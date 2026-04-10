Sam Altman, le patron d'OpenAI, serait un sociopathe selon cette enquête

On en dit quoi ?



OpenAI a répondu que l'article s'appuie sur des affirmations anonymes et des anecdotes sélectives de personnes avec des motivations claires . Altman, lui, a déclaré que son ressenti ne correspond pas trop au discours traditionnel sur la sécurité de l'IA . Difficile de faire plus décontracté quand on dirige la boite la plus influente du secteur. Et comme par hasard, quelques heures après la publication de l'enquête, OpenAI a annoncé un tout nouveau programme de bourses de recherche en sécurité. Le timing est quand même étonnant. On parle d'un homme à la tête d'une entreprise valorisée à plusieurs centaines de milliards de dollars, qui développe des modèles d'IA utilisés par des centaines de millions de personnes. Le minimum, ça serait peut-être un peu de franchise.