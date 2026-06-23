Wikipédia refuse de laisser l’IA éditer automatiquement ses articles
Par Laurence - Publié le
Alors que l’intelligence artificielle s’impose progressivement dans de nombreux outils de création de contenu, Wikipédia entend maintenir sa position. Son cofondateur, Jimmy Wales, a confirmé que l’encyclopédie collaborative ne laissera pas l’IA modifier directement les articles de la plateforme. Cette position contraste avec l’engouement actuel du secteur technologique, mais surtout reflète les inquiétudes persistantes autour de la fiabilité des modèles d’IA générative.
Interrogé par l’AFP lors d’un événement organisé à Londres, Jimmy Wales s’est montré particulièrement prudent concernant l’utilisation de l’intelligence artificielle au sein de Wikipédia. Selon lui, les progrès réalisés ces dernières années ne suffisent pas à garantir la fiabilité nécessaire pour intervenir directement sur l’une des plus grandes bases de connaissances au monde.
Pour autant, Wikipédia ne ferme pas totalement la porte à l’intelligence artificielle. Jimmy Wales estime que certains usages pourraient s’avérer utiles, notamment pour détecter des événements susceptibles de passer inaperçus auprès des contributeurs humains.
Il cite l’exemple du décès d’un universitaire âgé, peu médiatisé mais néanmoins notable, qu’un agent IA pourrait repérer afin d’alerter les éditeurs de l’encyclopédie. Dans cette vision, l’IA agirait davantage comme un assistant de veille ou un outil de signalement que comme un rédacteur autonome capable de modifier directement les contenus.
Mais il existe un certain paradoxe bien connu : si Wikipédia se méfie de l’intelligence artificielle, les IA s’appuient massivement sur les contenus de l’encyclopédie pour répondre aux questions de leurs utilisateurs. Jimmy Wales reconnaît d’ailleurs que l’arrivée des assistants conversationnels a eu un impact mesurable sur la fréquentation du site.
Le trafic humain aurait reculé d’environ 8 %, une baisse directement attribuée à la concurrence des IA capables de synthétiser des informations sans nécessiter la consultation d’une page Wikipédia. Dans le même temps, le site observe une forte augmentation du trafic généré par les bots d’intelligence artificielle qui parcourent ses contenus afin d’alimenter leurs modèles ou leurs réponses.
Cette explosion des requêtes automatisées pousse également Wikipédia à revoir ses relations avec les grandes entreprises technologiques. La fondation Wikimédia a déjà signé plusieurs accords avec des acteurs majeurs du secteur afin de compenser l’utilisation intensive de son infrastructure.
Le principe est simple : le contenu reste librement accessible, mais les entreprises qui sollicitent massivement les serveurs de Wikipédia doivent participer aux coûts techniques engendrés. Jimmy Wales se dit d’ailleurs satisfait des progrès réalisés dans ce domaine. Selon lui, plusieurs grands groupes coopèrent désormais avec la fondation, tandis que ceux qui refusent de jouer le jeu commencent à être bloqués.
Un modèle économique est finalement un peu moins vulnérable que d’autres. Contrairement à de nombreux médias en ligne, Wikipédia ne dépend pas principalement de son audience pour financer ses activités. L’encyclopédie repose essentiellement sur les dons de ses utilisateurs, ce qui limite l’impact économique direct de la baisse de fréquentation observée depuis l’essor de ChatGPT, Gemini ou Claude. Pour Jimmy Wales, la diminution de 8 % du trafic est certes significative, mais elle ne remet pas en cause la viabilité du projet.
La position de Wikipédia illustre parfaitement le dilemme auquel sont confrontées de nombreuses plateformes de connaissance. D’un côté, l’IA peut accélérer la recherche d’informations et automatiser certaines tâches répétitives. De l’autre, les erreurs factuelles restent suffisamment fréquentes pour rendre risquée toute délégation complète de la rédaction. En refusant de laisser les modèles modifier directement ses articles, Wikipédia privilégie la prudence et rappelle qu’à l’heure de l’IA générative, la qualité et la vérification humaine demeurent des éléments essentiels de la construction du savoir.
Un grave manque de confiance
Interrogé par l’AFP lors d’un événement organisé à Londres, Jimmy Wales s’est montré particulièrement prudent concernant l’utilisation de l’intelligence artificielle au sein de Wikipédia. Selon lui, les progrès réalisés ces dernières années ne suffisent pas à garantir la fiabilité nécessaire pour intervenir directement sur l’une des plus grandes bases de connaissances au monde.
Nous ne laisserons pas l’IA éditer directement les articles parce que nous ne pouvons pas vraiment lui faire assez confiance, explique-t-il. Le principal problème reste celui des hallucinations, ces erreurs factuelles parfois présentées avec assurance par les modèles d’IA. Pour une encyclopédie dont la crédibilité repose sur la vérification rigoureuse des informations, le risque demeure trop important.
Une aide ponctuelle, mais pas un rédacteur automatique
Pour autant, Wikipédia ne ferme pas totalement la porte à l’intelligence artificielle. Jimmy Wales estime que certains usages pourraient s’avérer utiles, notamment pour détecter des événements susceptibles de passer inaperçus auprès des contributeurs humains.
Il cite l’exemple du décès d’un universitaire âgé, peu médiatisé mais néanmoins notable, qu’un agent IA pourrait repérer afin d’alerter les éditeurs de l’encyclopédie. Dans cette vision, l’IA agirait davantage comme un assistant de veille ou un outil de signalement que comme un rédacteur autonome capable de modifier directement les contenus.
Les IA utilisent massivement Wikipédia
Mais il existe un certain paradoxe bien connu : si Wikipédia se méfie de l’intelligence artificielle, les IA s’appuient massivement sur les contenus de l’encyclopédie pour répondre aux questions de leurs utilisateurs. Jimmy Wales reconnaît d’ailleurs que l’arrivée des assistants conversationnels a eu un impact mesurable sur la fréquentation du site.
Le trafic humain aurait reculé d’environ 8 %, une baisse directement attribuée à la concurrence des IA capables de synthétiser des informations sans nécessiter la consultation d’une page Wikipédia. Dans le même temps, le site observe une forte augmentation du trafic généré par les bots d’intelligence artificielle qui parcourent ses contenus afin d’alimenter leurs modèles ou leurs réponses.
Wikipédia réclame sa part aux géants de l’IA
Cette explosion des requêtes automatisées pousse également Wikipédia à revoir ses relations avec les grandes entreprises technologiques. La fondation Wikimédia a déjà signé plusieurs accords avec des acteurs majeurs du secteur afin de compenser l’utilisation intensive de son infrastructure.
Le principe est simple : le contenu reste librement accessible, mais les entreprises qui sollicitent massivement les serveurs de Wikipédia doivent participer aux coûts techniques engendrés. Jimmy Wales se dit d’ailleurs satisfait des progrès réalisés dans ce domaine. Selon lui, plusieurs grands groupes coopèrent désormais avec la fondation, tandis que ceux qui refusent de jouer le jeu commencent à être bloqués.
Un modèle économique est finalement un peu moins vulnérable que d’autres. Contrairement à de nombreux médias en ligne, Wikipédia ne dépend pas principalement de son audience pour financer ses activités. L’encyclopédie repose essentiellement sur les dons de ses utilisateurs, ce qui limite l’impact économique direct de la baisse de fréquentation observée depuis l’essor de ChatGPT, Gemini ou Claude. Pour Jimmy Wales, la diminution de 8 % du trafic est certes significative, mais elle ne remet pas en cause la viabilité du projet.
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La position de Wikipédia illustre parfaitement le dilemme auquel sont confrontées de nombreuses plateformes de connaissance. D’un côté, l’IA peut accélérer la recherche d’informations et automatiser certaines tâches répétitives. De l’autre, les erreurs factuelles restent suffisamment fréquentes pour rendre risquée toute délégation complète de la rédaction. En refusant de laisser les modèles modifier directement ses articles, Wikipédia privilégie la prudence et rappelle qu’à l’heure de l’IA générative, la qualité et la vérification humaine demeurent des éléments essentiels de la construction du savoir.