Apple veut acheter des startups pour rattraper son retard dans l’IA
Par Laurence - Publié le
Apple pourrait bientôt changer de stratégie dans l’intelligence artificielle. Selon The Information, elle explorerait actuellement plusieurs acquisitions dans le secteur des semi-conducteurs afin de renforcer l’infrastructure qui alimente Apple Intelligence et la future génération de Siri AI. Une évolution qui intervient alors que les ambitions d’Apple en matière d’IA semblent se heurter à plusieurs difficultés techniques.
D’après plusieurs sources citées par The Information, Apple discuterait depuis plusieurs mois avec des banques d’affaires et plusieurs jeunes entreprises spécialisées dans les semi-conducteurs. Elle envisagerait de racheter des technologies capables d’accélérer le développement de ses futurs serveurs dédiés à l’intelligence artificielle. Contrairement aux puces Apple Silicon qui équipent les iPhone, les Mac ou les iPad, ces processeurs sont destinés aux centres de données qui exécutent les modèles d’IA les plus complexes.
Cette recherche de nouvelles technologies ne serait pas anodine. A priori, la future puce serveur d’Apple, connue en interne sous le nom de Baltra, aurait pris du retard et ne serait plus attendue avant plusieurs mois.
En attendant, Apple s’appuie toujours sur des serveurs équipés de M2 Ultra pour faire fonctionner une partie d’Apple Intelligence. Pour les tâches les plus gourmandes, notamment celles liées au nouveau Siri AI, Apple s’appuie encore sur les infrastructures de Google Cloud utilisant des GPU Nvidia et des modèles Gemini. Cette situation illustre les difficultés de Cupertino à construire une infrastructure IA totalement indépendante.
Ces discussions s’inscrivent dans une stratégie déjà bien engagée. Ces dernières semaines, les rumeurs évoquaient les échanges entre Apple et PrismML, une startup capable de compresser de grands modèles de langage afin de les faire fonctionner directement sur un iPhone.
À cela s'ajoute le rachat de SigScalr, spécialisé dans les outils d’observabilité pour les développeurs, ou encore de Q.ai, une startup israélienne acquise pour près de 2 milliards de dollars afin de renforcer les capacités d’Apple dans l’intelligence artificielle.
Plutôt que de développer seule toutes les briques technologiques, Apple semble désormais prête à accélérer en intégrant directement des sociétés disposant déjà d’une expertise avancée.
Historiquement, Cupertino privilégie les petites acquisitions discrètes. Mais cette stratégie pourrait évoluer. En 2014, la société avait déboursé 3 milliards de dollars pour Beats, avant de racheter une grande partie de l’activité modems d’Intel pour 1 milliard de dollars en 2019.
Plus récemment, le directeur financier Kevan Parekh a indiqué qu’Apple ne considérait plus le maintien d’une trésorerie nette neutre comme un objectif prioritaire. Pour plusieurs analystes, cette déclaration ouvre la voie à des acquisitions beaucoup plus ambitieuses dans les années à venir.
Les signaux se multiplient. Entre les discussions avec PrismML, le rachat de SigScalr et ces nouvelles recherches de spécialistes des semi-conducteurs, Apple semble reconnaître qu’elle doit accélérer dans l’intelligence artificielle. Face à OpenAI, Google ou Meta, la firme ne peut plus uniquement compter sur son développement interne. Si ces informations se confirment, Cupertino pourrait inaugurer une nouvelle stratégie, plus offensive, en misant sur des acquisitions ciblées pour combler rapidement son retard dans l’IA.
Apple cherche des spécialistes de puces IA
D’après plusieurs sources citées par The Information, Apple discuterait depuis plusieurs mois avec des banques d’affaires et plusieurs jeunes entreprises spécialisées dans les semi-conducteurs. Elle envisagerait de racheter des technologies capables d’accélérer le développement de ses futurs serveurs dédiés à l’intelligence artificielle. Contrairement aux puces Apple Silicon qui équipent les iPhone, les Mac ou les iPad, ces processeurs sont destinés aux centres de données qui exécutent les modèles d’IA les plus complexes.
Cette recherche de nouvelles technologies ne serait pas anodine. A priori, la future puce serveur d’Apple, connue en interne sous le nom de Baltra, aurait pris du retard et ne serait plus attendue avant plusieurs mois.
En attendant, Apple s’appuie toujours sur des serveurs équipés de M2 Ultra pour faire fonctionner une partie d’Apple Intelligence. Pour les tâches les plus gourmandes, notamment celles liées au nouveau Siri AI, Apple s’appuie encore sur les infrastructures de Google Cloud utilisant des GPU Nvidia et des modèles Gemini. Cette situation illustre les difficultés de Cupertino à construire une infrastructure IA totalement indépendante.
Les acquisitions se multiplient
Ces discussions s’inscrivent dans une stratégie déjà bien engagée. Ces dernières semaines, les rumeurs évoquaient les échanges entre Apple et PrismML, une startup capable de compresser de grands modèles de langage afin de les faire fonctionner directement sur un iPhone.
À cela s'ajoute le rachat de SigScalr, spécialisé dans les outils d’observabilité pour les développeurs, ou encore de Q.ai, une startup israélienne acquise pour près de 2 milliards de dollars afin de renforcer les capacités d’Apple dans l’intelligence artificielle.
Plutôt que de développer seule toutes les briques technologiques, Apple semble désormais prête à accélérer en intégrant directement des sociétés disposant déjà d’une expertise avancée.
Vers des rachats plus importants ?
Historiquement, Cupertino privilégie les petites acquisitions discrètes. Mais cette stratégie pourrait évoluer. En 2014, la société avait déboursé 3 milliards de dollars pour Beats, avant de racheter une grande partie de l’activité modems d’Intel pour 1 milliard de dollars en 2019.
Plus récemment, le directeur financier Kevan Parekh a indiqué qu’Apple ne considérait plus le maintien d’une trésorerie nette neutre comme un objectif prioritaire. Pour plusieurs analystes, cette déclaration ouvre la voie à des acquisitions beaucoup plus ambitieuses dans les années à venir.
Qu’en penser ?
Les signaux se multiplient. Entre les discussions avec PrismML, le rachat de SigScalr et ces nouvelles recherches de spécialistes des semi-conducteurs, Apple semble reconnaître qu’elle doit accélérer dans l’intelligence artificielle. Face à OpenAI, Google ou Meta, la firme ne peut plus uniquement compter sur son développement interne. Si ces informations se confirment, Cupertino pourrait inaugurer une nouvelle stratégie, plus offensive, en misant sur des acquisitions ciblées pour combler rapidement son retard dans l’IA.