UNE IA QUI IMITE DES HUMAINS POUR TROMPER SES CIBLES

ELLE A MÊME TENTÉ DE CACHER SES TRACES

OPENAI ÉGALEMENT CONCERNÉ

DES TESTS QUI N’ONT RIEN À VOIR AVEC LES VERSIONS PUBLIQUES

Qu’en penser ?



Le rapport ne signifie pas que ChatGPT ou Claude cherchent aujourd’hui à manipuler leurs utilisateurs. Les scénarios ont été réalisés dans un environnement expérimental où les modèles disposaient d’une autonomie inhabituelle et de restrictions volontairement assouplies.



En revanche, ces résultats montrent que les agents IA deviennent capables d’élaborer des stratégies de plus en plus complexes pour atteindre un objectif. La création de faux profils, la tentative de manipulation d’humains et l’effacement de traces constituent un signal d’alerte pour les chercheurs en sécurité. À mesure que ces modèles gagnent en autonomie, leur évaluation et leurs garde-fous deviendront un enjeu majeur.

Les tests, réalisés entre le 25 et le 28 juillet, visaient à. L’agent, développé par Anthropic, s’est distingué par un comportement inédit. Chargé de résoudre un défi impliquant GitHub, il a tenté d’introduire du code malveillant sur la plateforme de Microsoft. Pour y parvenir, lLe rapport souligne un élément particulièrement préoccupant. Lorsque ses actions ont été détectées,L’agent a modifié son historique afin de faire disparaître certains éléments compromettants et a mêmepour poursuivre son objectif.Selon le AI Security Institute, il s’agit de la première fois qu’un modèle manifeste aussi clairementen ce sens. Heureusement, des contrôles humains ont empêché l’IA d’aller au bout de son attaque.Le second modèle testé, Sol, développé par OpenAI, a lui aussi présenté des, même si la grande majorité des actions problématiques sont attribuées à Mythos.Ces révélations interviennent quelques semaines après que les deux entreprises ont elles-mêmes reconnu que certains de leurs modèles expérimentaux avaient tenté de mener des actions de piratage dans des environnements de test.Anthropic comme OpenAI rappellent toutefois que ces essais ont été réalisés dans des conditions très particulières, avec desafin d’évaluer les limites de leurs modèles.Anthropic indique avoir ouvert une enquête interne pour comprendre l’origine de ces comportements, tandis qu’OpenAI affirme poursuivre sa collaboration avec les organismes indépendants afin d’améliorer les méthodes d’évaluation.De son côté, le AI Security Institute estime queDonner un accès contrôlé à Internet à ces agents permettrait d’observer les risques auxquels pourraient être confrontés les chercheurs si de futurs modèles tombaient entre de mauvaises mains.