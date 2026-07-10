Apple attaque OpenAI en justice : mais pourquoi ?
Par Laurence - Publié le
La course à l'IA semble prendre une nouvelle dimension. Alors que les deux entreprises collaborent officiellement autour de ChatGPT dans Siri avec Apple Intelligence, Apple vient d'attaquer OpenAI en justice ! Elle l'accuse son partenaire d’avoir profité du recrutement d’anciens ingénieurs Apple pour récupérer des secrets industriels liés à des produits encore non annoncés.
Dans sa plainte déposée devant un tribunal fédéral de Californie, Apple affirme que plusieurs anciens salariés auraient dérobé des informations confidentielles
Dans un communiqué transmis à la presse, la firme explique avoir réuni des éléments montrant que certains employés ayant rejoint OpenAI auraient emporté avec eux des documents internes concernant des technologies, des procédés de fabrication et des produits encore en développement.
Apple précise avoir alerté OpenAI dès le mois de février et demandé l’ouverture d’une enquête interne. Selon la plainte, l’entreprise n’aurait jamais répondu. Selon Apple, il ne s’agirait pas de quelques incidents isolés, mais d’un véritable schéma organisé.
La plainte vise notamment Tang Tan, ancien vice-président en charge du design produit chez Apple, connu pour avoir supervisé le développement de plusieurs générations d’iPhone et d’Apple Watch avant de rejoindre le projet matériel de Jony Ive. Mais également Chang Liu, ingénieur ayant travaillé huit ans chez Apple avant d’intégrer OpenAI au début de l’année 2026.
Cupertino accuse également OpenAI et io Products, la société de Jony Ive rachetée l’an dernier par OpenAI pour environ 6,5 milliards de dollars, d’avoir bénéficié de ces informations confidentielles.
Les accusations formulées par Apple sont particulièrement détaillées. Elle soutient que Tang Tan utilisait sa parfaite connaissance des projets internes d’Apple lors des entretiens d’embauche afin d’interroger les candidats sur des projets précis auxquels ils travaillaient encore.
A priori, certains candidats auraient été invités à apporter de véritables composants Apple lors des entretiens afin d’en discuter. Elle dit également avoir découvert qu’un candidat avait commencé à télécharger des fichiers confidentiels quelques heures seulement avant son entretien avec OpenAI, avant d’être interrogé précisément sur ces documents durant la rencontre. Selon Cupertino, ce type de comportement serait devenu récurrent.
Concernant Chang Liu, Apple affirme que l’ancien ingénieur aurait exploité une faille de sécurité pour récupérer des documents après son départ de l’entreprise. La plainte évoque plus d’un millier de pages de documents techniques portant notamment sur la conception de cartes électroniques complexes utilisées dans les futurs produits Apple.
L’ex-salarié aurait également conseillé d’autres employés toujours en poste chez Apple sur les informations à consulter avant leurs propres entretiens chez OpenAI. Apple affirme enfin qu’OpenAI aurait sollicité certains fournisseurs historiques de la marque en utilisant une terminologie interne propre à Apple afin d’obtenir des renseignements sur des procédés de fabrication confidentiels, notamment autour du traitement des métaux et des batteries.
Cette procédure intervient alors qu’OpenAI accélère ses ambitions dans le matériel. Depuis le rachat de la société io, dirigée par Jony Ive, plusieurs rumeurs évoquent le développement d’un smartphone, d’une enceinte connectée ou encore d’autres appareils intégrant nativement ChatGPT.
Apple rappelle d’ailleurs que plus de 400 anciens employés travaillent désormais chez OpenAI, preuve de l’intensité de la bataille autour des talents de l’intelligence artificielle.
Pour autant, cette plainte ne remet pas en cause le partenariat entre Apple et OpenAI autour de Siri et de ChatGPT. Elle porte uniquement sur le supposé détournement de secrets industriels.
Après la bataille des modèles d’IA, c’est désormais celle des talents et de la propriété intellectuelle qui s’intensifie. Si les accusations d’Apple sont confirmées, l’affaire pourrait avoir des conséquences majeures pour OpenAI, qui prépare ses premiers produits matériels avec Jony Ive. Ce procès montre surtout que la concurrence entre les deux entreprises dépasse désormais largement le simple développement logiciel : elle se joue aussi sur les équipes, les fournisseurs et les technologies de demain.
Vol organisé !
Dans sa plainte déposée devant un tribunal fédéral de Californie, Apple affirme que plusieurs anciens salariés auraient dérobé des informations confidentielles
au bénéfice d’OpenAI.
Dans un communiqué transmis à la presse, la firme explique avoir réuni des éléments montrant que certains employés ayant rejoint OpenAI auraient emporté avec eux des documents internes concernant des technologies, des procédés de fabrication et des produits encore en développement.
Apple précise avoir alerté OpenAI dès le mois de février et demandé l’ouverture d’une enquête interne. Selon la plainte, l’entreprise n’aurait jamais répondu. Selon Apple, il ne s’agirait pas de quelques incidents isolés, mais d’un véritable schéma organisé.
Deux anciens salariés au coeur de l'affaire
La plainte vise notamment Tang Tan, ancien vice-président en charge du design produit chez Apple, connu pour avoir supervisé le développement de plusieurs générations d’iPhone et d’Apple Watch avant de rejoindre le projet matériel de Jony Ive. Mais également Chang Liu, ingénieur ayant travaillé huit ans chez Apple avant d’intégrer OpenAI au début de l’année 2026.
Cupertino accuse également OpenAI et io Products, la société de Jony Ive rachetée l’an dernier par OpenAI pour environ 6,5 milliards de dollars, d’avoir bénéficié de ces informations confidentielles.
Les accusations formulées par Apple sont particulièrement détaillées. Elle soutient que Tang Tan utilisait sa parfaite connaissance des projets internes d’Apple lors des entretiens d’embauche afin d’interroger les candidats sur des projets précis auxquels ils travaillaient encore.
A priori, certains candidats auraient été invités à apporter de véritables composants Apple lors des entretiens afin d’en discuter. Elle dit également avoir découvert qu’un candidat avait commencé à télécharger des fichiers confidentiels quelques heures seulement avant son entretien avec OpenAI, avant d’être interrogé précisément sur ces documents durant la rencontre. Selon Cupertino, ce type de comportement serait devenu récurrent.
Plus de 1000 pages de documents techniques
Concernant Chang Liu, Apple affirme que l’ancien ingénieur aurait exploité une faille de sécurité pour récupérer des documents après son départ de l’entreprise. La plainte évoque plus d’un millier de pages de documents techniques portant notamment sur la conception de cartes électroniques complexes utilisées dans les futurs produits Apple.
L’ex-salarié aurait également conseillé d’autres employés toujours en poste chez Apple sur les informations à consulter avant leurs propres entretiens chez OpenAI. Apple affirme enfin qu’OpenAI aurait sollicité certains fournisseurs historiques de la marque en utilisant une terminologie interne propre à Apple afin d’obtenir des renseignements sur des procédés de fabrication confidentiels, notamment autour du traitement des métaux et des batteries.
Une guerre au delà des logiciels
Cette procédure intervient alors qu’OpenAI accélère ses ambitions dans le matériel. Depuis le rachat de la société io, dirigée par Jony Ive, plusieurs rumeurs évoquent le développement d’un smartphone, d’une enceinte connectée ou encore d’autres appareils intégrant nativement ChatGPT.
Apple rappelle d’ailleurs que plus de 400 anciens employés travaillent désormais chez OpenAI, preuve de l’intensité de la bataille autour des talents de l’intelligence artificielle.
Pour autant, cette plainte ne remet pas en cause le partenariat entre Apple et OpenAI autour de Siri et de ChatGPT. Elle porte uniquement sur le supposé détournement de secrets industriels.
Qu’en penser ?
Après la bataille des modèles d’IA, c’est désormais celle des talents et de la propriété intellectuelle qui s’intensifie. Si les accusations d’Apple sont confirmées, l’affaire pourrait avoir des conséquences majeures pour OpenAI, qui prépare ses premiers produits matériels avec Jony Ive. Ce procès montre surtout que la concurrence entre les deux entreprises dépasse désormais largement le simple développement logiciel : elle se joue aussi sur les équipes, les fournisseurs et les technologies de demain.