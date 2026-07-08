Muse Image : Meta glisse son générateur d'images maison dans Instagram et WhatsApp
Par Vincent Lautier - Publié le
Meta vient de lancer Muse Image, son tout premier modèle de génération d'images développé en interne, et il s'installe directement dans Meta AI, Instagram et WhatsApp. La promesse, c'est de taper une description en langage courant pour obtenir un visuel, sans passer par une techno tierce comme Midjourney. Annoncé le 7 juillet, l'outil arrive surtout aux États-Unis pour le moment.
C'est la première brique visuelle des Meta Superintelligence Labs, la nouvelle division IA du groupe, et Meta insiste sur son côté « agentique ». Concrètement, Muse Image s'appuie sur un second modèle baptisé Muse Spark pour réfléchir à la demande, aller chercher du contexte sur le web, planifier la composition et combiner plusieurs références avant de sortir l'image. Il peut même corriger tout seul ses premiers essais en s'appuyant sur des outils de recherche et de code. En clair, plutôt qu'un simple générateur, Meta le présente comme un assistant qui raisonne un minimum avant de dessiner, et c'est lui qui alimente désormais la trentaine de nouveaux effets visuels des Stories Instagram et des conversations WhatsApp.
Sur le papier, l'outil vise large. Il affiche enfin du texte lisible sur une image, sait pondre des QR codes qui marchent vraiment et fusionner plusieurs photos en une seule scène cohérente. On peut aussi lui montrer un compte Instagram public pour qu'il s'inspire de ses images, lui confier un vieux cliché à restaurer, ou retoucher un visuel en gribouillant directement dessus. Meta jure au passage que son modèle dépasse le Nano Banana 2 de Google tout en restant derrière le dernier OpenAI, une comparaison flatteuse qu'aucun test indépendant n'est encore venu confirmer, et si l'usage de base reste gratuit, les plus gros créateurs devront eux basculer sur l'abonnement Meta One. Le vrai hic tient à la géographie, avec ces effets de Stories qui dorment encore aux États-Unis pendant que l'Europe se contente du Meta AI déjà en place depuis 2025, sans la moindre date annoncée pour la suite.
Et derrière la vitrine, c'est la question des données qui rattrape vite Meta, puisque le groupe entraîne ses modèles sur les contenus publics de ses utilisateurs, avec un refus certes possible mais jamais coché d'avance, pendant que la nouvelle fonction capable d'aller piocher dans les photos publiques d'un compte fait déjà grincer pas mal de dents outre-Atlantique. En Europe, où le RGPD surveille ce genre de mécanique de très près, on imagine sans peine les discussions à venir, d'autant que Meta ne compte pas s'arrêter là et prépare déjà Muse Video pour l'animation tout en s'apprêtant à ouvrir Muse Image aux annonceurs dans les prochaines semaines.
Au fond, le schéma n'a rien de neuf, avec les fonctions les plus amusantes réservées d'abord aux États-Unis pendant que l'Europe prend son mal en patience, le tout nourri par nos photos publiques. L'approche agentique reste maligne et le rendu de texte enfin correct fera des heureux, mais se vanter de battre Google sur ses propres mesures sans le moindre test indépendant, ça ne vaut pas encore grand-chose. Quant au refus d'entraînement jamais activé par défaut, c'est un peu moche.
Une IA d'images maison et « agentique »
C'est la première brique visuelle des Meta Superintelligence Labs, la nouvelle division IA du groupe, et Meta insiste sur son côté « agentique ». Concrètement, Muse Image s'appuie sur un second modèle baptisé Muse Spark pour réfléchir à la demande, aller chercher du contexte sur le web, planifier la composition et combiner plusieurs références avant de sortir l'image. Il peut même corriger tout seul ses premiers essais en s'appuyant sur des outils de recherche et de code. En clair, plutôt qu'un simple générateur, Meta le présente comme un assistant qui raisonne un minimum avant de dessiner, et c'est lui qui alimente désormais la trentaine de nouveaux effets visuels des Stories Instagram et des conversations WhatsApp.
Ce qu'elle sait faire, et surtout où
Sur le papier, l'outil vise large. Il affiche enfin du texte lisible sur une image, sait pondre des QR codes qui marchent vraiment et fusionner plusieurs photos en une seule scène cohérente. On peut aussi lui montrer un compte Instagram public pour qu'il s'inspire de ses images, lui confier un vieux cliché à restaurer, ou retoucher un visuel en gribouillant directement dessus. Meta jure au passage que son modèle dépasse le Nano Banana 2 de Google tout en restant derrière le dernier OpenAI, une comparaison flatteuse qu'aucun test indépendant n'est encore venu confirmer, et si l'usage de base reste gratuit, les plus gros créateurs devront eux basculer sur l'abonnement Meta One. Le vrai hic tient à la géographie, avec ces effets de Stories qui dorment encore aux États-Unis pendant que l'Europe se contente du Meta AI déjà en place depuis 2025, sans la moindre date annoncée pour la suite.
Le vrai sujet, ce sont vos photos
Et derrière la vitrine, c'est la question des données qui rattrape vite Meta, puisque le groupe entraîne ses modèles sur les contenus publics de ses utilisateurs, avec un refus certes possible mais jamais coché d'avance, pendant que la nouvelle fonction capable d'aller piocher dans les photos publiques d'un compte fait déjà grincer pas mal de dents outre-Atlantique. En Europe, où le RGPD surveille ce genre de mécanique de très près, on imagine sans peine les discussions à venir, d'autant que Meta ne compte pas s'arrêter là et prépare déjà Muse Video pour l'animation tout en s'apprêtant à ouvrir Muse Image aux annonceurs dans les prochaines semaines.
On en dit quoi ?
Au fond, le schéma n'a rien de neuf, avec les fonctions les plus amusantes réservées d'abord aux États-Unis pendant que l'Europe prend son mal en patience, le tout nourri par nos photos publiques. L'approche agentique reste maligne et le rendu de texte enfin correct fera des heureux, mais se vanter de battre Google sur ses propres mesures sans le moindre test indépendant, ça ne vaut pas encore grand-chose. Quant au refus d'entraînement jamais activé par défaut, c'est un peu moche.