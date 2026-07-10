Cette startup peut faire tourner une IA géante sur iPhone : Apple pourrait bien la croquer !

Une IA avec 27 milliards de paramètres sur un iPhone ?!

Apple sur les rangs !

Apple multiplie les investissement dans l'IA

Qu’en penser ?



Apple accuse encore un certain retard face à OpenAI ou Google sur les modèles d’IA les plus puissants. Mais plutôt que de chercher uniquement à développer des modèles toujours plus massifs dans le cloud, Cupertino semble privilégier une autre voie : rendre ces modèles suffisamment compacts pour fonctionner directement sur ses appareils. Si la technologie de PrismML tient ses promesses, elle pourrait devenir une pièce importante de l’évolution d’Apple Intelligence dans les prochaines années.

L’exploit mis en avant par PrismML est particulièrement impressionnant. La startup affirme êtreun modèle open source développé par Alibaba, afin qu’il puisse fonctionner directement sur un iPhone 17 Pro.Ce modèle compte, soit un niveau de complexité généralement réservé aux modèles exécutés dans des centres de données. À titre de comparaison, les modèles utilisés aujourd’hui sur les smartphones ne mobilisent souvent que quelques milliards de paramètres actifs à la fois.Selon PrismML, cette approche permettrait de: confidentialité, rapidité et fonctionnement hors connexion.Toujours selon, Apple aurait déjà rencontré les équipes de PrismML afin d’. Aucun accord n’aurait été conclu pour le moment, mais ces discussions montrent que Cupertino cherche activement à renforcer les capacités d’Apple Intelligence., avec des démonstrations mettant notamment en avant des tâches complexes comme le développement logiciel.Depuis le lancement d’Apple Intelligence,. La capacité à exécuter des modèles beaucoup plus volumineux directement sur un iPhone constituerait un changement majeur.Cela permettrait d’améliorer les performances de Siri, des outils d’écriture, des résumés intelligents ou encore des futures fonctions d’IA sans dépendre systématiquement d’une connexion Internet ou d’une infrastructure distante.Cette approche s’inscrit dans une stratégie plus large., une startup spécialisée dans l’intelligence artificielle, pour un montant estimé à. La société travaille également avec Google sur la nouvelle génération de Siri AI, attendue avec la version finale d’iOS 27.Si PrismML venait à rejoindre cet écosystème, Apple pourrait disposer d’untoujours plus performante, sans sacrifier la confidentialité, l’un des principaux arguments mis en avant par la marque.