macOS 27 : les 13 voix de Siri AI !

Une interface qui change complètement d'approche

Voice Pad

L’audio spatial en jeu

Jusqu'à 13 voix pour Siri AI ?

Une interface commune à tous les systèmes

Qu’en penser ?



Cette découverte montre qu’Apple ne se contente pas d’améliorer les performances de Siri AI : la firme semble également vouloir soigner toute l’expérience utilisateur qui l’entoure. Le choix de la voix, souvent relégué à un simple menu de réglages, pourrait devenir une étape beaucoup plus immersive et personnalisée.



Mais une inconnue importante demeure : cette interface fera-t-elle partie de la version finale de macOS 27 ? Comme souvent avec les fonctions cachées découvertes dans les bêtas, rien ne garantit qu’Apple choisira de la présenter dès le lancement de Siri AI en septembre.

Baptisée officieusement, elle abandonne la traditionnelle liste de voix dans les Réglages systèmesur laquelle différentes voix sont représentées par des points colorés.De nouveaux points apparaissent, les couleurs évoluent et les caractéristiques des différentes voix changent de manière fluide au fur et à mesure des déplacements. Apple semble vouloir transformer une simple étape de configuration en une véritable expérience interactive.L’interface ne se contente pas d’être visuelle.. À mesure que le curseur s’approche d’une voix, celle-ci devient plus présente et plus intelligible, tandis que les autres s’éloignent progressivement dans l’espace sonore., comme le volume, la réverbération ou encore les filtres audio, en fonction de la position, de la vitesse et de la direction du pointeur. Cette approche inédite rappelle davantage une exploration sonore qu’un simple menu de configuration.. L’interface comporte, laissant penser qu’Apple pourrait proposer jusqu’à treize voix différentes pour Siri AI. Les modèles vocaux ne sont toutefois pas encore présents dans cette bêta. Pour le moment, le système utilise uniquement les deux voix actuellement disponibles.En revanche,notamment le genre, l’âge ou encore le caractère. Apple préparerait ainsi des voix allant d’une jeune femme à la voix douce jusqu’à un homme adulte à la voix plus grave, sans oublier plusieurs profils plus âgés.Le système de configuration repose sur le même framework que celui utilisé par iOS 27, ce qui laisse penser qu’une interface similaire pourrait également arriver sur. Selon les informations découvertes dans la bêta,, signe qu’Apple prépare un déploiement à grande échelle.. Son utilisation nécessite notamment de désactiver certaines protections de macOS et d’intervenir directement dans le code de la bêta.