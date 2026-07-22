OpenAI lance un programme ChatGPT pour les PME

Un programme dédié aux PME

CHATGPT devient un véritable assistant de travail

L’Application ChatGPT continue d'évoluer

Qu’en penser ?



Avec ce nouveau programme destiné aux PME, OpenAI montre clairement que sa priorité ne se limite plus au grand public. L’entreprise cherche désormais à faire de ChatGPT un véritable compagnon de travail, capable d’assister aussi bien les indépendants que les petites structures dans leurs tâches quotidiennes. Le cap des 10 millions d’utilisateurs de ChatGPT Work et Codex confirme au passage que cette stratégie commence à porter ses fruits, alors que la concurrence s’intensifie sur le marché des assistants IA professionnels.

AvecLe programme repose sur quatre grands axes. Les entreprises participantes auront accès à des formations virtuelles animées par des experts, à des AI Academies organisées en présentiel aux États-Unis, ainsi qu’à des guides pratiques destinés à faciliter la prise en main de ChatGPT.OpenAI promet également unet à undans les besoins des petites entreprises. Les sociétés intéressées peuvent d’ores et déjà s’inscrire via un formulaire mis en ligne par OpenAI.Contrairement au chatbot classique, cette version est conçue pour prendre en charge des tâches plus complexes grâce à des agents capables d’exécuter plusieurs actions, d’automatiser certains processus ou d’assister les équipes dans leur quotidien.La société en profite pour annoncer un nouveau cap :. Cette progression est particulièrement rapide. Plus tôt ce mois-ci, OpenAI avait déjà communiqué sur la forte croissance de Codex. En quelques semaines, la base d’utilisateurs a ainsi doublé grâce à l’intégration progressive de cette technologie dans l’écosystème ChatGPT.Au début du mois, l’entreprise a remplacé l’ancienne application par une version reposant sur l’architecture de Codex, apportant davantage de fonctionnalités destinées à l’exécution de tâches et à l’automatisation.OpenAI a donc publié plusieurs mises à jour afin de retrouver un meilleur équilibre entre les conversations classiques avec ChatGPT et les nouvelles fonctions orientées productivité.