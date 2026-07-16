Apple veut acheter des startups pour rattraper son retard dans l’IA

Apple cherche des spécialistes de puces IA

Les acquisitions se multiplient

Vers des rachats plus importants ?

Qu’en penser ?



Les signaux se multiplient. Entre les discussions avec PrismML, le rachat de SigScalr et ces nouvelles recherches de spécialistes des semi-conducteurs, Apple semble reconnaître qu’elle doit accélérer dans l’intelligence artificielle. Face à OpenAI, Google ou Meta, la firme ne peut plus uniquement compter sur son développement interne. Si ces informations se confirment, Cupertino pourrait inaugurer une nouvelle stratégie, plus offensive, en misant sur des acquisitions ciblées pour combler rapidement son retard dans l’IA.

D’après plusieurs sources citées parElle envisagerait de racheter des technologies capables d’accélérer le développement de ses futurs serveurs dédiés à l’intelligence artificielle. Contrairement aux puces Apple Silicon qui équipent les iPhone, les Mac ou les iPad, ces processeurs sont destinésqui exécutent les modèles d’IA les plus complexes.Cette recherche de nouvelles technologies ne serait pas anodine. A priori, la future puce serveur d’Apple, connue en interne sous le nom de Baltra, aurait pris duet ne serait plus attendue avant plusieurs mois.En attendant,. Pour les tâches les plus gourmandes, notamment celles liées au nouveau Siri AI,. Cette situation illustre les difficultés de Cupertino à construire une infrastructure IA totalement indépendante.Ces discussions s’inscrivent dans une stratégie déjà bien engagée. Ces dernières semaines,, une startup capable de compresser de grands modèles de langage afin de les faire fonctionner directement sur un iPhone.À cela, spécialisé dans les outils d’observabilité pour les développeurs, ou, une startup israélienne acquise pour près de 2 milliards de dollars afin de renforcer les capacités d’Apple dans l’intelligence artificielle.Plutôt que de développer seule toutes les briques technologiques, Apple semble désormais prête à accélérerMais cette stratégie pourrait évoluer. En 2014,, avant de racheterpour 1 milliard de dollars en 2019.Plus récemment, le directeur financiera indiqué qu’Apple ne considérait plus le maintien d’une trésorerie nette neutre comme un objectif prioritaire. Pour plusieurs analystes, cette déclaration ouvre la voie à des acquisitions beaucoup plus ambitieuses dans les années à venir.