agirait davantage commeque comme un rédacteur autonome capable de modifier directement les contenus.Mais il existe un certain paradoxe bien connu : si Wikipédia se méfie de l’intelligence artificielle,. Jimmy Wales reconnaît d’ailleurs que l’arrivée des assistants conversationnels a eu un impact mesurable sur la fréquentation du site., une baisse directement attribuée à la concurrence des IA capables de synthétiser des informations sans nécessiter la consultation d’une page Wikipédia. Dans le même temps, le site observequi parcourent ses contenus afin d’alimenter leurs modèles ou leurs réponses.. La fondation Wikimédia a déjà signé plusieurs accords avec des acteurs majeurs du secteur afin de compenser l’utilisation intensive de son infrastructure.Le principe est simple :. Jimmy Wales se dit d’ailleurs satisfait des progrès réalisés dans ce domaine. Selon lui, plusieurs grands groupes coopèrent désormais avec la fondation, tandis que ceux qui refusent de jouer le jeu commencent à être bloqués.Contrairement à de nombreux médias en ligne, Wikipédia ne dépend pas principalement de son audience pour financer ses activités. L’encyclopédie repose essentiellement sur les dons de ses utilisateurs, ce qui limite l’impact économique direct de la baisse de fréquentation observée depuis l’essor de ChatGPT, Gemini ou Claude. Pour Jimmy Wales, la diminution de 8 % du trafic est certes significative, mais elle ne remet pas en cause la viabilité du projet.