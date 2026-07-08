Muse Image : Meta glisse son générateur d'images maison dans Instagram et WhatsApp

On en dit quoi ?



Au fond, le schéma n'a rien de neuf, avec les fonctions les plus amusantes réservées d'abord aux États-Unis pendant que l'Europe prend son mal en patience, le tout nourri par nos photos publiques. L'approche agentique reste maligne et le rendu de texte enfin correct fera des heureux, mais se vanter de battre Google sur ses propres mesures sans le moindre test indépendant, ça ne vaut pas encore grand-chose. Quant au refus d'entraînement jamais activé par défaut, c'est un peu moche.