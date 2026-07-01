Siri AI en Europe : Tim Cook va-t-il réussir à débloquer le dossier ?
Par Laurence - Publié le
Le dialogue reprend entre Apple et l’Union européenne. Après plusieurs semaines de tensions autour du report de Siri AI sur le Vieux Continent, Tim Cook aurait personnellement rencontré la vice-présidente exécutive de la Commission européenne, Henna Virkkunen, afin de trouver une issue au conflit. Une première étape qui pourrait permettre à Apple de lancer son nouvel assistant intelligent en Europe sans enfreindre les règles du Digital Markets Act (DMA).
Lors de la WWDC 2026, Apple avait annoncé que Siri AI ne serait finalement pas disponible en Europe lors du lancement d’iOS 27 et d’iPadOS 27. Dans un communiqué particulièrement inhabituel, publié quelques heures après la conférence, la firme avait directement mis en cause le DMA dans un communiqué vindicatif. Apple expliquait que les autorités européennes avaient refusé toutes les solutions proposées pour rendre Siri AI compatible avec les nouvelles obligations d’interopérabilité imposées par Bruxelles.
Parmi ces propositions figurait notamment le Trusted System Agent, un système censé permettre aux autres assistants vocaux d’accéder aux mêmes fonctions que Siri AI tout en préservant la confidentialité et la sécurité des utilisateurs. Apple affirmait également avoir proposé une période de transition de 18 mois afin de déployer progressivement cette architecture, une demande qui aurait été rejetée par la Commission.
La réaction européenne ne s’était pas fait attendre. Le porte-parole de la Commission, Thomas Regnier, avait rapidement rejeté les accusations d’Apple, affirmant que rien dans le DMA n’empêche le lancement de Siri AI en Europe. Selon Bruxelles, Apple n’aurait tout simplement pas présenté de solution d’interopérabilité répondant aux exigences européennes en matière de sécurité et de protection des données. Depuis, chacun campe sur ses positions.
Selon le Financial Times, Tim Cook a finalement pris le dossier en main. Le patron d’Apple aurait participé aujourd’hui à une réunion en visioconférence avec Henna Virkkunen afin d’explorer une solution permettant de lancer Siri AI en Europe tout en évitant les lourdes sanctions financières prévues par le DMA.
La Commission européenne s’est montrée particulièrement prudente, se contentant d’évoquer un
L’implication directe de Tim Cook montre l’importance prise par cette affaire. Ce dernier s’était déjà personnellement exprimé il y a quelques semaines au sujet de la crise mondiale des mémoires, peu avant la hausse des prix des Mac et des iPad. Quelques jours plus tard, on apprenait que la firme faisait activement pression sur l’administration américaine afin d’obtenir davantage de souplesse concernant certains fournisseurs chinois.
Le dossier Siri AI semble désormais suivre la même logique : Apple cherche à résoudre rapidement un blocage devenu stratégique pour l’avenir d’Apple Intelligence.
Même si cette réunion ne garantit pas un accord à court terme, elle montre que le dialogue entre Apple et Bruxelles n’est pas rompu. Siri AI constitue l’une des principales nouveautés d’iOS 27 et son absence en Europe fragiliserait considérablement le déploiement d’Apple Intelligence sur le continent. Le fait que Tim Cook s’implique personnellement dans les négociations laisse penser qu’Apple souhaite désormais trouver un compromis, après plusieurs semaines d’échanges particulièrement tendus.
Retour sur un bras de fer très médiatisé
Lors de la WWDC 2026, Apple avait annoncé que Siri AI ne serait finalement pas disponible en Europe lors du lancement d’iOS 27 et d’iPadOS 27. Dans un communiqué particulièrement inhabituel, publié quelques heures après la conférence, la firme avait directement mis en cause le DMA dans un communiqué vindicatif. Apple expliquait que les autorités européennes avaient refusé toutes les solutions proposées pour rendre Siri AI compatible avec les nouvelles obligations d’interopérabilité imposées par Bruxelles.
Parmi ces propositions figurait notamment le Trusted System Agent, un système censé permettre aux autres assistants vocaux d’accéder aux mêmes fonctions que Siri AI tout en préservant la confidentialité et la sécurité des utilisateurs. Apple affirmait également avoir proposé une période de transition de 18 mois afin de déployer progressivement cette architecture, une demande qui aurait été rejetée par la Commission.
La réponse de Bruxelles
La réaction européenne ne s’était pas fait attendre. Le porte-parole de la Commission, Thomas Regnier, avait rapidement rejeté les accusations d’Apple, affirmant que rien dans le DMA n’empêche le lancement de Siri AI en Europe. Selon Bruxelles, Apple n’aurait tout simplement pas présenté de solution d’interopérabilité répondant aux exigences européennes en matière de sécurité et de protection des données. Depuis, chacun campe sur ses positions.
Selon le Financial Times, Tim Cook a finalement pris le dossier en main. Le patron d’Apple aurait participé aujourd’hui à une réunion en visioconférence avec Henna Virkkunen afin d’explorer une solution permettant de lancer Siri AI en Europe tout en évitant les lourdes sanctions financières prévues par le DMA.
La Commission européenne s’est montrée particulièrement prudente, se contentant d’évoquer un
échange constructif sur des sujets d’intérêt commun, sans donner davantage de détails sur l’avancée des discussions. Aucun calendrier n’a été communiqué concernant une éventuelle arrivée de Siri AI dans l’Union européenne.
Un dossier devenu stratégique pour Apple
L’implication directe de Tim Cook montre l’importance prise par cette affaire. Ce dernier s’était déjà personnellement exprimé il y a quelques semaines au sujet de la crise mondiale des mémoires, peu avant la hausse des prix des Mac et des iPad. Quelques jours plus tard, on apprenait que la firme faisait activement pression sur l’administration américaine afin d’obtenir davantage de souplesse concernant certains fournisseurs chinois.
Le dossier Siri AI semble désormais suivre la même logique : Apple cherche à résoudre rapidement un blocage devenu stratégique pour l’avenir d’Apple Intelligence.
Qu’en penser ?
Même si cette réunion ne garantit pas un accord à court terme, elle montre que le dialogue entre Apple et Bruxelles n’est pas rompu. Siri AI constitue l’une des principales nouveautés d’iOS 27 et son absence en Europe fragiliserait considérablement le déploiement d’Apple Intelligence sur le continent. Le fait que Tim Cook s’implique personnellement dans les négociations laisse penser qu’Apple souhaite désormais trouver un compromis, après plusieurs semaines d’échanges particulièrement tendus.