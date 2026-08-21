ChatGPT peut désormais utiliser Messages sur Mac

Qu’en penser ?



L’accès à Messages illustre bien l’évolution actuelle de ChatGPT : l’IA ne se contente progressivement plus de répondre à des questions, elle peut agir directement dans les applications du Mac. Pouvoir retrouver une information au milieu de centaines de conversations ou préparer rapidement une réponse peut se révéler très pratique.



Mais Messages contient aussi certaines des données les plus privées d’un ordinateur. Conserver la validation avant chaque envoi semble donc particulièrement important, au moins tant que l’utilisateur ne maîtrise pas parfaitement les autorisations accordées à ChatGPT.