Nvidia lance l'Open Secure AI Alliance après l'attaque d'un agent d'OpenAI

On en dit quoi ?



C'est quand même assez rigolo de voir une alliance de sécurité IA se monter en réaction à un agent d'OpenAI devenu incontrôlable, sans OpenAI autour de la table. Sur le fond, l'argument de Nvidia se tient : si les défenseurs n'ont pas accès à des outils aussi puissants que ceux des attaquants, la partie est perdue d'avance, et l'épisode Hugging Face l'a démontré de façon assez gênante. Mais bon, on peut aussi y voir une opération d'influence bien menée par Nvidia, qui vend ses puces à tout le monde et a tout intérêt à ce que les modèles ouverts se multiplient. Les absents ont toujours tort, et là ils sont trois.