Claude : Anthropic explique comment son marqueur invisible va fonctionner

UN FILIGRANE CACHÉ DANS LE CHOIX DES MOTS

LA TECHNOLOGIE SYNTHID-TEXT DE GOOGLE

détecteur d’IA

PEUT-ON FAIRE DISPARAÎTRE LE FILIGRANE ?

ET POUR LE CODE ?

Qu’en penser ?



Ces précisions permettent surtout de relativiser certaines craintes apparues après l’annonce initiale. Le filigrane ne sera ni une marque visible attachée définitivement à chaque phrase passée dans Claude, ni une méthode infaillible permettant d’établir l’origine d’un document.



Il devrait en revanche rendre plus facilement identifiable un texte largement généré par Claude et conservé dans un état proche de sa version originale. Et Anthropic ne devrait pas rester longtemps seul : d’autres grands développeurs de modèles se sont engagés à mettre en place leurs propres mécanismes dans le cadre des nouvelles règles européennes.

Anthropic vient de détailler un peu plus la technologie qui accompagnera prochainement les réponses de Claude.Le principe repose sur les nombreuses décisions que peut prendre un modèle lorsqu’il rédige. Pour exprimer une même idée, plusieurs mots ou formulations peuvent être parfaitement acceptables. Claude pourra favoriser certaines possibilités selon un. Leurpermettra en revanche de constituer une sorte de signature statistique, invisible pour le lecteur mais identifiable avec la clé permettant de la rechercher.Anthropic précise désormais la technologie retenue.. L’entreprise prévoit également de proposer une API permettant de rechercher la présence de ce filigrane. Il ne s’agira donc pas d’un traditionneltentant de déterminer l’origine d’un texte en analysant son style.. Avec le watermarking, c’est une signature volontairement introduite lors de la génération qui sera recherchée. Cette évolution doit notamment permettre à Anthropic de respecter les nouvelles obligations européennes en matière de transparence des contenus générés par IA.Selon Anthropic, quelques corrections ne devraient généralement pas suffire à éliminer complètement la signature.À l’inverse,. Anthropic souligne toutefois qu’après une transformation aussi importante, qualifier encore le texte de contenu directement généré par une IA devient plus discutable.Si l’IA intervient uniquement sur quelques erreurs, la très grande majorité des mots restera celle de l’auteur. Le filigrane pourrait alors être trop faible, voire absent.Pour produire du code fonctionnel, Claude dispose généralement dedans le choix des termes et de la syntaxe que lorsqu’il rédige un article. Le watermarking devrait donc y être beaucoup moins présent. Anthropic pourra néanmoins l’introduire lorsqu’il existe plusieurs choix équivalents, par exemple dans certains commentaires.