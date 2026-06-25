NVIDIA équipe désormais 81 % des supercalculateurs les plus puissants du monde

Une domination sans précédent

Le processeur Grace monte en puissance

NVIDIA domine aussi l’efficacité énergétique

Microsoft, Amazon et Google suivent le mouvement

Qu’en penser ?



Les derniers chiffres du TOP500 confirment que NVIDIA n’est plus seulement un fabricant de cartes graphiques, mais l’un des acteurs les plus stratégiques de l’industrie technologique mondiale. En contrôlant plus de quatre supercalculateurs sur cinq et en progressant rapidement sur le marché des processeurs, le groupe construit un écosystème complet autour de l’IA. La véritable question n’est peut-être plus de savoir si la concurrence peut rattraper NVIDIA, mais plutôt si elle parviendra à empêcher l’écart de continuer à se creuser dans les années à venir.

Le chiffre donne le vertige :. Plus impressionnant encore, parmi les nouveaux systèmes intégrés au classement cette année, 90 % ont adopté des composants NVIDIA. Cette tendance suggère non seulement une domination actuelle, mais aussi une avance qui continue de se creuser face à la concurrence.Ces supercalculateurs ne servent pas uniquement à établir des records de puissance. Ils sont utilisés poursimuler l’évolution du climat, développer de nouveaux médicaments ou encore mener des recherches fondamentales en physique et en astrophysique. En d’autres termes, NVIDIA se trouve désormais au cœur d’une grande partie des infrastructures scientifiques et technologiques stratégiques de la planète.Longtemps identifié comme un spécialiste des GPU,. Le classement TOP500 recense désormais 26 supercalculateurs utilisant les processeurs Grace, contre 18 lors de la précédente édition. Cela représente une progression de 44 % en seulement quelques mois.Ce chiffre reste modeste face aux dizaines d’années d’expérience accumulées par Intel et AMD sur le marché des CPU, maisdans les environnements de calcul les plus exigeants. Cette stratégie permet au groupe de proposer une plateforme complète combinant processeurs, accélérateurs graphiques et logiciels optimisés.La puissance brute n’est plus le seul critère qui compte dans les centres de calcul modernes. Avec l, la consommation électrique des datacenters devient un enjeu économique, environnemental et même politique. Sur ce terrain également, NVIDIA affiche une avance importante.Le classement Green500, qui mesure, place les GPU NVIDIA aux huit premières positions. Neuf des dix systèmes les plus efficaces au monde reposent aujourd’hui sur des technologies du groupe. Cette performance explique en partie pourquoi les grands fournisseurs de cloud investissent massivement dans les infrastructures NVIDIA.Les géants du cloud ont besoin de toujours plus de puissance de calcul pour répondre à la. Microsoft, Amazon Web Services ou encore Google Cloud ont tous annoncé ces derniers mois de nouveaux clusters de calcul massivement basés sur les technologies NVIDIA. L’écosystème développé par la société joue également un rôle clé dans cette adoption.Au-delà du matériel,, les bibliothèques logicielles, les outils d’entraînement IA et désormais dans les processeurs Grace. Une intégration verticale qui rend la migration vers des solutions concurrentes de plus en plus complexe.AMD continue de progresser avec sa gamme MI300, particulièrement appréciée dans certains projets sensibles aux coûts. Intel pousse ses accélérateurs Gaudi tandis que des acteurs plus spécialisés comme Cerebras ou Groq tentent de se différencier sur certains usages spécifiques de l’IA. Mais pour l’instant, ces initiatives ne se traduisent pas encore dans les chiffres du TOP500. La domination de NVIDIA reste écrasante et son avance technologique semble difficile à remettre en cause à court terme.