OpenAI lance un programme ChatGPT pour les PME
Par Laurence - Publié le
OpenAI poursuit son offensive sur le marché professionnel. L’entreprise vient d’annoncer ChatGPT for small business, un nouveau programme destiné aux petites entreprises souhaitant intégrer l’intelligence artificielle dans leurs activités. Dans le même temps, OpenAI révèle que ChatGPT Work et Codex totalisent désormais 10 millions d’utilisateurs. Ces deux annonces illustrent la volonté de la société de faire de ChatGPT un véritable outil de travail, bien au-delà du simple assistant conversationnel.
Avec ChatGPT for small business, OpenAI souhaite accompagner les PME dans l’adoption de l’intelligence artificielle. Le programme repose sur quatre grands axes. Les entreprises participantes auront accès à des formations virtuelles animées par des experts, à des AI Academies organisées en présentiel aux États-Unis, ainsi qu’à des guides pratiques destinés à faciliter la prise en main de ChatGPT.
OpenAI promet également un accès à de nouveaux agents IA et à un réseau de partenaires spécialisés dans les besoins des petites entreprises. Les sociétés intéressées peuvent d’ores et déjà s’inscrire via un formulaire mis en ligne par OpenAI.
Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large autour de ChatGPT Work. Contrairement au chatbot classique, cette version est conçue pour prendre en charge des tâches plus complexes grâce à des agents capables d’exécuter plusieurs actions, d’automatiser certains processus ou d’assister les équipes dans leur quotidien. OpenAI cherche ainsi à transformer ChatGPT en véritable plateforme de productivité, capable d’aller bien au-delà de la simple génération de texte.
La société en profite pour annoncer un nouveau cap : 10 millions d’utilisateurs utilisent désormais ChatGPT Work et Codex. Cette progression est particulièrement rapide. Plus tôt ce mois-ci, OpenAI avait déjà communiqué sur la forte croissance de Codex. En quelques semaines, la base d’utilisateurs a ainsi doublé grâce à l’intégration progressive de cette technologie dans l’écosystème ChatGPT.
OpenAI a également profondément remanié son application de bureau. Au début du mois, l’entreprise a remplacé l’ancienne application par une version reposant sur l’architecture de Codex, apportant davantage de fonctionnalités destinées à l’exécution de tâches et à l’automatisation.
Cette évolution a toutefois rendu l’interface plus complexe. OpenAI a donc publié plusieurs mises à jour afin de retrouver un meilleur équilibre entre les conversations classiques avec ChatGPT et les nouvelles fonctions orientées productivité.
Avec ce nouveau programme destiné aux PME, OpenAI montre clairement que sa priorité ne se limite plus au grand public. L’entreprise cherche désormais à faire de ChatGPT un véritable compagnon de travail, capable d’assister aussi bien les indépendants que les petites structures dans leurs tâches quotidiennes. Le cap des 10 millions d’utilisateurs de ChatGPT Work et Codex confirme au passage que cette stratégie commence à porter ses fruits, alors que la concurrence s’intensifie sur le marché des assistants IA professionnels.
Un programme dédié aux PME
Avec ChatGPT for small business, OpenAI souhaite accompagner les PME dans l’adoption de l’intelligence artificielle. Le programme repose sur quatre grands axes. Les entreprises participantes auront accès à des formations virtuelles animées par des experts, à des AI Academies organisées en présentiel aux États-Unis, ainsi qu’à des guides pratiques destinés à faciliter la prise en main de ChatGPT.
OpenAI promet également un accès à de nouveaux agents IA et à un réseau de partenaires spécialisés dans les besoins des petites entreprises. Les sociétés intéressées peuvent d’ores et déjà s’inscrire via un formulaire mis en ligne par OpenAI.
CHATGPT devient un véritable assistant de travail
Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large autour de ChatGPT Work. Contrairement au chatbot classique, cette version est conçue pour prendre en charge des tâches plus complexes grâce à des agents capables d’exécuter plusieurs actions, d’automatiser certains processus ou d’assister les équipes dans leur quotidien. OpenAI cherche ainsi à transformer ChatGPT en véritable plateforme de productivité, capable d’aller bien au-delà de la simple génération de texte.
La société en profite pour annoncer un nouveau cap : 10 millions d’utilisateurs utilisent désormais ChatGPT Work et Codex. Cette progression est particulièrement rapide. Plus tôt ce mois-ci, OpenAI avait déjà communiqué sur la forte croissance de Codex. En quelques semaines, la base d’utilisateurs a ainsi doublé grâce à l’intégration progressive de cette technologie dans l’écosystème ChatGPT.
L’Application ChatGPT continue d'évoluer
OpenAI a également profondément remanié son application de bureau. Au début du mois, l’entreprise a remplacé l’ancienne application par une version reposant sur l’architecture de Codex, apportant davantage de fonctionnalités destinées à l’exécution de tâches et à l’automatisation.
Cette évolution a toutefois rendu l’interface plus complexe. OpenAI a donc publié plusieurs mises à jour afin de retrouver un meilleur équilibre entre les conversations classiques avec ChatGPT et les nouvelles fonctions orientées productivité.
Qu’en penser ?
Avec ce nouveau programme destiné aux PME, OpenAI montre clairement que sa priorité ne se limite plus au grand public. L’entreprise cherche désormais à faire de ChatGPT un véritable compagnon de travail, capable d’assister aussi bien les indépendants que les petites structures dans leurs tâches quotidiennes. Le cap des 10 millions d’utilisateurs de ChatGPT Work et Codex confirme au passage que cette stratégie commence à porter ses fruits, alors que la concurrence s’intensifie sur le marché des assistants IA professionnels.