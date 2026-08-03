Gemini Robotics 2 : l’IA de Google prend le contrôle de robots humanoïdes

DES ROBOTS QUI PEUVENT ENFIN BOUGER NATURELLEMENT

UNE DEXTÉRITÉ QUI SE RAPPROCHE DE CELLE D’UN HUMAIN

DES ROBOTS QUI RÉFLÉCHISSENT… ET TRAVAILLENT EN ÉQUIPE

LA SÉCURITÉ RESTE UNE PRIORITÉ

Qu’en penser ?



L’intelligence artificielle quitte progressivement les écrans pour entrer dans le monde physique. Jusqu’ici, les modèles génératifs savaient répondre à des questions, écrire du texte ou produire des images. Avec Gemini Robotics 2, Google montre qu’ils peuvent désormais piloter des machines capables d’interagir avec leur environnement.



Cette évolution ouvre des perspectives considérables, aussi bien dans l’industrie que dans les services ou l’assistance aux personnes. Mais elle pose aussi de nouveaux défis. Plus les robots gagneront en autonomie, plus les questions de sécurité, de responsabilité et de contrôle deviendront centrales. Google semble en être conscient en mettant l’accent sur les garde-fous dès cette nouvelle génération. Reste désormais à savoir combien de temps il faudra avant que ces démonstrations quittent les laboratoires pour s’inviter dans les usines… ou même dans les foyers.

Présentée plus tôt cette année, la première version de Gemini Robotics se concentrait principalement sur la manipulation d’objets posés sur une table.Désormais, l’intelligence artificielle pilote l’intégralité du corps d’un robot humanoïde. Elle peut le faire marcher, s’accroupir, se pencher, garder son équilibre ou encore utiliser ses deux bras pour accomplir des tâches complexes.Lors des, Google a notamment montré le robot Apollo 2 d’Apptronik récupérer un arrosoir, traverser une pièce puis le déposer sur une étagère basse. Le même modèle d’IA a également été utilisé sur d’autres plateformes robotiques, preuve qu’il peut s’adapter rapidement à différentes architectures.Google affirme également avoir considérablement amélioré la précision des mouvements. Grâce aux mains à cinq doigts d’Apollo 2,. Sur des bras robotiques industriels équipés de pinces, il peut réaliser des manipulations précises, utiliser des outils ou assembler différents objets.Contrairement aux robots traditionnels, programmés pour répéter toujours la même opération, Gemini Robotics cherche à comprendre la tâche demandée afin d’adapter ses mouvements en fonction de l’environnement.Google accompagne cette annonce de deux nouveaux modèles complémentaires. LIl analyse une consigne vocale, la décompose en plusieurs étapes et suit leur exécution jusqu’à la fin. Le système peut prendre des centaines de décisions au cours d’une mission, corriger ses erreurs et modifier sa stratégie lorsqu’un imprévu survient.Une approche particulièrement intéressante pour les environnements industriels ou les zones où la connexion Internet est limitée.Autre nouveauté importante : plusieurs robots peuvent désormais coopérer. Ils sont capables de communiquer entre eux afin de répartir les tâches et réaliser ensemble des opérations qu’un seul robot ne pourrait pas accomplir.Google insiste également sur les aspects liés à la sécurité. Le groupe introduit un nouvel outil d’évaluation baptisé ASIMOV-Agentic, destiné à mesurer le comportement des robots face à des situations potentiellement dangereuses.L’objectif est notamment dereconnaissent leurs limites et demandent de l’aide lorsqu’ils ne sont pas certains de pouvoir accomplir une tâche. Gemini Robotics ER 2 améliore également la détection des personnes à proximité, permettant au robot de ralentir ou de s’arrêter lorsqu’un humain s’approche.