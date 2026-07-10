Cette startup peut faire tourner une IA géante sur iPhone : Apple pourrait bien la croquer !
Par Laurence - Publié le
Apple poursuit discrètement sa course à l’intelligence artificielle. Selon The Information, la firme aurait entamé des discussions avec PrismML, une jeune pousse spécialisée dans la compression des grands modèles de langage. Sa technologie permettrait de faire fonctionner des IA beaucoup plus puissantes directement sur un smartphone, sans passer par des serveurs distants.
L’exploit mis en avant par PrismML est particulièrement impressionnant. La startup affirme être parvenue à adapter Qwen 3.6, un modèle open source développé par Alibaba, afin qu’il puisse fonctionner directement sur un iPhone 17 Pro.
Ce modèle compte 27 milliards de paramètres, soit un niveau de complexité généralement réservé aux modèles exécutés dans des centres de données. À titre de comparaison, les modèles utilisés aujourd’hui sur les smartphones ne mobilisent souvent que quelques milliards de paramètres actifs à la fois.
Selon PrismML, cette approche permettrait de conserver un niveau d’intelligence proche des grands modèles cloud tout en profitant des avantages du traitement local : confidentialité, rapidité et fonctionnement hors connexion.
Toujours selon The Information, Apple aurait déjà rencontré les équipes de PrismML afin d’étudier la manière dont cette technologie pourrait être intégrée à ses futurs produits. Aucun accord n’aurait été conclu pour le moment, mais ces discussions montrent que Cupertino cherche activement à renforcer les capacités d’Apple Intelligence.
PrismML prévoit d’ailleurs de publier son modèle en open source le 14 juillet, avec des démonstrations mettant notamment en avant des tâches complexes comme le développement logiciel.
Depuis le lancement d’Apple Intelligence, Apple cherche à trouver le bon équilibre entre les traitements effectués directement sur l’appareil et ceux confiés au Private Cloud Compute. La capacité à exécuter des modèles beaucoup plus volumineux directement sur un iPhone constituerait un changement majeur.
Cela permettrait d’améliorer les performances de Siri, des outils d’écriture, des résumés intelligents ou encore des futures fonctions d’IA sans dépendre systématiquement d’une connexion Internet ou d’une infrastructure distante.
Cette approche s’inscrit dans une stratégie plus large. Apple aurait récemment réalisé l’acquisition de Q.ai, une startup spécialisée dans l’intelligence artificielle, pour un montant estimé à 2 milliards de dollars. La société travaille également avec Google sur la nouvelle génération de Siri AI, attendue avec la version finale d’iOS 27.
Si PrismML venait à rejoindre cet écosystème, Apple pourrait disposer d’un atout supplémentaire pour accélérer le développement d’une intelligence artificielle toujours plus performante, sans sacrifier la confidentialité, l’un des principaux arguments mis en avant par la marque.
Apple accuse encore un certain retard face à OpenAI ou Google sur les modèles d’IA les plus puissants. Mais plutôt que de chercher uniquement à développer des modèles toujours plus massifs dans le cloud, Cupertino semble privilégier une autre voie : rendre ces modèles suffisamment compacts pour fonctionner directement sur ses appareils. Si la technologie de PrismML tient ses promesses, elle pourrait devenir une pièce importante de l’évolution d’Apple Intelligence dans les prochaines années.
Une IA avec 27 milliards de paramètres sur un iPhone ?!
L’exploit mis en avant par PrismML est particulièrement impressionnant. La startup affirme être parvenue à adapter Qwen 3.6, un modèle open source développé par Alibaba, afin qu’il puisse fonctionner directement sur un iPhone 17 Pro.
Ce modèle compte 27 milliards de paramètres, soit un niveau de complexité généralement réservé aux modèles exécutés dans des centres de données. À titre de comparaison, les modèles utilisés aujourd’hui sur les smartphones ne mobilisent souvent que quelques milliards de paramètres actifs à la fois.
Selon PrismML, cette approche permettrait de conserver un niveau d’intelligence proche des grands modèles cloud tout en profitant des avantages du traitement local : confidentialité, rapidité et fonctionnement hors connexion.
Apple sur les rangs !
Toujours selon The Information, Apple aurait déjà rencontré les équipes de PrismML afin d’étudier la manière dont cette technologie pourrait être intégrée à ses futurs produits. Aucun accord n’aurait été conclu pour le moment, mais ces discussions montrent que Cupertino cherche activement à renforcer les capacités d’Apple Intelligence.
PrismML prévoit d’ailleurs de publier son modèle en open source le 14 juillet, avec des démonstrations mettant notamment en avant des tâches complexes comme le développement logiciel.
Depuis le lancement d’Apple Intelligence, Apple cherche à trouver le bon équilibre entre les traitements effectués directement sur l’appareil et ceux confiés au Private Cloud Compute. La capacité à exécuter des modèles beaucoup plus volumineux directement sur un iPhone constituerait un changement majeur.
Cela permettrait d’améliorer les performances de Siri, des outils d’écriture, des résumés intelligents ou encore des futures fonctions d’IA sans dépendre systématiquement d’une connexion Internet ou d’une infrastructure distante.
Apple multiplie les investissement dans l'IA
Cette approche s’inscrit dans une stratégie plus large. Apple aurait récemment réalisé l’acquisition de Q.ai, une startup spécialisée dans l’intelligence artificielle, pour un montant estimé à 2 milliards de dollars. La société travaille également avec Google sur la nouvelle génération de Siri AI, attendue avec la version finale d’iOS 27.
Si PrismML venait à rejoindre cet écosystème, Apple pourrait disposer d’un atout supplémentaire pour accélérer le développement d’une intelligence artificielle toujours plus performante, sans sacrifier la confidentialité, l’un des principaux arguments mis en avant par la marque.
Qu’en penser ?
Apple accuse encore un certain retard face à OpenAI ou Google sur les modèles d’IA les plus puissants. Mais plutôt que de chercher uniquement à développer des modèles toujours plus massifs dans le cloud, Cupertino semble privilégier une autre voie : rendre ces modèles suffisamment compacts pour fonctionner directement sur ses appareils. Si la technologie de PrismML tient ses promesses, elle pourrait devenir une pièce importante de l’évolution d’Apple Intelligence dans les prochaines années.