ChatGPT peut désormais utiliser Messages sur Mac
Par Laurence - Publié le
ChatGPT renforce encore son intégration à macOS —voilà qui va faire grincer des dents. OpenAI vient d’ajouter un plugin Apple Messages à son application pour Mac, capable de rechercher dans les conversations, de préparer des réponses et même d’envoyer des messages à la place de l’utilisateur. Cette fonction est disponible avec tous les abonnements, mais qui nécessite évidemment d’accorder à l’IA un accès particulièrement sensible.
Après avoir progressivement étendu les capacités de ChatGPT sur Mac, OpenAI s’attaque désormais à l’une des applications les plus personnelles de macOS : Messages. Le nouveau plugin Apple Messages permet à ChatGPT de lire et rechercher les conversations présentes sur le Mac, mais également de préparer et d’envoyer des messages. Il fonctionne avec les échanges iMessage, SMS et RCS accessibles depuis l’application Messages.
La fonction est proposée avec toutes les formules de ChatGPT, mais son utilisation est pour le moment réservée à ChatGPT Work et Codex. Elle nécessite également un Mac équipé d’une puce Apple Silicon : les anciens modèles Intel ne sont pas compatibles.
Il ne s’agit pas pour autant de transformer Messages en interface permettant de discuter à distance avec ChatGPT. Le plugin fonctionne dans l’autre sens : c’est ChatGPT qui accède aux conversations stockées sur le Mac et peut agir dans Messages pour le compte de l’utilisateur. On peut par exemple imaginer lui demander de retrouver une information dans une ancienne discussion, de rechercher le message dans lequel un rendez-vous a été fixé ou encore de préparer une réponse à envoyer à un contact.
Quel que soit l'IA ou la fonction, l'enjeu est le même. Donner à une intelligence artificielle la possibilité de lire ses conversations et surtout d’envoyer des messages soulève évidemment quelques questions de confidentialité et de contrôle. OpenAI a donc prévu plusieurs garde-fous. Par défaut, ChatGPT ne peut envoyer un message qu’après avoir obtenu l’autorisation de l’utilisateur, qui doit valider à la fois son contenu et ses destinataires.
Il est néanmoins possible d’accorder une autorisation permanente afin d’éviter ces confirmations successives. OpenAI recommande justement de faire preuve de prudence avec cette possibilité et détaille dans sa documentation les risques associés ainsi que la procédure permettant de révoquer l’accès.
La firme signale également un problème connu concernant certaines tâches capables de désactiver les demandes d’approbation. Une raison supplémentaire pour éviter d’accorder trop rapidement une autonomie complète à ChatGPT lorsqu’il s’agit d’envoyer des messages en son nom.
Cette mise à jour ne se limite pas à Messages. Les conversations épinglées sont désormais synchronisées entre ChatGPT sur Mac et iOS, permettant de retrouver plus facilement les mêmes discussions sur son iPhone.
OpenAI permet aussi de partager une copie en lecture seule d’une conversation Codex locale. Celle-ci reste figée au moment du partage et n’évolue donc pas avec la conversation originale. Sur un compte personnel, toute personne disposant du lien peut y accéder. OpenAI précise que Codex masque certains secrets connus, mais recommande tout de même de vérifier soigneusement le contenu avant de le partager.
ChatGPT Work améliore également ses fonctions collaboratives. Les propriétaires d’un Site peuvent inviter d’autres membres de leur espace de travail à modifier son contenu et ses bases de données, enregistrer différentes versions puis publier les changements.
Enfin, Computer History, lancé la semaine dernière, arrive chez les utilisateurs Pro, Business et Enterprise dans l’Espace économique européen, en Suisse et au Royaume-Uni. Cette fonction facultative nécessite l’activation de Memories et reste désactivée par défaut.
L’accès à Messages illustre bien l’évolution actuelle de ChatGPT : l’IA ne se contente progressivement plus de répondre à des questions, elle peut agir directement dans les applications du Mac. Pouvoir retrouver une information au milieu de centaines de conversations ou préparer rapidement une réponse peut se révéler très pratique.
Mais Messages contient aussi certaines des données les plus privées d’un ordinateur. Conserver la validation avant chaque envoi semble donc particulièrement important, au moins tant que l’utilisateur ne maîtrise pas parfaitement les autorisations accordées à ChatGPT.
CHATGPT ACCÈDE À VOS MESSAGES
Après avoir progressivement étendu les capacités de ChatGPT sur Mac, OpenAI s’attaque désormais à l’une des applications les plus personnelles de macOS : Messages. Le nouveau plugin Apple Messages permet à ChatGPT de lire et rechercher les conversations présentes sur le Mac, mais également de préparer et d’envoyer des messages. Il fonctionne avec les échanges iMessage, SMS et RCS accessibles depuis l’application Messages.
La fonction est proposée avec toutes les formules de ChatGPT, mais son utilisation est pour le moment réservée à ChatGPT Work et Codex. Elle nécessite également un Mac équipé d’une puce Apple Silicon : les anciens modèles Intel ne sont pas compatibles.
Il ne s’agit pas pour autant de transformer Messages en interface permettant de discuter à distance avec ChatGPT. Le plugin fonctionne dans l’autre sens : c’est ChatGPT qui accède aux conversations stockées sur le Mac et peut agir dans Messages pour le compte de l’utilisateur. On peut par exemple imaginer lui demander de retrouver une information dans une ancienne discussion, de rechercher le message dans lequel un rendez-vous a été fixé ou encore de préparer une réponse à envoyer à un contact.
ATTENTION AUX AUTORISATIONS
Quel que soit l'IA ou la fonction, l'enjeu est le même. Donner à une intelligence artificielle la possibilité de lire ses conversations et surtout d’envoyer des messages soulève évidemment quelques questions de confidentialité et de contrôle. OpenAI a donc prévu plusieurs garde-fous. Par défaut, ChatGPT ne peut envoyer un message qu’après avoir obtenu l’autorisation de l’utilisateur, qui doit valider à la fois son contenu et ses destinataires.
Il est néanmoins possible d’accorder une autorisation permanente afin d’éviter ces confirmations successives. OpenAI recommande justement de faire preuve de prudence avec cette possibilité et détaille dans sa documentation les risques associés ainsi que la procédure permettant de révoquer l’accès.
La firme signale également un problème connu concernant certaines tâches capables de désactiver les demandes d’approbation. Une raison supplémentaire pour éviter d’accorder trop rapidement une autonomie complète à ChatGPT lorsqu’il s’agit d’envoyer des messages en son nom.
PLUSIEURS AUTRES NOUVEAUTÉS SUR MAC
Cette mise à jour ne se limite pas à Messages. Les conversations épinglées sont désormais synchronisées entre ChatGPT sur Mac et iOS, permettant de retrouver plus facilement les mêmes discussions sur son iPhone.
OpenAI permet aussi de partager une copie en lecture seule d’une conversation Codex locale. Celle-ci reste figée au moment du partage et n’évolue donc pas avec la conversation originale. Sur un compte personnel, toute personne disposant du lien peut y accéder. OpenAI précise que Codex masque certains secrets connus, mais recommande tout de même de vérifier soigneusement le contenu avant de le partager.
ChatGPT Work améliore également ses fonctions collaboratives. Les propriétaires d’un Site peuvent inviter d’autres membres de leur espace de travail à modifier son contenu et ses bases de données, enregistrer différentes versions puis publier les changements.
Enfin, Computer History, lancé la semaine dernière, arrive chez les utilisateurs Pro, Business et Enterprise dans l’Espace économique européen, en Suisse et au Royaume-Uni. Cette fonction facultative nécessite l’activation de Memories et reste désactivée par défaut.
Qu’en penser ?
L’accès à Messages illustre bien l’évolution actuelle de ChatGPT : l’IA ne se contente progressivement plus de répondre à des questions, elle peut agir directement dans les applications du Mac. Pouvoir retrouver une information au milieu de centaines de conversations ou préparer rapidement une réponse peut se révéler très pratique.
Mais Messages contient aussi certaines des données les plus privées d’un ordinateur. Conserver la validation avant chaque envoi semble donc particulièrement important, au moins tant que l’utilisateur ne maîtrise pas parfaitement les autorisations accordées à ChatGPT.