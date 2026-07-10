Apple attaque OpenAI en justice : mais pourquoi ?

Qu’en penser ?



Après la bataille des modèles d’IA, c’est désormais celle des talents et de la propriété intellectuelle qui s’intensifie. Si les accusations d’Apple sont confirmées, l’affaire pourrait avoir des conséquences majeures pour OpenAI, qui prépare ses premiers produits matériels avec Jony Ive. Ce procès montre surtout que la concurrence entre les deux entreprises dépasse désormais largement le simple développement logiciel : elle se joue aussi sur les équipes, les fournisseurs et les technologies de demain.