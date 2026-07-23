macOS 27 : les 13 voix de Siri AI !
Par Laurence - Publié le
Apple continue d’affiner Siri AI avant son lancement prévu en septembre avec iOS 27, macOS 27 Golden Gate et les autres mises à jour de l’écosystème. Une nouvelle découverte dans la quatrième bêta de macOS 27 révèle qu’Apple travaille sur une interface entièrement repensée pour sélectionner la voix de Siri, bien plus immersive que les menus actuels. Même si cette fonction reste cachée et inachevée, elle donne un aperçu de l’ambition d’Apple pour sa nouvelle génération d’assistant vocal.
Découverte sur les forums US, cette nouvelle interface est encore désactivée dans la bêta 4 de macOS 27. Baptisée officieusement
En déplaçant simplement le pointeur sur cette zone, l’interface s’anime progressivement. De nouveaux points apparaissent, les couleurs évoluent et les caractéristiques des différentes voix changent de manière fluide au fur et à mesure des déplacements. Apple semble vouloir transformer une simple étape de configuration en une véritable expérience interactive.
L’interface ne se contente pas d’être visuelle. Elle exploite également l’audio spatial pour rendre l’expérience plus naturelle. À mesure que le curseur s’approche d’une voix, celle-ci devient plus présente et plus intelligible, tandis que les autres s’éloignent progressivement dans l’espace sonore.
Le système ajuste automatiquement plusieurs paramètres, comme le volume, la réverbération ou encore les filtres audio, en fonction de la position, de la vitesse et de la direction du pointeur. Cette approche inédite rappelle davantage une exploration sonore qu’un simple menu de configuration.
L’un des éléments les plus intéressants concerne le nombre de voix prévues. L’interface comporte 13 emplacements, laissant penser qu’Apple pourrait proposer jusqu’à treize voix différentes pour Siri AI. Les modèles vocaux ne sont toutefois pas encore présents dans cette bêta. Pour le moment, le système utilise uniquement les deux voix actuellement disponibles.
En revanche, plusieurs fichiers découverts dans macOS 27 décrivent déjà ces futures voix selon différents critères, notamment le genre, l’âge ou encore le caractère. Apple préparerait ainsi des voix allant d’une jeune femme à la voix douce jusqu’à un homme adulte à la voix plus grave, sans oublier plusieurs profils plus âgés.
Cette nouveauté ne serait pas réservée au Mac. Le système de configuration repose sur le même framework que celui utilisé par iOS 27, ce qui laisse penser qu’une interface similaire pourrait également arriver sur iPhone et iPad. Selon les informations découvertes dans la bêta, cette expérience est déjà localisée dans 44 langues, signe qu’Apple prépare un déploiement à grande échelle.
En revanche, il est encore impossible de l’activer facilement. Son utilisation nécessite notamment de désactiver certaines protections de macOS et d’intervenir directement dans le code de la bêta.
Cette découverte montre qu’Apple ne se contente pas d’améliorer les performances de Siri AI : la firme semble également vouloir soigner toute l’expérience utilisateur qui l’entoure. Le choix de la voix, souvent relégué à un simple menu de réglages, pourrait devenir une étape beaucoup plus immersive et personnalisée.
Mais une inconnue importante demeure : cette interface fera-t-elle partie de la version finale de macOS 27 ? Comme souvent avec les fonctions cachées découvertes dans les bêtas, rien ne garantit qu’Apple choisira de la présenter dès le lancement de Siri AI en septembre.
Une interface qui change complètement d'approche
Découverte sur les forums US, cette nouvelle interface est encore désactivée dans la bêta 4 de macOS 27. Baptisée officieusement
Voice Pad, elle abandonne la traditionnelle liste de voix dans les Réglages système au profit d’une surface sombre et minimaliste sur laquelle différentes voix sont représentées par des points colorés.
En déplaçant simplement le pointeur sur cette zone, l’interface s’anime progressivement. De nouveaux points apparaissent, les couleurs évoluent et les caractéristiques des différentes voix changent de manière fluide au fur et à mesure des déplacements. Apple semble vouloir transformer une simple étape de configuration en une véritable expérience interactive.
L’audio spatial en jeu
L’interface ne se contente pas d’être visuelle. Elle exploite également l’audio spatial pour rendre l’expérience plus naturelle. À mesure que le curseur s’approche d’une voix, celle-ci devient plus présente et plus intelligible, tandis que les autres s’éloignent progressivement dans l’espace sonore.
Le système ajuste automatiquement plusieurs paramètres, comme le volume, la réverbération ou encore les filtres audio, en fonction de la position, de la vitesse et de la direction du pointeur. Cette approche inédite rappelle davantage une exploration sonore qu’un simple menu de configuration.
Jusqu'à 13 voix pour Siri AI ?
L’un des éléments les plus intéressants concerne le nombre de voix prévues. L’interface comporte 13 emplacements, laissant penser qu’Apple pourrait proposer jusqu’à treize voix différentes pour Siri AI. Les modèles vocaux ne sont toutefois pas encore présents dans cette bêta. Pour le moment, le système utilise uniquement les deux voix actuellement disponibles.
En revanche, plusieurs fichiers découverts dans macOS 27 décrivent déjà ces futures voix selon différents critères, notamment le genre, l’âge ou encore le caractère. Apple préparerait ainsi des voix allant d’une jeune femme à la voix douce jusqu’à un homme adulte à la voix plus grave, sans oublier plusieurs profils plus âgés.
Une interface commune à tous les systèmes
Cette nouveauté ne serait pas réservée au Mac. Le système de configuration repose sur le même framework que celui utilisé par iOS 27, ce qui laisse penser qu’une interface similaire pourrait également arriver sur iPhone et iPad. Selon les informations découvertes dans la bêta, cette expérience est déjà localisée dans 44 langues, signe qu’Apple prépare un déploiement à grande échelle.
En revanche, il est encore impossible de l’activer facilement. Son utilisation nécessite notamment de désactiver certaines protections de macOS et d’intervenir directement dans le code de la bêta.
Qu’en penser ?
Cette découverte montre qu’Apple ne se contente pas d’améliorer les performances de Siri AI : la firme semble également vouloir soigner toute l’expérience utilisateur qui l’entoure. Le choix de la voix, souvent relégué à un simple menu de réglages, pourrait devenir une étape beaucoup plus immersive et personnalisée.
Mais une inconnue importante demeure : cette interface fera-t-elle partie de la version finale de macOS 27 ? Comme souvent avec les fonctions cachées découvertes dans les bêtas, rien ne garantit qu’Apple choisira de la présenter dès le lancement de Siri AI en septembre.