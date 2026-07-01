Siri AI en Europe : Tim Cook va-t-il réussir à débloquer le dossier ?

Qu’en penser ?



Même si cette réunion ne garantit pas un accord à court terme, elle montre que le dialogue entre Apple et Bruxelles n’est pas rompu. Siri AI constitue l’une des principales nouveautés d’iOS 27 et son absence en Europe fragiliserait considérablement le déploiement d’Apple Intelligence sur le continent. Le fait que Tim Cook s’implique personnellement dans les négociations laisse penser qu’Apple souhaite désormais trouver un compromis, après plusieurs semaines d’échanges particulièrement tendus.