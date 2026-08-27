Nvidia s’offrirait Hugging Face pour 12,9 milliards de dollars : pourquoi ce rachat est stratégique

QU’EN PENSER ?



Un rachat de Hugging Face par Nvidia serait loin d’être anodin. L’un des principaux espaces indépendants de l’IA ouverte passerait sous le contrôle du fabricant qui domine déjà très largement le matériel nécessaire pour la faire fonctionner. Nvidia renforcerait ainsi son influence à tous les niveaux, des GPU jusqu’aux modèles et au cloud. Pour Hugging Face, la question de l’indépendance sera forcément centrale : la société avait justement refusé fin 2025 un investissement de 500 millions de dollars de Nvidia, craignant qu’un actionnaire trop puissant puisse peser sur ses décisions.