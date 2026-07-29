Google veut moderniser les prévisions météo avec l’IA et le cloud

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE SUPERCALCULATEURS

DES PRÉVISIONS PLUS RAPIDES ET PLUS PRÉCISES

Image : NOAA

UNE COLLABORATION QUI DURE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES

Qu’en penser ?



La migration des supercalculateurs de la NOAA vers Google Cloud constitue bien plus qu’un simple changement d’infrastructure. Elle témoigne de la place croissante qu’occupent le cloud et l’intelligence artificielle dans la recherche scientifique et les services publics. Si cette modernisation tient ses promesses, elle pourrait améliorer la qualité des prévisions météorologiques tout en ouvrant la voie à de nouveaux usages de l’IA dans les sciences du climat. Reste désormais à voir si d’autres agences météorologiques à travers le monde suivront la même stratégie.

Le projet concerne le(WCOSS),. Jusqu’à présent, ces calculs reposaient principalement sur des infrastructures locales. Désormais, ils s’appuieront sur les machines virtuelles H4D de Google Cloud, équipées des processeurs AMD EPYC de cinquième génération.Ces serveurs sont spécialement conçus pour. Ils offrent une puissance de traitement élevée ainsi qu’un réseau à très faible latence, deux éléments indispensables pour. Google compare cette architecture à un convoi de véhicules circulant sur une autoroute dédiée, capable de partager instantanément les informations entre chaque unité, plutôt qu’à une flotte de véhicules fonctionnant de manière indépendante.Grâce à cette infrastructure,et intégrer plus facilement les dernières avancées scientifiques. L’objectif est d’améliorer la précision des prévisions, qu’il s’agisse des phénomènes météorologiques quotidiens ou d’événements extrêmes comme les ouragans, les tempêtes ou les incendies.Cette transition vers le cloud doit également offriraux équipes scientifiques, qui pourront adapter plus facilement leurs capacités de calcul en fonction des besoins.Ce contrat ne constitue pas une première entre Google et la NOAA. Les deux organisationssur différents projets liés à la gestion de données environnementales, à la surveillance des incendies en temps réel ou encore à la protection des écosystèmes marins. Google rappelle également que la NOAA avait adoptécomme suite collaborative.Plus récemment, plusieurs projets pilotes ont permis d’explorer les possibilités offertes par l’intelligence artificielle. Parmi eux figurepour anticiper l’arrivée de l’ouragan Melissa. Selon Google, ce modèle aurait permis de prévoir son impact en catégorie 5, cinq jours avant son arrivée sur les côtes, facilitant ainsi les alertes et les évacuations. L’agence explore égalementafin de développer des applications d’IA destinées à assister ses chercheurs.