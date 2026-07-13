Apple contre OpenAI : Elon Musk traite Altman d'arnaqueur
Par Vincent Lautier - Publié le
La plainte d'Apple contre OpenAI pour vol de secrets a rallumé la vieille rancune entre Elon Musk et Sam Altman. Sur X, les deux cofondateurs devenus ennemis se sont envoyé quelques amabilités, Musk qualifiant Altman d'arnaqueur et Altman lui rappelant ses projets de data centers dans l'espace. Ambiance.
Tout part de la plainte déposée vendredi par Apple, qui accuse OpenAI d'avoir pillé ses secrets industriels à tous les niveaux pour bâtir son propre matériel. Elon Musk s'est jeté sur l'occasion en écrivant sur X
Sam Altman n'a pas tardé à répondre, sur le même ton acide. Il a renvoyé Musk à ses propres promesses, en le présentant comme celui qui vend à des investisseurs boursiers des data centers spatiaux à court terme, une pique visant les projets encore très théoriques de SpaceX pour installer des centres de données en orbite. En clair, chacun accuse l'autre de survendre du vent, et le match s'est joué en public devant des millions d'abonnés.
Il faut se souvenir que les deux hommes ont fondé OpenAI ensemble en 2015, à l'époque comme un laboratoire à but non lucratif. La brouille est venue plus tard, Musk claquant la porte avant de lancer sa propre IA, Grok, avec xAI. Il avait même attaqué Altman en justice en l'accusant d'avoir trahi la mission non lucrative d'origine, mais un jury fédéral a rejeté sa plainte en mai, estimant qu'il avait trop attendu pour agir. La plainte d'Apple n'est donc que la dernière étincelle d'une guerre qui dure depuis des années.
Voir deux des hommes les plus riches de la planète s'insulter comme dans une cour de récré, c'est du grand spectacle. Derrière les vannes, la vraie bagarre porte sur celui qui dominera l'IA de demain, et ni l'un ni l'autre ne compte lâcher le morceau.
Musk dégaine le premier
Tout part de la plainte déposée vendredi par Apple, qui accuse OpenAI d'avoir pillé ses secrets industriels à tous les niveaux pour bâtir son propre matériel. Elon Musk s'est jeté sur l'occasion en écrivant sur X
Scam Altman strikes again, un jeu de mots entre Sam et scam, l'arnaque en anglais. Il en a rajouté une couche quelques minutes plus tard, estimant que le patron d'OpenAI aime peut-être arnaquer les gens plus que n'importe qui sur Terre, et l'a accusé d'être passé du vol d'une association d'IA open source à la tentative de voler toute la technologie des téléphones d'Apple.
Altman ne se laisse pas faire
Sam Altman n'a pas tardé à répondre, sur le même ton acide. Il a renvoyé Musk à ses propres promesses, en le présentant comme celui qui vend à des investisseurs boursiers des data centers spatiaux à court terme, une pique visant les projets encore très théoriques de SpaceX pour installer des centres de données en orbite. En clair, chacun accuse l'autre de survendre du vent, et le match s'est joué en public devant des millions d'abonnés.
Une vieille histoire qui ne passe pas
Il faut se souvenir que les deux hommes ont fondé OpenAI ensemble en 2015, à l'époque comme un laboratoire à but non lucratif. La brouille est venue plus tard, Musk claquant la porte avant de lancer sa propre IA, Grok, avec xAI. Il avait même attaqué Altman en justice en l'accusant d'avoir trahi la mission non lucrative d'origine, mais un jury fédéral a rejeté sa plainte en mai, estimant qu'il avait trop attendu pour agir. La plainte d'Apple n'est donc que la dernière étincelle d'une guerre qui dure depuis des années.
On en dit quoi ?
Voir deux des hommes les plus riches de la planète s'insulter comme dans une cour de récré, c'est du grand spectacle. Derrière les vannes, la vraie bagarre porte sur celui qui dominera l'IA de demain, et ni l'un ni l'autre ne compte lâcher le morceau.