Macron, meilleur VRP de Mistral ?
Par Vincent Lautier - Publié le
L'appui de l'Elysée a beaucoup compté dans le développement de Mistral. Une enquête de Politico revient sur cette proximité, alors que la présidentielle de 2027 approche. Pour l'entreprise française d'IA, il faudra conserver des soutiens au-delà du mandat d'Emmanuel Macron.
Vous connaissez peut-être Mistral par Le Chat, son assistant capable de répondre à des questions ou de travailler sur des documents. Fondée en 2023 par Arthur Mensch, Guillaume Lample et Timothée Lacroix, l'entreprise développe aussi les modèles d'intelligence artificielle qui font fonctionner ces services. Son patron, Arthur Mensch, est devenu un interlocuteur régulier du président français.
Selon l'enquête de Politico, nourrie d'une douzaine de témoignages, cette proximité lui a facilité l'accès aux décideurs publics et aux grands groupes. Le média rappelle notamment l'intervention d'Emmanuel Macron auprès d'entreprises françaises pour soutenir son partenariat avec Nvidia. Mistral n'a pas souhaité répondre à l'enquête. Ces relations documentent un soutien politique, sans suffire à expliquer toutes les réussites commerciales de l'entreprise.
On parle beaucoup du chatbot, mais Mistral veut également fournir les machines et les logiciels nécessaires aux entreprises qui développent leur propre IA. Son offre Mistral Compute, annoncée en juin 2025, prévoit de leur donner accès à cette infrastructure, depuis les serveurs jusqu'aux services gérés. BNP Paribas, Orange, la SNCF et Thales figuraient parmi les partenaires de lancement cités par Mistral.
Le projet repose sur des puces Nvidia, avec 18 000 processeurs Blackwell et Blackwell Ultra prévus pour sa première phase, selon l'annonce du fabricant américain. Ce chiffre décrit le plan initial, pas un inventaire vérifié des machines installées aujourd'hui. Les projets de datacenters montrent surtout pourquoi les besoins de Mistral dépassent largement le financement d'une application pour iPhone.
Disposer d'un fournisseur européen peut permettre à une entreprise de choisir qui héberge ses données et exploite ses outils. Cela ne signifie pas que chaque composant devient européen. Mistral Compute revendique justement une autonomie pour ses clients tout en s'appuyant sur le matériel de Nvidia. Le contrôle du service et l'origine des puces sont deux sujets distincts, qu'on mélange un peu vite dans les discours sur la souveraineté.
Politico rapporte aussi qu'un rapport parlementaire de juillet propose une participation spéciale de l'Etat, une « golden share », pour lui donner un droit de regard sur une éventuelle vente. C'est une proposition, pas une protection déjà en place. Avec des investisseurs internationaux et de nouveaux besoins de financement, Mistral devra donc préciser jusqu'où elle accepte ce contrôle public, quel que soit le prochain président.
Je trouve assez sain que l'Etat soutienne une alternative européenne. Il faudra surtout pouvoir juger ses contrats et ses résultats sans que chaque critique de Mistral soit prise pour une attaque contre la France.
Une entreprise très accompagnée
Vous connaissez peut-être Mistral par Le Chat, son assistant capable de répondre à des questions ou de travailler sur des documents. Fondée en 2023 par Arthur Mensch, Guillaume Lample et Timothée Lacroix, l'entreprise développe aussi les modèles d'intelligence artificielle qui font fonctionner ces services. Son patron, Arthur Mensch, est devenu un interlocuteur régulier du président français.
Selon l'enquête de Politico, nourrie d'une douzaine de témoignages, cette proximité lui a facilité l'accès aux décideurs publics et aux grands groupes. Le média rappelle notamment l'intervention d'Emmanuel Macron auprès d'entreprises françaises pour soutenir son partenariat avec Nvidia. Mistral n'a pas souhaité répondre à l'enquête. Ces relations documentent un soutien politique, sans suffire à expliquer toutes les réussites commerciales de l'entreprise.
Des serveurs derrière Le Chat
On parle beaucoup du chatbot, mais Mistral veut également fournir les machines et les logiciels nécessaires aux entreprises qui développent leur propre IA. Son offre Mistral Compute, annoncée en juin 2025, prévoit de leur donner accès à cette infrastructure, depuis les serveurs jusqu'aux services gérés. BNP Paribas, Orange, la SNCF et Thales figuraient parmi les partenaires de lancement cités par Mistral.
Le projet repose sur des puces Nvidia, avec 18 000 processeurs Blackwell et Blackwell Ultra prévus pour sa première phase, selon l'annonce du fabricant américain. Ce chiffre décrit le plan initial, pas un inventaire vérifié des machines installées aujourd'hui. Les projets de datacenters montrent surtout pourquoi les besoins de Mistral dépassent largement le financement d'une application pour iPhone.
L'indépendance à construire
Disposer d'un fournisseur européen peut permettre à une entreprise de choisir qui héberge ses données et exploite ses outils. Cela ne signifie pas que chaque composant devient européen. Mistral Compute revendique justement une autonomie pour ses clients tout en s'appuyant sur le matériel de Nvidia. Le contrôle du service et l'origine des puces sont deux sujets distincts, qu'on mélange un peu vite dans les discours sur la souveraineté.
Politico rapporte aussi qu'un rapport parlementaire de juillet propose une participation spéciale de l'Etat, une « golden share », pour lui donner un droit de regard sur une éventuelle vente. C'est une proposition, pas une protection déjà en place. Avec des investisseurs internationaux et de nouveaux besoins de financement, Mistral devra donc préciser jusqu'où elle accepte ce contrôle public, quel que soit le prochain président.
On en dit quoi ?
Je trouve assez sain que l'Etat soutienne une alternative européenne. Il faudra surtout pouvoir juger ses contrats et ses résultats sans que chaque critique de Mistral soit prise pour une attaque contre la France.